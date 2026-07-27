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الخارجية الروسية: قراصنة أوكرانيون يتخذون أراضي الدنمارك منطلقا لشن هجمات إلكترونية ضد روسيا
الخارجية الروسية: قراصنة أوكرانيون يتخذون أراضي الدنمارك منطلقا لشن هجمات إلكترونية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن قراصنة أوكرانيون (هاكرز) يستخدمون الأراضي الدنماركية لشن هجمات إلكترونية ضد... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T13:51+0000
2026-07-27T13:51+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار الدنمارك
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وأوضحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "لا تتوقف أنشطة الدنمارك التخريبية في الفضاء الإلكتروني عند هذا الحد، حيث تقدم كوبنهاغن دعما عمليا لنظام كييف في المجال الرقمي، ما يُسهم في تحويل أوكرانيا إلى منطلق للهجمات الإلكترونية".وأردفت زاخاروفا أن "هناك مجموعة "جيش أوكرانيا الإلكتروني" الإجرامية التي تستخدم الأراضي الدنماركية لتنفيذ أنشطة خبيثة ضد روسيا، فضلا عن عمليات احتيال تستهدف مواطنين روس باستخدام عناوين تعريف "آي بي" دنماركية".وصرّحت زاخاروفا، بأن لندن تشارك بشكل مباشر في الضربات الإرهابية التي تشنها كييف على الأراضي الروسية، وذلك بهدف إطالة أمد النزاع في أوكرانيا.وأضافت أن البريطانيين لا يكتفون بتقديم أنفسهم كمنظرين وراعين رئيسيين لنظام زيلينسكي في كييف، من خلال تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية، بل إنهم يتحدثون عن ذلك بفخر".وصرحت زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن أوروبا الغربية تحاول بكل قوتها التحول إلى وحش عسكري نازي جديد.وكشفت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "لقد جلبنا لهم الحرية، ولم نمنحهم الحياة فحسب، بل الأهم من ذلك الحرية الحقيقية، والآن نرى كيف تصرفوا بها. لقد صمدوا لـ 80 عاماً، والآن تحاول أوروبا الغربية هذه بكل قوتها أن تتحول مجدداً إلى هذا الوحش العسكري النازي الجديد ذاته".وتابعت زاخاروفا، بأن جاهزية الاتحاد الأوروبي ليكون قاعدة دعم لوجستي لكييف، تُظهر غياب الرغبة لدى بروكسل في تحقيق السلام.موسكو: أوروبا الغربية تتحول إلى وحش عسكري نازي جديد
https://sarabic.ae/20260727/الخارجية-الروسية-بريطانيا-ستواصل-نهج-المواجهة-ضد-روسيا-أيا-كانت-السلطة-الحاكمة-1115543462.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار الدنمارك
روسيا, رصد عسكري, أخبار الدنمارك

الخارجية الروسية: قراصنة أوكرانيون يتخذون أراضي الدنمارك منطلقا لشن هجمات إلكترونية ضد روسيا

13:51 GMT 27.07.2026
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن قراصنة أوكرانيون (هاكرز) يستخدمون الأراضي الدنماركية لشن هجمات إلكترونية ضد روسيا.
وأوضحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "لا تتوقف أنشطة الدنمارك التخريبية في الفضاء الإلكتروني عند هذا الحد، حيث تقدم كوبنهاغن دعما عمليا لنظام كييف في المجال الرقمي، ما يُسهم في تحويل أوكرانيا إلى منطلق للهجمات الإلكترونية".
وأردفت زاخاروفا أن "هناك مجموعة "جيش أوكرانيا الإلكتروني" الإجرامية التي تستخدم الأراضي الدنماركية لتنفيذ أنشطة خبيثة ضد روسيا، فضلا عن عمليات احتيال تستهدف مواطنين روس باستخدام عناوين تعريف "آي بي" دنماركية".
وصرّحت زاخاروفا، بأن لندن تشارك بشكل مباشر في الضربات الإرهابية التي تشنها كييف على الأراضي الروسية، وذلك بهدف إطالة أمد النزاع في أوكرانيا.
وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: إنهم (البريطانيون) يتجاهلون بنفاق حقيقة أنهم يضحون بحياة الأوكرانيين، وهم يشاركون بشكل مباشر في الضربات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في روسيا، وذلك من أجل إطالة أمد النزاع (في أوكرانيا) لخدمة مصالحهم الخاصة.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
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وأضافت أن البريطانيين لا يكتفون بتقديم أنفسهم كمنظرين وراعين رئيسيين لنظام زيلينسكي في كييف، من خلال تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية، بل إنهم يتحدثون عن ذلك بفخر".
وصرحت زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن أوروبا الغربية تحاول بكل قوتها التحول إلى وحش عسكري نازي جديد.
وكشفت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "لقد جلبنا لهم الحرية، ولم نمنحهم الحياة فحسب، بل الأهم من ذلك الحرية الحقيقية، والآن نرى كيف تصرفوا بها. لقد صمدوا لـ 80 عاماً، والآن تحاول أوروبا الغربية هذه بكل قوتها أن تتحول مجدداً إلى هذا الوحش العسكري النازي الجديد ذاته".
وتابعت زاخاروفا، بأن جاهزية الاتحاد الأوروبي ليكون قاعدة دعم لوجستي لكييف، تُظهر غياب الرغبة لدى بروكسل في تحقيق السلام.
موسكو: أوروبا الغربية تتحول إلى وحش عسكري نازي جديد
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