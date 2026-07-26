https://sarabic.ae/20260726/الحرس-الثوري-يكشف-خسائر-أمريكا-خلال-أسبوعين-جراء-الهجمات-الإيرانية-1115507729.html

الحرس الثوري يكشف خسائر أمريكا خلال أسبوعين جراء الهجمات الإيرانية

الحرس الثوري يكشف خسائر أمريكا خلال أسبوعين جراء الهجمات الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، ما وصفه بحصيلة الخسائر التي تكبدها الجيش الأمريكي في المنطقة جراء الضربات، التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية خلال... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T06:35+0000

2026-07-26T06:35+0000

2026-07-26T06:48+0000

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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، إن الضربات أسفرت عن "استهداف 7 مراكز للقيادة والسيطرة، و3 أنظمة اتصالات فضائية، و6 رادارات دفاعية من طراز "باتريوت"، و3 رادارات للمراقبة والتحكم الجوي والبحري، و8 أنظمة للإنذار المبكر، و7 رادارات للدفاع الصاروخي الجوي، إلى جانب عدد من الرادارات بعيدة المدى وأنظمة الرصد التكتيكية".وأضاف أن "الهجمات طالت كذلك البنية اللوجستية للقوات الأمريكية، وشملت 6 مراكز لصيانة وإصلاح الطائرات المقاتلة والمروحيات، و3 مراكز دعم لوجستي، و12 خزانا للوقود، و17 مستودعا للأسلحة وقطع غيار السفن والطائرات، إضافة إلى 6 مخازن للصواريخ"، في إطار ما وصفه بتقليص القدرة العملياتية للقوات الأمريكية، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "الضربات استهدفت أيضا بنى تحتية عسكرية، من بينها 6 حظائر لطائرات "إم كيو-9" المسيّرة، وحظائر للطائرات المقاتلة، ومنصات لإطلاق الصواريخ، و4 بطاريات لصواريخ "باتريوت"، و4 منصات لصواريخ "هيمارس"، ومنصة لتزويد حاملة طائرات بالوقود، ومحطة ضخ وقود، ومراكز للاتصالات المشفرة والقيادة، ومركز بيانات استخبارية، فضلًا عن مركز للذكاء الاصطناعي وقاعدة لمعالجة البيانات تابعة لشركة "أمازون"، بحسب البيان.ومنذ 8 يوليو/ تموز 2026، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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https://sarabic.ae/20260725/ترامب-يؤجل-توسيع-الهجمات-على-إيران-خشية-استنزاف-صواريخ-الدفاع-الجوي-1115505378.html

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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم