باحث: بوتين ينبه الشعب الأوكراني من المطامع الغربية بأراضيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
08:31 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:33 GMT
12 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:03 GMT
18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260727/باحث-بوتين-ينبه-الشعب-الأوكراني-من-المطامع-الغربية-بأراضيه--1115533978.html
باحث: بوتين ينبه الشعب الأوكراني من المطامع الغربية بأراضيه
باحث: بوتين ينبه الشعب الأوكراني من المطامع الغربية بأراضيه
سبوتنيك عربي
ذكر الباحث في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، من بيروت، أنه لا مفر من المواجهة الشاملة بغياب أي مبادرة غربية جدية للجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق السلام ولا... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T09:59+0000
2026-07-27T10:31+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
فلاديمير بوتين
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114795076_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_6d4a2bfcbb614d666b44257c243b0d0c.jpg
وأشار كفوري إلى أن "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة حول المناطق الغربية من أوكرانيا جاءت نتيجة التهديدات المباشرة من الدول الغربية، ولا سيما بولندا والمجر ورومانيا، بإعادة السيطرة على تلك المناطق".وأوضح أنه "لدى روسيا معلومات مؤكدة وموثقة من أجهزتها الأمنية بشأن رغبة الغرب في مواصلة العدوان، ومد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة النوعية لاستهداف العمق الروسي، وهو ما يفسر عدم قيام الغرب بأي مبادرات جدية للجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق السلام".وقال كفوري إن "تصريحات الرئيس بوتين، التي جاءت من موقع البحرية الروسية، إلى جانب المناورات العسكرية، تؤكد مجددا أن روسيا وأسطولها البحري لا ينفصلان عن بعضهما البعض، وأن البحرية الروسية، منذ تأسيسها في أواخر القرن السابع عشر، تحمي حدود روسيا وتدافع عن مصالحها، ولا سيما منذ بدء العملية الروسية الخاصة".وكان بوتين قد قال، أمس الأحد، في خاطب أمام أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، إن أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية، والتي كانت بالأصل هدية من (القائد السوفييتي الراحل جوزيف) ستالين لكييف.وتابع: هناك أيضًا أراضي غرب أوكرانيا، وهي هدية من جوزيف فيساريونوفيتش ستالين إلى أوكرانيا بعد الحرب، لقد منح ستالين هذه الأراضي لأوكرانيا، لكن ضمن إطار دولة واحدة موحدة، ولم يخطر بباله، على ما يبدو، أن ينشأ وضع كالذي نشهده اليوم.اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا، لكن كييف اعتبرت من مصلحتها إعلان روسيا عدوًا لها.
https://sarabic.ae/20260726/مقتل-شخصين-وإصابة-14-آخرين-جراء-هجمات-أوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1115525955.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114795076_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_59d007bd1862f91e8d314f3fa48db517.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث: بوتين ينبه الشعب الأوكراني من المطامع الغربية بأراضيه

09:59 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 10:31 GMT 27.07.2026)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
ذكر الباحث في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، من بيروت، أنه لا مفر من المواجهة الشاملة بغياب أي مبادرة غربية جدية للجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق السلام ولا بد من إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الأممية بما يضمن استقلالها.
وأشار كفوري إلى أن "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة حول المناطق الغربية من أوكرانيا جاءت نتيجة التهديدات المباشرة من الدول الغربية، ولا سيما بولندا والمجر ورومانيا، بإعادة السيطرة على تلك المناطق".

واعتبر الباحث في حديث عبر "سبوتنيك" أن "الرئيس بوتين يوجه رسالة تنبيه إلى الشعب الأوكراني ليدرك أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لتحقيق مصالحه عبر اقتطاع أجزاء من أراضيها، وفي الوقت نفسه يوجه تحذيرا إلى حلف شمال الأطلسي والدول الغربية، ولا سيما الدول المحاذية لأوكرانيا، وتحديدا بولندا، من مغبة الانخراط في مثل هذه الصراعات أو السعي إلى اقتطاع أجزاء من الأراضي الأوكرانية، لأن هذا السلوك يعتبر مؤشرا للتحضر لحرب عالمية".

جندي روسي في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء هجمات أوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 21:40 GMT
وأوضح أنه "لدى روسيا معلومات مؤكدة وموثقة من أجهزتها الأمنية بشأن رغبة الغرب في مواصلة العدوان، ومد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة النوعية لاستهداف العمق الروسي، وهو ما يفسر عدم قيام الغرب بأي مبادرات جدية للجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق السلام".

وقال كفوري إن "تصريحات الرئيس بوتين، التي جاءت من موقع البحرية الروسية، إلى جانب المناورات العسكرية، تؤكد مجددا أن روسيا وأسطولها البحري لا ينفصلان عن بعضهما البعض، وأن البحرية الروسية، منذ تأسيسها في أواخر القرن السابع عشر، تحمي حدود روسيا وتدافع عن مصالحها، ولا سيما منذ بدء العملية الروسية الخاصة".

وكان بوتين قد قال، أمس الأحد، في خاطب أمام أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، إن أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية، والتي كانت بالأصل هدية من (القائد السوفييتي الراحل جوزيف) ستالين لكييف.

وأوضح بوتين: "ما كان تابعًا لبولندا والمجر ورومانيا، سيعود، عاجلًا أم آجلًا، إلى مكانه التاريخي، ربما ليس غدًا أو بعد غد، بل بعد عام أو عامين أو عشرة أو خمسة عشر عامًا".

وتابع: هناك أيضًا أراضي غرب أوكرانيا، وهي هدية من جوزيف فيساريونوفيتش ستالين إلى أوكرانيا بعد الحرب، لقد منح ستالين هذه الأراضي لأوكرانيا، لكن ضمن إطار دولة واحدة موحدة، ولم يخطر بباله، على ما يبدو، أن ينشأ وضع كالذي نشهده اليوم.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا، لكن كييف اعتبرت من مصلحتها إعلان روسيا عدوًا لها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала