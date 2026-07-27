https://sarabic.ae/20260727/موسكو-نتعامل-بجدية-مع-تصريحات-المسؤولين-اليابانيين-بشأن-امتلاك-أسلحة-نووية-1115545133.html
موسكو: نتعامل بجدية مع تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن امتلاك أسلحة نووية
موسكو: نتعامل بجدية مع تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن امتلاك أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو تتعامل بجدية بالغة مع تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن امتلاك البلاد للأسلحة... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية: "نحن نتابع عن كثب مثل هذه التصريحات من المسؤولين اليابانيين، ونتعامل معها بأقصى درجات الجدية، ولا نميل إلى اعتبارها مجرد صيغة كلامية، لأننا ندرك من يقف وراء طوكيو ومن يدير هذه الدولة فعلياً".وأضاف شويغو خلال الجولة السادسة من المشاورات بين روسيا وكبار ممثلي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المعنيين بقضايا الأمن: "إن مسار اليابان نحو التخلي عن مبادئ السلام التي سادت بعد الحرب ينطوي على مخاطر، فالجميع يتذكر جيدًا مغامرات اليابان الإمبراطورية في القرن العشرين خلال فترة هياجها العسكري، ولا أحد يعلم ما يمكن توقعه من السلطات الحالية في ذلك البلد، التي تتودد إلى حلف "الناتو"، والنازيين الجدد في أوكرانيا، والانفصاليين في تايوان".وقال شويغو: "تستعد اليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيهما، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي، وقد تصل هذه الأسلحة أيضاً إلى الأراضي الأسترالية نظراً لمشاركتها في شراكة أوكوس".وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن واشنطن تعزز قدراتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتركز على تطوير إمكانات حلفائها الإقليميين في إطار التحالفات العسكرية والسياسية التي تنشئها، كما أن الولايات المتحدة تستعد لاستغلال نفوذها في آسيا لتمويل مغامراتها العسكرية.وأضاف شويغو: "تطبَّق واشنطن في آسيا أساليب مجرَّبة لاستغلال نفوذها في آسيا لتمويل مغامراتها، وتناقش طوكيو وواشنطن علنًا مشروعًا لإنشاء منظمة معاهدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع التزامات دفاعية جماعية، وقد قُدّم مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكونغرس الأمريكي"، مؤكدًا أن "خطوات الغرب لتوسيع النشاط العسكري لحلف الناتو في المنطقة مدمرة للغاية".
https://sarabic.ae/20260721/الخارجية-الصينية-النزعة-العسكرية-الجديدة-في-اليابان-كشرت-عن-أنيابها-1115379546.html
https://sarabic.ae/20260725/وزير-الخارجية-الصيني-الصين-وروسيا-يجب-ألا-تسمحا-بإعادة-تسليح-اليابان-1115486201.html
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روسيا, موسكو, العالم, أخبار اليابان
روسيا, موسكو, العالم, أخبار اليابان
موسكو: نتعامل بجدية مع تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن امتلاك أسلحة نووية
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو تتعامل بجدية بالغة مع تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن امتلاك البلاد للأسلحة النووية، ولا تعتبرها مجرد تعابير عابرة.
وقالت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية: "نحن نتابع عن كثب مثل هذه التصريحات من المسؤولين اليابانيين، ونتعامل معها بأقصى درجات الجدية، ولا نميل إلى اعتبارها مجرد صيغة كلامية، لأننا ندرك من يقف وراء طوكيو ومن يدير هذه الدولة فعلياً".
وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، صرح في مايو/أيار الماضي، بأن القيادة اليابانية الحالية لا تكتفي بالتودد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل تتودد أيضًا إلى النازيين الجدد في أوكرانيا والانفصاليين في تايوان، وحذّر من نشر الأسلحة النووية على أراضيها وأراضي أستراليا.
وأضاف شويغو خلال الجولة السادسة من المشاورات بين روسيا وكبار ممثلي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المعنيين بقضايا الأمن: "إن مسار اليابان نحو التخلي عن مبادئ السلام التي سادت بعد الحرب
ينطوي على مخاطر، فالجميع يتذكر جيدًا مغامرات اليابان الإمبراطورية في القرن العشرين خلال فترة هياجها العسكري، ولا أحد يعلم ما يمكن توقعه من السلطات الحالية في ذلك البلد، التي تتودد إلى حلف "الناتو"، والنازيين الجدد في أوكرانيا، والانفصاليين في تايوان".
كما أعلن شويغو أن الأسلحة النووية قد تظهر على الأراضي الأسترالية، نتيجة لانخراطها في الشراكة العسكرية بينها وبين بريطانيا والولايات المتحدة.
وقال شويغو: "تستعد اليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيهما، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي
، وقد تصل هذه الأسلحة أيضاً إلى الأراضي الأسترالية نظراً لمشاركتها في شراكة أوكوس".
وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن واشنطن تعزز قدراتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتركز على تطوير إمكانات حلفائها الإقليميين في إطار التحالفات العسكرية والسياسية التي تنشئها، كما أن الولايات المتحدة تستعد لاستغلال نفوذها في آسيا لتمويل مغامراتها العسكرية.
وأضاف شويغو: "تطبَّق واشنطن في آسيا أساليب مجرَّبة لاستغلال نفوذها في آسيا لتمويل مغامراتها، وتناقش طوكيو وواشنطن علنًا مشروعًا لإنشاء منظمة معاهدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع التزامات دفاعية جماعية، وقد قُدّم مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكونغرس الأمريكي"، مؤكدًا أن "خطوات الغرب لتوسيع النشاط العسكري لحلف الناتو في المنطقة مدمرة للغاية".