https://sarabic.ae/20260727/باحث-بوتين-ينبه-الشعب-الأوكراني-من-المطامع-الغربية-بأراضيه--1115533978.html

باحث: بوتين ينبه الشعب الأوكراني من المطامع الغربية بأراضيه

باحث: بوتين ينبه الشعب الأوكراني من المطامع الغربية بأراضيه

سبوتنيك عربي

ذكر الباحث في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، من بيروت، أنه لا مفر من المواجهة الشاملة بغياب أي مبادرة غربية جدية للجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق السلام ولا... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T09:59+0000

2026-07-27T09:59+0000

2026-07-27T10:31+0000

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وأشار كفوري إلى أن "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة حول المناطق الغربية من أوكرانيا جاءت نتيجة التهديدات المباشرة من الدول الغربية، ولا سيما بولندا والمجر ورومانيا، بإعادة السيطرة على تلك المناطق".وأوضح أنه "لدى روسيا معلومات مؤكدة وموثقة من أجهزتها الأمنية بشأن رغبة الغرب في مواصلة العدوان، ومد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة النوعية لاستهداف العمق الروسي، وهو ما يفسر عدم قيام الغرب بأي مبادرات جدية للجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق السلام".وقال كفوري إن "تصريحات الرئيس بوتين، التي جاءت من موقع البحرية الروسية، إلى جانب المناورات العسكرية، تؤكد مجددا أن روسيا وأسطولها البحري لا ينفصلان عن بعضهما البعض، وأن البحرية الروسية، منذ تأسيسها في أواخر القرن السابع عشر، تحمي حدود روسيا وتدافع عن مصالحها، ولا سيما منذ بدء العملية الروسية الخاصة".وكان بوتين قد قال، أمس الأحد، في خاطب أمام أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، إن أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية، والتي كانت بالأصل هدية من (القائد السوفييتي الراحل جوزيف) ستالين لكييف.وتابع: هناك أيضًا أراضي غرب أوكرانيا، وهي هدية من جوزيف فيساريونوفيتش ستالين إلى أوكرانيا بعد الحرب، لقد منح ستالين هذه الأراضي لأوكرانيا، لكن ضمن إطار دولة واحدة موحدة، ولم يخطر بباله، على ما يبدو، أن ينشأ وضع كالذي نشهده اليوم.اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا، لكن كييف اعتبرت من مصلحتها إعلان روسيا عدوًا لها.

https://sarabic.ae/20260726/مقتل-شخصين-وإصابة-14-آخرين-جراء-هجمات-أوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1115525955.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك