https://sarabic.ae/20260726/مقتل-شخصين-وإصابة-14-آخرين-جراء-هجمات-أوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1115525955.html

مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء هجمات أوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية

مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء هجمات أوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مقتل شخصين وإصابة 14 مدنيًا آخرين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على مناطق متفرقة بالجمهورية اليوم الأحد. 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T21:40+0000

2026-07-26T21:40+0000

2026-07-26T21:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وكتب بوشيلين على حسابه بمنصة "ماكس": "قُتل شخصان وأصيب 14 مدنيًا آخرين في الجمهورية اليوم بسبب هجمات شنتها طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية".من جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260726/موسكو-ترى-ازدواجية-في-موقف-ترامب-من-أوكرانيا---الكرملين-1115515197.html

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