https://sarabic.ae/20260725/إعلام-واشنطن-أرجأت-هجوما-واسعا-على-إيران-لإفساح-المجال-أمام-المفاوضات-1115499721.html

إعلام: واشنطن أرجأت هجوما واسعا على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات

إعلام: واشنطن أرجأت هجوما واسعا على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن إسرائيل كانت تستعد لاحتمال تنفيذ الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على إيران خلال ليل الجمعة - السبت، في ظل تصاعد... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T16:22+0000

2026-07-25T16:22+0000

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وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر، على ما يبدو، تأجيل "الموعد النهائي" لشن "الهجوم الكبير" على إيران، بهدف منح طهران فرصة إضافية للعودة إلى طاولة المفاوضات، في مؤشر على استمرار المسار الدبلوماسي بالتوازي مع الضغوط العسكرية. ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260725/إيران-تتمسك-بـالبند-الخامس-نحن-وحدنا-من-نضع-قواعد-هرمز-1115490597.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم