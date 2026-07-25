https://sarabic.ae/20260725/إعلام-واشنطن-أرجأت-هجوما-واسعا-على-إيران-لإفساح-المجال-أمام-المفاوضات-1115499721.html
إعلام: واشنطن أرجأت هجوما واسعا على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات
إعلام: واشنطن أرجأت هجوما واسعا على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن إسرائيل كانت تستعد لاحتمال تنفيذ الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على إيران خلال ليل الجمعة - السبت، في ظل تصاعد... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T16:22+0000
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وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر، على ما يبدو، تأجيل "الموعد النهائي" لشن "الهجوم الكبير" على إيران، بهدف منح طهران فرصة إضافية للعودة إلى طاولة المفاوضات، في مؤشر على استمرار المسار الدبلوماسي بالتوازي مع الضغوط العسكرية. ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260725/إيران-تتمسك-بـالبند-الخامس-نحن-وحدنا-من-نضع-قواعد-هرمز-1115490597.html
https://sarabic.ae/20260725/ترامب-إيران-تتواصل-مع-الولايات-المتحدة-لكنها-ليست-مستعدة-لاتفاق--1115485669.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: واشنطن أرجأت هجوما واسعا على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن إسرائيل كانت تستعد لاحتمال تنفيذ الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على إيران خلال ليل الجمعة - السبت، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين واستمرار الاستعدادات العسكرية.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر، على ما يبدو، تأجيل "الموعد النهائي" لشن "الهجوم الكبير" على إيران
، بهدف منح طهران فرصة إضافية للعودة إلى طاولة المفاوضات، في مؤشر على استمرار المسار الدبلوماسي بالتوازي مع الضغوط العسكرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أعلن في 8 يوليو،/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات
عدة على إيران.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز
.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.