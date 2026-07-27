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الخارجية الروسية: نظام كييف يشن "حملة مطاردة" للمدنيين تعويضا عن إخفاقاته في الجبهة
الخارجية الروسية: نظام كييف يشن "حملة مطاردة" للمدنيين تعويضا عن إخفاقاته في الجبهة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن نظام كييف، سعيًا منه للانتقام والتعويض عن انكساراته في خطوط المواجهة، بدأ يشن "حملة مطاردة" للمدنيين. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T14:55+0000
2026-07-27T15:23+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا على موقع الوزارة الرسمي في تعليق على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة روستوف: "إن هذه الجرائم الوحشية هي دليل آخر على الطبيعة النازية الجديدة لنظام كييف، الذي شن حملة مطاردة ضد السكان المدنيين في محاولة للتعويض عن إخفاقاته المتزايدة على الجبهة، وإظهار قدرته لرعاته الغربيين المتعطشين للدماء على إلحاق الضرر بالأطفال والنساء الروس".وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة الهجمات الإرهابية الوحشية، وندعو جميع الحكومات المسؤولة والمنظمات الدولية المعنية ووسائل الإعلام المستقلة إلى إدانة فظائع كييف في مقاطعة روستوف بشكل واضح وعلني".وأكدت زاخاروفا أن التزام الصمت إزاء هجمات القوات الأوكرانية ضد روستوف ومقاطعتها، يعد تواطؤاً مع الأنشطة الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين.ووفقاً للبيانات، أسفرت الهجمات الجوية المكثفة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية ليلتي 25 و27تموز/ يوليو على مدينة روستوف على نهر الدون وبلدات أخرى في مقاطعة روستوف عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم مراهق.موسكو: نتعامل بجدية مع تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن امتلاك أسلحة نووية
https://sarabic.ae/20260727/الخارجية-الروسية-قراصنة-أوكرانيون-يتخذون-أراضي-الدنمارك-منطلقا-لشن-هجمات-إلكترونية-ضد-روسيا-1115543995.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: نظام كييف يشن "حملة مطاردة" للمدنيين تعويضا عن إخفاقاته في الجبهة

14:55 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 15:23 GMT 27.07.2026)
© Sputnik وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن نظام كييف، سعيًا منه للانتقام والتعويض عن انكساراته في خطوط المواجهة، بدأ يشن "حملة مطاردة" للمدنيين.
وقالت زاخاروفا على موقع الوزارة الرسمي في تعليق على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة روستوف: "إن هذه الجرائم الوحشية هي دليل آخر على الطبيعة النازية الجديدة لنظام كييف، الذي شن حملة مطاردة ضد السكان المدنيين في محاولة للتعويض عن إخفاقاته المتزايدة على الجبهة، وإظهار قدرته لرعاته الغربيين المتعطشين للدماء على إلحاق الضرر بالأطفال والنساء الروس".
وأوضحت زاخاروفا، اليوم الاثنين أن الوزارة تدين بشدة الهجمات الإرهابية التي شنتها القوات الأوكرانية على مقاطعة روستوف، ودعت الجهات المسؤولة إلى إدانتها.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
الخارجية الروسية: قراصنة أوكرانيون يتخذون أراضي الدنمارك منطلقا لشن هجمات إلكترونية ضد روسيا
13:51 GMT
وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة الهجمات الإرهابية الوحشية، وندعو جميع الحكومات المسؤولة والمنظمات الدولية المعنية ووسائل الإعلام المستقلة إلى إدانة فظائع كييف في مقاطعة روستوف بشكل واضح وعلني".
وأكدت زاخاروفا أن التزام الصمت إزاء هجمات القوات الأوكرانية ضد روستوف ومقاطعتها، يعد تواطؤاً مع الأنشطة الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين.
وقالت زاخاروفا: إن التزام الصمت حيال هذه الهجمات (هجمات القوات الأوكرانية) لن يعني سوى التواطؤ مع الأنشطة الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين وتشجيعا لجرائمهم الجديدة.
ووفقاً للبيانات، أسفرت الهجمات الجوية المكثفة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية ليلتي 25 و27تموز/ يوليو على مدينة روستوف على نهر الدون وبلدات أخرى في مقاطعة روستوف عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم مراهق.
موسكو: نتعامل بجدية مع تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن امتلاك أسلحة نووية
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