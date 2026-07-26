https://sarabic.ae/20260726/الحرس-الثوري-يكشف-خسائر-أمريكا-خلال-أسبوعين-جراء-الهجمات-الإيرانية-1115507729.html
الحرس الثوري يكشف خسائر أمريكا خلال أسبوعين جراء الهجمات الإيرانية
الحرس الثوري يكشف خسائر أمريكا خلال أسبوعين جراء الهجمات الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، ما وصفه بحصيلة الخسائر التي تكبدها الجيش الأمريكي في المنطقة جراء الضربات، التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية خلال... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T06:35+0000
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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، إن الضربات أسفرت عن "استهداف 7 مراكز للقيادة والسيطرة، و3 أنظمة اتصالات فضائية، و6 رادارات دفاعية من طراز "باتريوت"، و3 رادارات للمراقبة والتحكم الجوي والبحري، و8 أنظمة للإنذار المبكر، و7 رادارات للدفاع الصاروخي الجوي، إلى جانب عدد من الرادارات بعيدة المدى وأنظمة الرصد التكتيكية".وأضاف أن "الهجمات طالت كذلك البنية اللوجستية للقوات الأمريكية، وشملت 6 مراكز لصيانة وإصلاح الطائرات المقاتلة والمروحيات، و3 مراكز دعم لوجستي، و12 خزانا للوقود، و17 مستودعا للأسلحة وقطع غيار السفن والطائرات، إضافة إلى 6 مخازن للصواريخ"، في إطار ما وصفه بتقليص القدرة العملياتية للقوات الأمريكية، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "الضربات استهدفت أيضا بنى تحتية عسكرية، من بينها 6 حظائر لطائرات "إم كيو-9" المسيّرة، وحظائر للطائرات المقاتلة، ومنصات لإطلاق الصواريخ، و4 بطاريات لصواريخ "باتريوت"، و4 منصات لصواريخ "هيمارس"، ومنصة لتزويد حاملة طائرات بالوقود، ومحطة ضخ وقود، ومراكز للاتصالات المشفرة والقيادة، ومركز بيانات استخبارية، فضلًا عن مركز للذكاء الاصطناعي وقاعدة لمعالجة البيانات تابعة لشركة "أمازون"، بحسب البيان.ومنذ 8 يوليو/ تموز 2026، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260725/الحرس-الثوري-الإيراني-تدمير-11-طائرة-ومروحية-أمريكية-خلال-15-يوما-من-المواجهات-1115504489.html
https://sarabic.ae/20260725/ترامب-يؤجل-توسيع-الهجمات-على-إيران-خشية-استنزاف-صواريخ-الدفاع-الجوي-1115505378.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الثوري يكشف خسائر أمريكا خلال أسبوعين جراء الهجمات الإيرانية
06:35 GMT 26.07.2026 (تم التحديث: 06:48 GMT 26.07.2026)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، ما وصفه بحصيلة الخسائر التي تكبدها الجيش الأمريكي في المنطقة جراء الضربات، التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة من 8 إلى 22 يوليو/ تموز الجاري، مؤكدًا أنها استهدفت "منظومات دفاعية وبنى تحتية ومنشآت عسكرية ولوجستية"، على حد قوله.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، إن الضربات أسفرت عن "استهداف 7 مراكز للقيادة والسيطرة، و3 أنظمة اتصالات فضائية، و6 رادارات دفاعية من طراز "باتريوت"، و3 رادارات للمراقبة والتحكم الجوي والبحري، و8 أنظمة للإنذار المبكر، و7 رادارات للدفاع الصاروخي الجوي، إلى جانب عدد من الرادارات بعيدة المدى وأنظمة الرصد التكتيكية".
وأضاف أن "الهجمات طالت كذلك البنية اللوجستية للقوات الأمريكية، وشملت 6 مراكز لصيانة وإصلاح الطائرات المقاتلة والمروحيات، و3 مراكز دعم لوجستي، و12 خزانا للوقود، و17 مستودعا للأسلحة وقطع غيار السفن والطائرات، إضافة إلى 6 مخازن للصواريخ"، في إطار ما وصفه بتقليص القدرة العملياتية للقوات الأمريكية، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "الضربات استهدفت أيضا بنى تحتية عسكرية، من بينها 6 حظائر لطائرات "إم كيو-9" المسيّرة، وحظائر للطائرات المقاتلة، ومنصات لإطلاق الصواريخ، و4 بطاريات لصواريخ "باتريوت"، و4 منصات لصواريخ "هيمارس"، ومنصة لتزويد حاملة طائرات بالوقود، ومحطة ضخ وقود، ومراكز للاتصالات المشفرة والقيادة، ومركز بيانات استخبارية، فضلًا عن مركز للذكاء الاصطناعي وقاعدة لمعالجة البيانات تابعة لشركة "أمازون"، بحسب البيان.
وأشار محبي إلى أن قائمة الخسائر شملت أيضا "11 طائرة مقاتلة ومروحية كانت على الأرض، و17 طائرة مسيّرة للاستطلاع والعمليات، بينها 8 طائرات جديدة لم تُستخدم من قبل، إضافة إلى مقاتلة من طراز "إف-15"، وطائرة دورية بحرية من طراز "بي-8"، وطائرة نقل عسكرية من طراز "سي-17"، و8 طائرات للتزود بالوقود، و4 مروحيات ثقيلة، فضلًا عن تدمير صواريخ ومعدات عسكرية أخرى.
ومنذ 8 يوليو/ تموز 2026، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.