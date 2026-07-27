https://sarabic.ae/20260727/دولة-أفريقية-تبلغ-الأمم-المتحدة-بانسحابها-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-1115538061.html

دولة أفريقية تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

دولة أفريقية تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

سبوتنيك عربي

أعلنت تشاد انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالتحيز ضد أفريقيا، وفقا لما صرحت به وزارة الخارجية التشادية، اليوم الاثنين. 27.07.2026, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان لها: "في 27 يوليو/ تموز 2026، أخطرت حكومة جمهورية تشاد الأمين العام للأمم المتحدة، الجهة الوديعة لنظام روما الأساسي، بقرارها السيادي بالانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". وأضاف البيان أن هذا القرار جاء عقب تحليل لأنشطة المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبرها تشاد غير فعالة ومنحازة ضد أفريقيا، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من تحقيقات المحكمة تتعلق تحديدا بالدول الأفريقية، مما يدل على تسييس أنشطتها.يشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، تم عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتصويت من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات وُجّهت له بالتحرش الجنسي بإحدى مساعداته.وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بايفي كاوكورانتا، عقب إعلان نتائج التصويت الذي جرى في نيويورك بالأمس، إن قرار عزل خان حظي بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت في 9 يونيو/ حزيران الماضي، أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان، مؤقتًا إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجّهة إليه بالتحرش الجنسي.وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات، التي وُجّهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

https://sarabic.ae/20260725/زاخاروفا-حول-عزل-كريم-خان-الجنائية-الدولية-كيان-يهدم-مفهوم-الشرعية-1115491624.html

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