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موسكو: أوروبا الغربية تتحول إلى وحش عسكري نازي جديد
موسكو: أوروبا الغربية تتحول إلى وحش عسكري نازي جديد
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن أوروبا الغربية تحاول بكل قوتها التحول إلى وحش عسكري نازي جديد. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T12:41+0000
2026-07-27T12:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية
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وكشفت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "لقد جلبنا لهم الحرية، ولم نمنحهم الحياة فحسب، بل الأهم من ذلك الحرية الحقيقية، والآن نرى كيف تصرفوا بها. لقد صمدوا لـ 80 عاماً، والآن تحاول أوروبا الغربية هذه بكل قوتها أن تتحول مجدداً إلى هذا الوحش العسكري النازي الجديد ذاته".وتابعت زاخاروفا، بأن جاهزية الاتحاد الأوروبي ليكون قاعدة دعم لوجستي لكييف تُظهر غياب الرغبة لدى بروكسل في تحقيق السلام.وكشفت زاخاروفا أن القوات الأوكرانية واصلت خلال الفترة المذكورة هجماتها على المناطق الروسية، حيث أسفر قصف صاروخي في 24 تموز/يوليو استهدف إحدى المنشآت في مقاطعة كيروف، وفقًا للبيانات الأولية، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين.وقالت زاخاروفا إن "إحصاءات الجريمة التي يرتكبها نظام كييف الدموي مروعة. هم يستهدفون الأطفال عمدًا".كما هاجمت طائرات مسيرة في 18 و20 تموز/يوليو حافلات ركاب في مقاطعة بيلغورود، مما أسفر عن مقتل طفل و4 نساء، وإصابة 27 شخصًا بينهم مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا.بوتين: روسيا ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20260727/بوتين-الغرب-يحقق-أرقاما-قياسية-في-عدد-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لكن-مع-عدم-جدواها---عاجل-1115538212.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية

موسكو: أوروبا الغربية تتحول إلى وحش عسكري نازي جديد

12:41 GMT 27.07.2026
© AP Photo / Dmitry Lovetskyوزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن أوروبا الغربية تحاول بكل قوتها التحول إلى وحش عسكري نازي جديد.
وكشفت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "لقد جلبنا لهم الحرية، ولم نمنحهم الحياة فحسب، بل الأهم من ذلك الحرية الحقيقية، والآن نرى كيف تصرفوا بها. لقد صمدوا لـ 80 عاماً، والآن تحاول أوروبا الغربية هذه بكل قوتها أن تتحول مجدداً إلى هذا الوحش العسكري النازي الجديد ذاته".
وتابعت زاخاروفا، بأن جاهزية الاتحاد الأوروبي ليكون قاعدة دعم لوجستي لكييف تُظهر غياب الرغبة لدى بروكسل في تحقيق السلام.

وقالت زاخاروفا: "إنها (رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين) لم تخفِ إعجابها على الإطلاق بأن أوروبا، كما قالت، أصبحت قاعدة دعم لوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى وجود (منصات آمنة وموثوقة في الاتحاد الأوروبي، قادرة على ضمان زيادة كبيرة في حجم إنتاج المنتجات العسكرية)... أعتقد أن (رغبتهم في السلام) أصبحت واضحة مرة أخرى. بالطبع، نضع رغبتهم في السلام بين قوسين".

وكشفت زاخاروفا أن القوات الأوكرانية واصلت خلال الفترة المذكورة هجماتها على المناطق الروسية، حيث أسفر قصف صاروخي في 24 تموز/يوليو استهدف إحدى المنشآت في مقاطعة كيروف، وفقًا للبيانات الأولية، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
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11:12 GMT
وقالت زاخاروفا إن "إحصاءات الجريمة التي يرتكبها نظام كييف الدموي مروعة. هم يستهدفون الأطفال عمدًا".

وأشارت إلى أنه في الغرب يغضون الطرف عن هذا الأمر، لكنه (بالنسبة لهم في الغرب) ورقة رابحة بالفعل. هم لا يغضون الطرف فحسب، بل يشجعون ذلك بكل الوسائل الممكنة من خلال تزويدهم (كييف) بالأسلحة، ونقل موارد متزايدة باستمرار، ومن خلال الدعم السياسي والإعلامي".

كما هاجمت طائرات مسيرة في 18 و20 تموز/يوليو حافلات ركاب في مقاطعة بيلغورود، مما أسفر عن مقتل طفل و4 نساء، وإصابة 27 شخصًا بينهم مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا.
بوتين: روسيا ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة
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