الصين: خطة اليابان لنشر صواريخ قرب تايوان "استفزاز متعمد" وتصعيد للتوتر
الصين: خطة اليابان لنشر صواريخ قرب تايوان "استفزاز متعمد" وتصعيد للتوتر
سبوتنيك عربي
وجهت الصين يوم الاثنين تحذيراً شديد اللهجة بشأن خطة اليابان لنشر صواريخ أرض-جو متوسطة المدى على جزيرة يوناغوني، وهي نقطة عسكرية تبعد نحو 110 كيلومترات شرق... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T02:37+0000
2025-11-25T02:37+0000
الصين
أخبار اليابان
أخبار تايوان
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/92/1028849295_0:260:5000:3073_1920x0_80_0_0_75769ee76caea5334a99ac8ded663ffb.jpg
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحفيين يوم الاثنين في بكين إن نشر اليابان لأسلحة هجومية في الجزر الجنوبية الغربية بالقرب من تايوان "تحرك متعمد يثير التوتر الإقليمي ويزيد المواجهة العسكرية".وأضافت ماو: "نظرًا لتصريحات تاكائتشي الخاطئة بشأن تايوان، فإن هذه الخطوة خطيرة للغاية ويجب أن تضع دول الجوار والمجتمع الدولي في حالة تأهب قصوى"، مؤكدة أن اليمينيين في اليابان "لا يدخرون جهداً لإزالة القيود التي فرضها الدستور السلمي، ويقودون اليابان والمنطقة إلى كارثة ومشاكل".وعندما سُئلت ماو عن موعد انعقاد اجتماع قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية العاشر، قالت المتحدثة إن تصريحات تاكائتشي "ألحقت الضرر بالأساس والأجواء المناسبة للتعاون الثلاثي، ما يجعل الظروف غير متاحة حالياً لعقد الاجتماع".وقالت ماو: "ما الذي يقصدونه بالضبط بهذا الموقف الثابت؟ هل تستطيع اليابان توضيح هذا الموقف بالكامل للجمهور؟" وأضافت: "إذا استمرت اليابان في الغموض وتجاوزت الخطوط في أفعالها، واستمرت في القول بأن موقفها لم يتغير دون تحديد هذا الموقف، فإن التكرار يكون مجرد كلام فارغ ويقوض موقف الصين الواحد فيما يتعلق بتايوان"، محذرة طوكيو من الاستمرار في المسار الخاطئ.وزار وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي جزيرة يوناغوني، التي تبعد حوالي 110 كيلومترات عن جزيرة تايوان، يوم الأحد، وحاول تهدئة السكان المحليين بشأن خطة نشر الصواريخ هناك.وأكد كويزومي أن العمل على نشر وحدة صواريخ متوسطة المدى في قاعدة يوناغوني يسير "بشكل ثابت"، وأن الهدف من ذلك هو حماية اليابان من أي هجوم محتمل، مضيفا: "نعتقد أن وجود هذه الوحدة سيقلل فعلياً من احتمال وقوع هجوم مسلح ضد بلادنا".وجاءت الزيارة بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية سانيه تاكائتشي في البرلمان في وقت سابق من الشهر الحالي، والتي ألمحت فيها إلى احتمال تدخل اليابان العسكري في حالة هجوم صيني مفترض على تايوان، وهو ما أثار غضب بكين.أدى رفض طوكيو المستمر لسحب تصريحات تاكائتشي إلى توسيع التأثيرات على العلاقات الثنائية مع الصين، وردّت الصين خلال الأسابيع الماضية بعدة إجراءات، منها:وينص الدستور الياباني على رفض الحرب، حيث ينص المادة 9 على أن "لن يتم الاعتراف بحق الدولة في الحرب". وقال يوكيو هاتوياما، رئيس وزراء اليابان سابقاً بين 2009 و2010، إن:وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".وبينما تمتلك الصين واحدا من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالميا، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة، التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.
وجهت الصين يوم الاثنين تحذيراً شديد اللهجة بشأن خطة اليابان لنشر صواريخ أرض-جو متوسطة المدى على جزيرة يوناغوني، وهي نقطة عسكرية تبعد نحو 110 كيلومترات شرق تايوان، واصفةً الخطوة بأنها "تحرك متعمد يثير التوتر الإقليمي ويستفز المواجهة العسكرية"، وذلك في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ سنوات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحفيين يوم الاثنين في بكين إن نشر اليابان لأسلحة هجومية في الجزر الجنوبية الغربية بالقرب من تايوان "تحرك متعمد يثير التوتر الإقليمي ويزيد المواجهة العسكرية".
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
الصين تتهم اليابان بإرسال إشارة خاطئة بشأن تايوان وتلوح بالرد الحازم
أمس, 01:49 GMT
وأضافت ماو: "نظرًا لتصريحات تاكائتشي الخاطئة بشأن تايوان، فإن هذه الخطوة خطيرة للغاية ويجب أن تضع دول الجوار والمجتمع الدولي في حالة تأهب قصوى"، مؤكدة أن اليمينيين في اليابان "لا يدخرون جهداً لإزالة القيود التي فرضها الدستور السلمي، ويقودون اليابان والمنطقة إلى كارثة ومشاكل".
وقالت: "تمتلك الصين العزم والقدرة على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها". وأضافت: "لن نسمح أبداً لقوى اليمين اليابانية بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، ولن نسمح لأي قوى خارجية بالتمدد على منطقة تايوان، ولن نسمح بعودة التوجهات العسكرية اليابانية".
وعندما سُئلت ماو عن موعد انعقاد اجتماع قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية العاشر، قالت المتحدثة إن تصريحات تاكائتشي "ألحقت الضرر بالأساس والأجواء المناسبة للتعاون الثلاثي، ما يجعل الظروف غير متاحة حالياً لعقد الاجتماع".
وقالت ماو: "ما الذي يقصدونه بالضبط بهذا الموقف الثابت؟ هل تستطيع اليابان توضيح هذا الموقف بالكامل للجمهور؟" وأضافت: "إذا استمرت اليابان في الغموض وتجاوزت الخطوط في أفعالها، واستمرت في القول بأن موقفها لم يتغير دون تحديد هذا الموقف، فإن التكرار يكون مجرد كلام فارغ ويقوض موقف الصين الواحد فيما يتعلق بتايوان"، محذرة طوكيو من الاستمرار في المسار الخاطئ.
وزار وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي جزيرة يوناغوني، التي تبعد حوالي 110 كيلومترات عن جزيرة تايوان، يوم الأحد، وحاول تهدئة السكان المحليين بشأن خطة نشر الصواريخ هناك.
وأكد كويزومي أن العمل على نشر وحدة صواريخ متوسطة المدى في قاعدة يوناغوني يسير "بشكل ثابت"، وأن الهدف من ذلك هو حماية اليابان من أي هجوم محتمل، مضيفا: "نعتقد أن وجود هذه الوحدة سيقلل فعلياً من احتمال وقوع هجوم مسلح ضد بلادنا".
وجاءت الزيارة بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية سانيه تاكائتشي في البرلمان في وقت سابق من الشهر الحالي، والتي ألمحت فيها إلى احتمال تدخل اليابان العسكري في حالة هجوم صيني مفترض على تايوان، وهو ما أثار غضب بكين.
أدى رفض طوكيو المستمر لسحب تصريحات تاكائتشي إلى توسيع التأثيرات على العلاقات الثنائية مع الصين، وردّت الصين خلال الأسابيع الماضية بعدة إجراءات، منها:
نشر تعليقات حادة في وسائل الإعلام الرسمية،
حظر واردات المأكولات البحرية اليابانية،
تعليق عرض الأفلام اليابانية،
تحذير المواطنين الصينيين من السفر إلى اليابان.
وينص الدستور الياباني على رفض الحرب، حيث ينص المادة 9 على أن "لن يتم الاعتراف بحق الدولة في الحرب". وقال يوكيو هاتوياما، رئيس وزراء اليابان سابقاً بين 2009 و2010، إن:
"من الطبيعي تماماً أن تنتقد الصين" تصريحات تاكائتشي الخاطئة حول ممارسة "الدفاع الجماعي" فيما يتعلق بشؤون تايوان، متسائلاً: "لماذا لا تنتقد وسائل الإعلام اليابانية هذا أكثر؟" وأضاف: "يجب ألا نكرر نفس الخطأ أبداً".
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
وبينما تمتلك الصين واحدا من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالميا، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة، التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.
