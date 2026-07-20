https://sarabic.ae/20260720/الخارجية-الصينية-اليابان-ستدفع-ثمنا-باهظا-لقرارتها-الخاطئة-بشأن-القضايا-النووية-1115349770.html

الخارجية الصينية: اليابان ستدفع ثمنا باهظا لقرارتها الخاطئة بشأن القضايا النووية

الخارجية الصينية: اليابان ستدفع ثمنا باهظا لقرارتها الخاطئة بشأن القضايا النووية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الاثنين، أن الدعوات القوية الصادرة عن المجالس المحلية في اليابان للالتزام بالمبادئ الثلاثة غير النووية... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T16:51+0000

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وقال لين، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذه الدعوات تظهر أيضا أن الاختيار الخاطئ للسلطات الحاكمة في اليابان، والمتمثل في الخروج عن الدستور السلمي وتسريع وتيرة إعادة التسلح، لا يحظى بتأييد شعبي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، صرح في مايو/أيار الماضي، بأن القيادة اليابانية الحالية لا تكتفي بالتودد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بل تتودد أيضًا إلى النازيين الجدد في أوكرانيا والانفصاليين في تايوان، وحذّر من نشر الأسلحة النووية على أراضيها وأراضي أستراليا.كما أعلن شويغو أن الأسلحة النووية قد تظهر على الأراضي الأسترالية نتيجة لمشاركتها في الشراكة العسكرية بينها وبين بريطانيا والولايات المتحدة.وقال شويغو: "تستعد اليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيهما، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي، وقد تصل هذه الأسلحة أيضاً إلى الأراضي الأسترالية نظراً لمشاركتها في شراكة أوكوس".وأضاف شويغو: "تطبَّق واشنطن في آسيا أساليب مجرَّبة لاستغلال نفوذها في آسيا لتمويل مغامراتها، وتناقش طوكيو وواشنطن علنًا مشروعًا لإنشاء منظمة معاهدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، على غرار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مع التزامات دفاعية جماعية، وقد قُدّم مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكونغرس الأمريكي"، مؤكدًا أن "خطوات الغرب لتوسيع النشاط العسكري لحلف الناتو في المنطقة مدمرة للغاية".

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