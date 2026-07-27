https://sarabic.ae/20260727/موسكو-أوروبا-الغربية-تتحول-إلى-وحش-عسكري-نازي-جديد-1115542362.html

موسكو: أوروبا الغربية تتحول إلى وحش عسكري نازي جديد

موسكو: أوروبا الغربية تتحول إلى وحش عسكري نازي جديد

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن أوروبا الغربية تحاول بكل قوتها التحول إلى وحش عسكري نازي جديد. 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T12:41+0000

2026-07-27T12:41+0000

2026-07-27T12:41+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية

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وكشفت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "لقد جلبنا لهم الحرية، ولم نمنحهم الحياة فحسب، بل الأهم من ذلك الحرية الحقيقية، والآن نرى كيف تصرفوا بها. لقد صمدوا لـ 80 عاماً، والآن تحاول أوروبا الغربية هذه بكل قوتها أن تتحول مجدداً إلى هذا الوحش العسكري النازي الجديد ذاته".وتابعت زاخاروفا، بأن جاهزية الاتحاد الأوروبي ليكون قاعدة دعم لوجستي لكييف تُظهر غياب الرغبة لدى بروكسل في تحقيق السلام.وكشفت زاخاروفا أن القوات الأوكرانية واصلت خلال الفترة المذكورة هجماتها على المناطق الروسية، حيث أسفر قصف صاروخي في 24 تموز/يوليو استهدف إحدى المنشآت في مقاطعة كيروف، وفقًا للبيانات الأولية، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين.وقالت زاخاروفا إن "إحصاءات الجريمة التي يرتكبها نظام كييف الدموي مروعة. هم يستهدفون الأطفال عمدًا".كما هاجمت طائرات مسيرة في 18 و20 تموز/يوليو حافلات ركاب في مقاطعة بيلغورود، مما أسفر عن مقتل طفل و4 نساء، وإصابة 27 شخصًا بينهم مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا.بوتين: روسيا ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة

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