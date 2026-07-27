https://sarabic.ae/20260727/دولة-أفريقية-تبلغ-الأمم-المتحدة-بانسحابها-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-1115538061.html
دولة أفريقية تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
دولة أفريقية تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أعلنت تشاد انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالتحيز ضد أفريقيا، وفقا لما صرحت به وزارة الخارجية التشادية، اليوم الاثنين. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T11:08+0000
2026-07-27T11:08+0000
2026-07-27T11:08+0000
أخبار تشاد
أفريقيا
المحكمة الجنائية الدولية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_51a2dba95bcae4de27c2a985cfeda655.jpg
وجاء في بيان لها: "في 27 يوليو/ تموز 2026، أخطرت حكومة جمهورية تشاد الأمين العام للأمم المتحدة، الجهة الوديعة لنظام روما الأساسي، بقرارها السيادي بالانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". وأضاف البيان أن هذا القرار جاء عقب تحليل لأنشطة المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبرها تشاد غير فعالة ومنحازة ضد أفريقيا، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من تحقيقات المحكمة تتعلق تحديدا بالدول الأفريقية، مما يدل على تسييس أنشطتها.يشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، تم عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتصويت من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات وُجّهت له بالتحرش الجنسي بإحدى مساعداته.وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بايفي كاوكورانتا، عقب إعلان نتائج التصويت الذي جرى في نيويورك بالأمس، إن قرار عزل خان حظي بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت في 9 يونيو/ حزيران الماضي، أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان، مؤقتًا إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجّهة إليه بالتحرش الجنسي.وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات، التي وُجّهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
https://sarabic.ae/20260725/زاخاروفا-حول-عزل-كريم-خان-الجنائية-الدولية-كيان-يهدم-مفهوم-الشرعية-1115491624.html
أخبار تشاد
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_bf79c4cacfdebce6a9747ffd8bb9eaaf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تشاد, أفريقيا, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تشاد, أفريقيا, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن
دولة أفريقية تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت تشاد انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالتحيز ضد أفريقيا، وفقا لما صرحت به وزارة الخارجية التشادية، اليوم الاثنين.
وجاء في بيان لها: "في 27 يوليو/ تموز 2026، أخطرت حكومة جمهورية تشاد الأمين العام للأمم المتحدة، الجهة الوديعة لنظام روما الأساسي، بقرارها السيادي بالانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف البيان أن هذا القرار جاء عقب تحليل لأنشطة المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبرها تشاد غير فعالة ومنحازة ضد أفريقيا، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من تحقيقات المحكمة تتعلق تحديدا بالدول الأفريقية، مما يدل على تسييس أنشطتها.
يشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، تم عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتصويت من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات وُجّهت له بالتحرش الجنسي بإحدى مساعداته.
وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بايفي كاوكورانتا، عقب إعلان نتائج التصويت الذي جرى في نيويورك بالأمس، إن قرار عزل خان
حظي بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية
، أعلنت في 9 يونيو/ حزيران الماضي، أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان، مؤقتًا إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجّهة إليه بالتحرش الجنسي.
وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه
طوال فترة التحقيق في الاتهامات، التي وُجّهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.