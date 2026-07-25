https://sarabic.ae/20260725/ترامب-إيران-تتواصل-مع-الولايات-المتحدة-لكنها-ليست-مستعدة-لاتفاق--1115485669.html

ترامب: إيران تتواصل مع الولايات المتحدة لكنها ليست مستعدة لاتفاق

ترامب: إيران تتواصل مع الولايات المتحدة لكنها ليست مستعدة لاتفاق

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن إيران تتواصل مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنها "ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق"،... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال ترامب، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض: "الإيرانيون يتواصلون معنا حاليًا، لكنني أعتقد أنهم ليسوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق، لكني على استعداد للاستماع".وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "ضربت إيران بشدة"، معتبرًا أن طهران "لم تعد تمتلك الإمكانيات العسكرية" التي كانت لديها في السابق.وأشار إلى أنه "لم يتبق لدى إيران الكثير من الطائرات المسيّرة والرادارات"، مشددًا على أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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