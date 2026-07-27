دولة أفريقية تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
08:31 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:33 GMT
12 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:03 GMT
18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260727/دولة-أفريقية-تبلغ-الأمم-المتحدة-بانسحابها-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-1115538061.html
دولة أفريقية تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
دولة أفريقية تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أعلنت تشاد انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالتحيز ضد أفريقيا، وفقا لما صرحت به وزارة الخارجية التشادية، اليوم الاثنين. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T11:08+0000
2026-07-27T11:08+0000
أخبار تشاد
أفريقيا
المحكمة الجنائية الدولية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_51a2dba95bcae4de27c2a985cfeda655.jpg
وجاء في بيان لها: "في 27 يوليو/ تموز 2026، أخطرت حكومة جمهورية تشاد الأمين العام للأمم المتحدة، الجهة الوديعة لنظام روما الأساسي، بقرارها السيادي بالانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". وأضاف البيان أن هذا القرار جاء عقب تحليل لأنشطة المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبرها تشاد غير فعالة ومنحازة ضد أفريقيا، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من تحقيقات المحكمة تتعلق تحديدا بالدول الأفريقية، مما يدل على تسييس أنشطتها.يشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، تم عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتصويت من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات وُجّهت له بالتحرش الجنسي بإحدى مساعداته.وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بايفي كاوكورانتا، عقب إعلان نتائج التصويت الذي جرى في نيويورك بالأمس، إن قرار عزل خان حظي بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت في 9 يونيو/ حزيران الماضي، أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان، مؤقتًا إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجّهة إليه بالتحرش الجنسي.وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات، التي وُجّهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
https://sarabic.ae/20260725/زاخاروفا-حول-عزل-كريم-خان-الجنائية-الدولية-كيان-يهدم-مفهوم-الشرعية-1115491624.html
أخبار تشاد
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_bf79c4cacfdebce6a9747ffd8bb9eaaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تشاد, أفريقيا, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تشاد, أفريقيا, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن

دولة أفريقية تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

11:08 GMT 27.07.2026
© AP Photo / Mike Corderمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Mike Corder
تابعنا عبر
أعلنت تشاد انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالتحيز ضد أفريقيا، وفقا لما صرحت به وزارة الخارجية التشادية، اليوم الاثنين.
وجاء في بيان لها: "في 27 يوليو/ تموز 2026، أخطرت حكومة جمهورية تشاد الأمين العام للأمم المتحدة، الجهة الوديعة لنظام روما الأساسي، بقرارها السيادي بالانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف البيان أن هذا القرار جاء عقب تحليل لأنشطة المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبرها تشاد غير فعالة ومنحازة ضد أفريقيا، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من تحقيقات المحكمة تتعلق تحديدا بالدول الأفريقية، مما يدل على تسييس أنشطتها.
يشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، تم عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتصويت من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات وُجّهت له بالتحرش الجنسي بإحدى مساعداته.
وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بايفي كاوكورانتا، عقب إعلان نتائج التصويت الذي جرى في نيويورك بالأمس، إن قرار عزل خان حظي بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
زاخاروفا حول عزل كريم خان: الجنائية الدولية كيان يهدم مفهوم الشرعية
25 يوليو, 10:32 GMT
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت في 9 يونيو/ حزيران الماضي، أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان، مؤقتًا إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجّهة إليه بالتحرش الجنسي.
وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات، التي وُجّهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала