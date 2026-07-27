https://sarabic.ae/20260727/باحث-ازدواجية-المعايير-المعتمدة-في-الجنائية-الدولية-تفرض-إعادة-صياغة-مفهوم-المؤسسات-الدولية--1115538339.html
باحث: ازدواجية المعايير المعتمدة في الجنائية الدولية تفرض إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الدولية
باحث: ازدواجية المعايير المعتمدة في الجنائية الدولية تفرض إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الدولية
سبوتنيك عربي
أشار الباحث في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، إلى أن قرار عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان جاء نتيجة ضغوط إسرائيلية أمريكية، رغم محاكمته... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T11:30+0000
2026-07-27T11:30+0000
2026-07-27T11:35+0000
اسرائيل
بنيامين نتنياهو
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأكد كفوري، في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بعزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال اجتماع سري، وتصويت 82 من أصل 125 دولة عضو في المحكمة لصالح عزله، أن "قرار إقالته جاء نتيجة ضغوط مارستها إسرائيل والولايات المتحدة، في تجاوز للقوانين والأعراف الدولية، بسبب قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي على خلفية الانتهاكات التي ارتكبوها في غزة، ورفضه التراجع عن هذا القرار".وشدد على "ضرورة إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الأممية بما فيها الجنائية الدولية، بما يضمن استقلالها عن الغرب، وإعادة صياغة المعادلات الدولية وفقا لموازين القوى على الأرض".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم السبت، في تصريح صحفي، حول عزل كريم خان إن الجنائية الدولية كيان يهدم مفهوم الشرعية.ويوم الجمعة الماضي، تم عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتصويت من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات وُجّهت له بالتحرش الجنسي من إحدى مساعداته.
https://sarabic.ae/20260724/إقالة-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية-كريم-خان-1115482917.html
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اسرائيل, بنيامين نتنياهو, حصري, تقارير سبوتنيك
اسرائيل, بنيامين نتنياهو, حصري, تقارير سبوتنيك
باحث: ازدواجية المعايير المعتمدة في الجنائية الدولية تفرض إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الدولية
11:30 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 11:35 GMT 27.07.2026)
حصري
أشار الباحث في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، إلى أن قرار عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان جاء نتيجة ضغوط إسرائيلية أمريكية، رغم محاكمته نتنياهو ووزير دفاعه بسبب انتهاكات غزة.
وأكد كفوري، في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بعزل المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية، كريم خان، خلال اجتماع سري، وتصويت 82 من أصل 125 دولة عضو في المحكمة لصالح عزله، أن "قرار إقالته جاء نتيجة ضغوط مارستها إسرائيل والولايات المتحدة، في تجاوز للقوانين والأعراف الدولية، بسبب قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي على خلفية الانتهاكات التي ارتكبوها في غزة، ورفضه التراجع عن هذا القرار".
واعتبر كفوري في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "قرار خان بمحاكمة نتنياهو بيّض صفحة المحكمة وسجلها التاريخي السيئ القائم على ازدواجية المعايير وتنفيذ السياسات الغربية"، وأن "كريم خان يحاكم بسبب مواقفه"، ولفت إلى تصريحات عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، الذين دعوا إلى وقف "مهزلة الخضوع لإسرائيل".
وشدد على "ضرورة إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الأممية بما فيها الجنائية الدولية، بما يضمن استقلالها عن الغرب، وإعادة صياغة المعادلات الدولية وفقا لموازين القوى على الأرض".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم السبت، في تصريح صحفي
، حول عزل كريم خان إن الجنائية الدولية كيان يهدم مفهوم الشرعية.
وأضافت زاخاروفا في تصريح صحفي: "بصراحة، لا أريد الخوض في تفاصيل الانحرافات الجنسية للأخوين خان، لكن من الضروري أن نتحدث عن حقيقة ظهور هيكل شبه قضائي في العالم، والذي من خلال وجوده ذاته يدمر الأفكار حول الشرعية والنظام".
ويوم الجمعة الماضي، تم عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتصويت من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات وُجّهت له بالتحرش الجنسي من إحدى مساعداته.