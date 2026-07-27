https://sarabic.ae/20260727/انطلاق-معرض-ليبيا-الرقمية-2026-في-بنغازي-دعوات-لتسريع-التحول-الرقمي-في-ليبيا-1115554139.html

انطلاق معرض "ليبيا الرقمية 2026" في بنغازي... دعوات لتسريع التحول الرقمي في ليبيا

انطلاق معرض "ليبيا الرقمية 2026" في بنغازي... دعوات لتسريع التحول الرقمي في ليبيا

سبوتنيك عربي

انطلقت، مساء اليوم الاثنين، بمدينة بنغازي فعاليات معرض وملتقى "ليبيا الرقمية للاقتصاد الرقمي والاتصالات والتقنية 2026"، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T19:02+0000

2026-07-27T19:02+0000

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ويعد المعرض، منصة تجمع تحت سقف واحد صناع القرار والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في تبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الرقمية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية التي تدعم مسيرة الاقتصاد الرقمي في ليبيا.ويواصل المعرض، من خلال فعالياته المتنوعة، دوره في دعم التنمية الاقتصادية الرقمية، عبر تشجيع المشاريع التقنية والمبادرات الابتكارية، وإبراز الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال مدير إدارة الشركات بمصرف السراج الإسلامي أحمد بوشوفة، إن الاقتصاد الرقمي في ليبيا، من منظور مصرفي، يمثل ضرورة ملحة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يعد من أكثر القطاعات احتياجًا للتكنولوجيا والتحول الرقمي.وأضاف بوشوفة أن شريحة واسعة من الشباب الليبي باتت تعتمد على الخدمات الرقمية، خاصة بعد الظروف التي مرت بها البلاد، وفي مقدمتها أزمة نقص السيولة النقدية، وهو ما عزز الحاجة إلى تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.وأكد أن التحول الرقمي يمثل فرصة حقيقية لتطوير القطاع المصرفي، لافتًا إلى وجود منافسة متزايدة بين المصارف الليبية لتحديث تطبيقاتها الإلكترونية، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، رغم التحديات التي تواجهها ليبيا.وأشار إلى أن من أبرز هذه التحديات الحاجة إلى تحديث التشريعات والقوانين المنظمة للاقتصاد الرقمي، إلى جانب استمرار الاعتماد على النقد في التعاملات المالية، رغم وجود توجه متزايد نحو استخدام الوسائل الرقمية.وأكد بوشوفة أن التحول الرقمي يجب ألا يقتصر على القطاع المصرفي، بل ينبغي أن يشمل جميع مؤسسات الدولة، موضحًا أن التجارب العالمية أثبتت أن الاستثمار في الرقمنة أصبح ركيزة أساسية لتطوير المؤسسات وتعزيز كفاءتها.وأضاف أن مصرف السراج الإسلامي، يولي اهتمامًا كبيرًا بحاضنات الأعمال والشراكات مع المؤسسات الداعمة للابتكار، مشيرًا إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في هذا المجال، إلى جانب التركيز على الجانب البحثي والاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تقدمها المؤسسات الأكاديمية المتخصصة.وأوضح أن المصرف يعمل على رقمنة مختلف سياساته وإجراءاته التشغيلية، مؤكدًا أن نجاح هذا التوجه يتطلب رقمنة مؤسسات الدولة كافة، والانتقال من الدورة المستندية التقليدية إلى أنظمة إلكترونية حديثة تسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.وشدد بوشوفة على أن تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الاقتصاد الرقمي، مبينًا أن الخدمات الإلكترونية المتوفرة في ليبيا تحتاج إلى مزيد من التنظيم والتطوير داخل القطاع المصرفي.وأكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع الشراكات في مجال الرقمنة، بما يسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز مكانة الاقتصاد الرقمي في ليبيا.

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

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