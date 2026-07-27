https://sarabic.ae/20260727/موسكو-نتعامل-بجدية-مع-تصريحات-المسؤولين-اليابانيين-بشأن-امتلاك-أسلحة-نووية-1115545133.html

موسكو: نتعامل بجدية مع تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن امتلاك أسلحة نووية

موسكو: نتعامل بجدية مع تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن امتلاك أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو تتعامل بجدية بالغة مع تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن امتلاك البلاد للأسلحة... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T15:19+0000

2026-07-27T15:19+0000

2026-07-27T15:19+0000

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وقالت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية: "نحن نتابع عن كثب مثل هذه التصريحات من المسؤولين اليابانيين، ونتعامل معها بأقصى درجات الجدية، ولا نميل إلى اعتبارها مجرد صيغة كلامية، لأننا ندرك من يقف وراء طوكيو ومن يدير هذه الدولة فعلياً".وأضاف شويغو خلال الجولة السادسة من المشاورات بين روسيا وكبار ممثلي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المعنيين بقضايا الأمن: "إن مسار اليابان نحو التخلي عن مبادئ السلام التي سادت بعد الحرب ينطوي على مخاطر، فالجميع يتذكر جيدًا مغامرات اليابان الإمبراطورية في القرن العشرين خلال فترة هياجها العسكري، ولا أحد يعلم ما يمكن توقعه من السلطات الحالية في ذلك البلد، التي تتودد إلى حلف "الناتو"، والنازيين الجدد في أوكرانيا، والانفصاليين في تايوان".وقال شويغو: "تستعد اليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيهما، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي، وقد تصل هذه الأسلحة أيضاً إلى الأراضي الأسترالية نظراً لمشاركتها في شراكة أوكوس".وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن واشنطن تعزز قدراتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتركز على تطوير إمكانات حلفائها الإقليميين في إطار التحالفات العسكرية والسياسية التي تنشئها، كما أن الولايات المتحدة تستعد لاستغلال نفوذها في آسيا لتمويل مغامراتها العسكرية.وأضاف شويغو: "تطبَّق واشنطن في آسيا أساليب مجرَّبة لاستغلال نفوذها في آسيا لتمويل مغامراتها، وتناقش طوكيو وواشنطن علنًا مشروعًا لإنشاء منظمة معاهدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع التزامات دفاعية جماعية، وقد قُدّم مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكونغرس الأمريكي"، مؤكدًا أن "خطوات الغرب لتوسيع النشاط العسكري لحلف الناتو في المنطقة مدمرة للغاية".

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