https://sarabic.ae/20260727/الخارجية-الروسية-قراصنة-أوكرانيون-يتخذون-أراضي-الدنمارك-منطلقا-لشن-هجمات-إلكترونية-ضد-روسيا-1115543995.html

الخارجية الروسية: قراصنة أوكرانيون يتخذون أراضي الدنمارك منطلقا لشن هجمات إلكترونية ضد روسيا

الخارجية الروسية: قراصنة أوكرانيون يتخذون أراضي الدنمارك منطلقا لشن هجمات إلكترونية ضد روسيا

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن قراصنة أوكرانيون (هاكرز) يستخدمون الأراضي الدنماركية لشن هجمات إلكترونية ضد... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T13:51+0000

2026-07-27T13:51+0000

2026-07-27T13:51+0000

روسيا

رصد عسكري

أخبار الدنمارك

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وأوضحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "لا تتوقف أنشطة الدنمارك التخريبية في الفضاء الإلكتروني عند هذا الحد، حيث تقدم كوبنهاغن دعما عمليا لنظام كييف في المجال الرقمي، ما يُسهم في تحويل أوكرانيا إلى منطلق للهجمات الإلكترونية".وأردفت زاخاروفا أن "هناك مجموعة "جيش أوكرانيا الإلكتروني" الإجرامية التي تستخدم الأراضي الدنماركية لتنفيذ أنشطة خبيثة ضد روسيا، فضلا عن عمليات احتيال تستهدف مواطنين روس باستخدام عناوين تعريف "آي بي" دنماركية".وصرّحت زاخاروفا، بأن لندن تشارك بشكل مباشر في الضربات الإرهابية التي تشنها كييف على الأراضي الروسية، وذلك بهدف إطالة أمد النزاع في أوكرانيا.وأضافت أن البريطانيين لا يكتفون بتقديم أنفسهم كمنظرين وراعين رئيسيين لنظام زيلينسكي في كييف، من خلال تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية، بل إنهم يتحدثون عن ذلك بفخر".وصرحت زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن أوروبا الغربية تحاول بكل قوتها التحول إلى وحش عسكري نازي جديد.وكشفت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "لقد جلبنا لهم الحرية، ولم نمنحهم الحياة فحسب، بل الأهم من ذلك الحرية الحقيقية، والآن نرى كيف تصرفوا بها. لقد صمدوا لـ 80 عاماً، والآن تحاول أوروبا الغربية هذه بكل قوتها أن تتحول مجدداً إلى هذا الوحش العسكري النازي الجديد ذاته".وتابعت زاخاروفا، بأن جاهزية الاتحاد الأوروبي ليكون قاعدة دعم لوجستي لكييف، تُظهر غياب الرغبة لدى بروكسل في تحقيق السلام.موسكو: أوروبا الغربية تتحول إلى وحش عسكري نازي جديد

https://sarabic.ae/20260727/الخارجية-الروسية-بريطانيا-ستواصل-نهج-المواجهة-ضد-روسيا-أيا-كانت-السلطة-الحاكمة-1115543462.html

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