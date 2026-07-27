باحث: بوتين ينبه الشعب الأوكراني من المطامع الغربية بأراضيه
09:59 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 10:31 GMT 27.07.2026)
© Sputnik . POOL/
تابعنا عبر
حصري
ذكر الباحث في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، من بيروت، أنه لا مفر من المواجهة الشاملة بغياب أي مبادرة غربية جدية للجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق السلام ولا بد من إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الأممية بما يضمن استقلالها.
وأشار كفوري إلى أن "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة حول المناطق الغربية من أوكرانيا جاءت نتيجة التهديدات المباشرة من الدول الغربية، ولا سيما بولندا والمجر ورومانيا، بإعادة السيطرة على تلك المناطق".
واعتبر الباحث في حديث عبر "سبوتنيك" أن "الرئيس بوتين يوجه رسالة تنبيه إلى الشعب الأوكراني ليدرك أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لتحقيق مصالحه عبر اقتطاع أجزاء من أراضيها، وفي الوقت نفسه يوجه تحذيرا إلى حلف شمال الأطلسي والدول الغربية، ولا سيما الدول المحاذية لأوكرانيا، وتحديدا بولندا، من مغبة الانخراط في مثل هذه الصراعات أو السعي إلى اقتطاع أجزاء من الأراضي الأوكرانية، لأن هذا السلوك يعتبر مؤشرا للتحضر لحرب عالمية".
وأوضح أنه "لدى روسيا معلومات مؤكدة وموثقة من أجهزتها الأمنية بشأن رغبة الغرب في مواصلة العدوان، ومد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة النوعية لاستهداف العمق الروسي، وهو ما يفسر عدم قيام الغرب بأي مبادرات جدية للجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق السلام".
وقال كفوري إن "تصريحات الرئيس بوتين، التي جاءت من موقع البحرية الروسية، إلى جانب المناورات العسكرية، تؤكد مجددا أن روسيا وأسطولها البحري لا ينفصلان عن بعضهما البعض، وأن البحرية الروسية، منذ تأسيسها في أواخر القرن السابع عشر، تحمي حدود روسيا وتدافع عن مصالحها، ولا سيما منذ بدء العملية الروسية الخاصة".
وكان بوتين قد قال، أمس الأحد، في خاطب أمام أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، إن أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية، والتي كانت بالأصل هدية من (القائد السوفييتي الراحل جوزيف) ستالين لكييف.
وقال كفوري إن "تصريحات الرئيس بوتين، التي جاءت من موقع البحرية الروسية، إلى جانب المناورات العسكرية، تؤكد مجددا أن روسيا وأسطولها البحري لا ينفصلان عن بعضهما البعض، وأن البحرية الروسية، منذ تأسيسها في أواخر القرن السابع عشر، تحمي حدود روسيا وتدافع عن مصالحها، ولا سيما منذ بدء العملية الروسية الخاصة".
وكان بوتين قد قال، أمس الأحد، في خاطب أمام أفراد البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ بمناسبة "يوم البحرية"، إن أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية، والتي كانت بالأصل هدية من (القائد السوفييتي الراحل جوزيف) ستالين لكييف.
وأوضح بوتين: "ما كان تابعًا لبولندا والمجر ورومانيا، سيعود، عاجلًا أم آجلًا، إلى مكانه التاريخي، ربما ليس غدًا أو بعد غد، بل بعد عام أو عامين أو عشرة أو خمسة عشر عامًا".
وتابع: هناك أيضًا أراضي غرب أوكرانيا، وهي هدية من جوزيف فيساريونوفيتش ستالين إلى أوكرانيا بعد الحرب، لقد منح ستالين هذه الأراضي لأوكرانيا، لكن ضمن إطار دولة واحدة موحدة، ولم يخطر بباله، على ما يبدو، أن ينشأ وضع كالذي نشهده اليوم.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا، لكن كييف اعتبرت من مصلحتها إعلان روسيا عدوًا لها.