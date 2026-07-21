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الخارجية الصينية: النزعة العسكرية الجديدة في اليابان "كشرت عن أنيابها"
الخارجية الصينية: النزعة العسكرية الجديدة في اليابان "كشرت عن أنيابها"
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الثلاثاء، أن النزعة العسكرية الجديدة في اليابان "كشرت عن أنيابها"، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T15:06+0000
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وقال جيان، خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على تصريحات لوزير الدفاع الياباني دعا فيها إلى إجراء مناقشات غير مقيدة بشأن السياسات النووية: "يعد أمرا نادرا للغاية في تاريخ اليابان بعد الحرب العالمية الثانية أن يدلي وزير دفاع ياباني لا يزال في منصبه بتصريحات استفزازية وخطيرة إلى هذا الحد".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أكد في تصريح صحفي أمس الاثنين، أن الدعوات القوية الصادرة عن المجالس المحلية في اليابان للالتزام بالمبادئ الثلاثة غير النووية تعكس تطلعًا عامًا إلى السلام.وأضاف أنه "إذا استمرت السلطات اليابانية في سوء تقدير الوضع بشأن القضايا النووية، وواصلت مراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية للسماح بنشر الأسلحة النووية لحلفائها في اليابان، فإن مثل هذه التحركات لن تشكل استفزازاً خطيراً للنظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية ونظام منع الانتشار النووي العالمي فحسب، بل إنها تتعارض مع تعهدات اليابان السلمية والرأي العام المحلي السائد، وستدفع اليابان ثمنا باهظا لا محالة في نهاية المطاف".وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، صرح في مايو/أيار الماضي، بأن القيادة اليابانية الحالية لا تكتفي بالتودد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بل تتودد أيضًا إلى النازيين الجدد في أوكرانيا والانفصاليين في تايوان، وحذّر من نشر الأسلحة النووية على أراضيها وأراضي أستراليا.كما أعلن شويغو أن الأسلحة النووية قد تظهر على الأراضي الأسترالية نتيجة لمشاركتها في الشراكة العسكرية بينها وبين بريطانيا والولايات المتحدة.وقال شويغو: "تستعد اليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيهما، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي، وقد تصل هذه الأسلحة أيضاً إلى الأراضي الأسترالية نظراً لمشاركتها في شراكة أوكوس".وأضاف شويغو: "تطبَّق واشنطن في آسيا أساليب مجرَّبة لاستغلال نفوذها في آسيا لتمويل مغامراتها، وتناقش طوكيو وواشنطن علنًا مشروعًا لإنشاء منظمة معاهدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، على غرار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مع التزامات دفاعية جماعية، وقد قُدّم مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكونغرس الأمريكي"، مؤكدًا أن "خطوات الغرب لتوسيع النشاط العسكري لحلف الناتو في المنطقة مدمرة للغاية".
https://sarabic.ae/20260720/الخارجية-الصينية-اليابان-ستدفع-ثمنا-باهظا-لقرارتها-الخاطئة-بشأن-القضايا-النووية-1115349770.html
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الصين, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, موسكو, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, موسكو, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الصينية: النزعة العسكرية الجديدة في اليابان "كشرت عن أنيابها"

15:06 GMT 21.07.2026
© AP Photo / Ng Han Guanمقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الثلاثاء، أن النزعة العسكرية الجديدة في اليابان "كشرت عن أنيابها"، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي التحلي بأقصى درجات اليقظة.
وقال جيان، خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على تصريحات لوزير الدفاع الياباني دعا فيها إلى إجراء مناقشات غير مقيدة بشأن السياسات النووية: "يعد أمرا نادرا للغاية في تاريخ اليابان بعد الحرب العالمية الثانية أن يدلي وزير دفاع ياباني لا يزال في منصبه بتصريحات استفزازية وخطيرة إلى هذا الحد".

وأضاف جيان: "الرغبة الشديدة لدى السلطات اليابانية الحاكمة في التنصل من المبادئ الثلاثة غير النووية وتحدي النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية قد انكشفت تماما"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وزارة الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
الخارجية الصينية: اليابان ستدفع ثمنا باهظا لقرارتها الخاطئة بشأن القضايا النووية
أمس, 16:51 GMT
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أكد في تصريح صحفي أمس الاثنين، أن الدعوات القوية الصادرة عن المجالس المحلية في اليابان للالتزام بالمبادئ الثلاثة غير النووية تعكس تطلعًا عامًا إلى السلام.

وقال لين إن "هذه الدعوات تظهر أيضا أن الاختيار الخاطئ للسلطات الحاكمة في اليابان، والمتمثل في الخروج عن الدستور السلمي وتسريع وتيرة إعادة التسلح، لا يحظى بتأييد شعبي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأضاف أنه "إذا استمرت السلطات اليابانية في سوء تقدير الوضع بشأن القضايا النووية، وواصلت مراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية للسماح بنشر الأسلحة النووية لحلفائها في اليابان، فإن مثل هذه التحركات لن تشكل استفزازاً خطيراً للنظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية ونظام منع الانتشار النووي العالمي فحسب، بل إنها تتعارض مع تعهدات اليابان السلمية والرأي العام المحلي السائد، وستدفع اليابان ثمنا باهظا لا محالة في نهاية المطاف".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
الخارجية الروسية: نشر صواريخ أمريكية على أراضي اليابان خطوة تهدد حدود روسيا في الشرق الأقصى
28 مايو, 12:03 GMT
وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، صرح في مايو/أيار الماضي، بأن القيادة اليابانية الحالية لا تكتفي بالتودد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بل تتودد أيضًا إلى النازيين الجدد في أوكرانيا والانفصاليين في تايوان، وحذّر من نشر الأسلحة النووية على أراضيها وأراضي أستراليا.

وأضاف شويغو خلال الجولة السادسة من المشاورات بين روسيا وكبار ممثلي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المعنيين بقضايا الأمن: "إن مسار اليابان نحو التخلي عن مبادئ السلام التي سادت بعد الحرب ينطوي على مخاطر، فالجميع يتذكر جيدًا مغامرات اليابان الإمبراطورية في القرن العشرين خلال فترة هياجها العسكري، ولا أحد يعلم ما يمكن توقعه من السلطات الحالية في ذلك البلد، التي تتودد إلى حلف الناتو، والنازيين الجدد في أوكرانيا، والانفصاليين في تايوان".

كما أعلن شويغو أن الأسلحة النووية قد تظهر على الأراضي الأسترالية نتيجة لمشاركتها في الشراكة العسكرية بينها وبين بريطانيا والولايات المتحدة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
الخارجية الروسية: روسيا منفتحة على التواصل مع اليابان لكنها لا تفرض نفسها
14 مايو, 17:27 GMT
وقال شويغو: "تستعد اليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيهما، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي، وقد تصل هذه الأسلحة أيضاً إلى الأراضي الأسترالية نظراً لمشاركتها في شراكة أوكوس".

وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن واشنطن تعزز قدراتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتركز على تطوير إمكانات حلفائها الإقليميين في إطار التحالفات العسكرية والسياسية التي تنشئها، كما أن الولايات المتحدة تستعد لاستغلال نفوذها في آسيا لتمويل مغامراتها العسكرية.

وأضاف شويغو: "تطبَّق واشنطن في آسيا أساليب مجرَّبة لاستغلال نفوذها في آسيا لتمويل مغامراتها، وتناقش طوكيو وواشنطن علنًا مشروعًا لإنشاء منظمة معاهدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، على غرار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مع التزامات دفاعية جماعية، وقد قُدّم مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكونغرس الأمريكي"، مؤكدًا أن "خطوات الغرب لتوسيع النشاط العسكري لحلف الناتو في المنطقة مدمرة للغاية".
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