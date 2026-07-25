https://sarabic.ae/20260725/الحرس-الثوري-الإيراني-تدمير-11-طائرة-ومروحية-أمريكية-خلال-15-يوما-من-المواجهات-1115504489.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 11 طائرة ومروحية أمريكية خلال 15 يوما من المواجهات
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 11 طائرة ومروحية أمريكية خلال 15 يوما من المواجهات
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، أن القوات المسلحة الإيرانية دمرت 11 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض خلال 15 يومًا من... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T20:32+0000
2026-07-25T20:32+0000
2026-07-25T20:32+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن الموقع الإعلامي للحرس الثوري، أن محبي قال إن العمليات، التي امتدت بين 8 و22 يوليو/تموز، أسفرت أيضًا عن تدمير 17 طائرة مسيرة استطلاعية وعملياتية، بينها ثماني طائرات مسيرة حديثة بالكامل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260725/إعلام-واشنطن-أرجأت-هجوما-واسعا-على-إيران-لإفساح-المجال-أمام-المفاوضات-1115499721.html
https://sarabic.ae/20260725/إيران-تتمسك-بـالبند-الخامس-نحن-وحدنا-من-نضع-قواعد-هرمز-1115490597.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 11 طائرة ومروحية أمريكية خلال 15 يوما من المواجهات
أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، أن القوات المسلحة الإيرانية دمرت 11 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض خلال 15 يومًا من المواجهات، وذلك أثناء تمركزها في القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.
ونقلت وكالة
الأنباء الإيرانية (إرنا) عن الموقع الإعلامي للحرس الثوري، أن محبي قال إن العمليات، التي امتدت بين 8 و22 يوليو/تموز، أسفرت أيضًا عن تدمير 17 طائرة مسيرة استطلاعية وعملياتية، بينها ثماني طائرات مسيرة حديثة بالكامل.
وأضاف أن الهجمات الإيرانية شملت كذلك تدمير مقاتلة من طراز "إف-15" داخل ملجأ محصن، وطائرة دورية بحرية من طراز P-8، وطائرة نقل عسكرية من طرازC-17، إضافة إلى ثماني طائرات مخصصة للتزود بالوقود.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات
عدة على إيران.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز
.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.