https://sarabic.ae/20260727/روسيا-نعمل-على-ضمان-معاقبة-جميع-المسؤولين-عن-مقتل-الأطفال-جراء-ممارسات-نظام-كييف-1115542089.html

روسيا: نعمل على ضمان معاقبة جميع المسؤولين عن مقتل الأطفال جراء ممارسات نظام كييف

روسيا: نعمل على ضمان معاقبة جميع المسؤولين عن مقتل الأطفال جراء ممارسات نظام كييف

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستعمل جاهدة لضمان نيل جميع المسؤولين عن معاناة ومقتل الأطفال جراء تصرفات... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T12:45+0000

2026-07-27T12:45+0000

2026-07-27T12:45+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية

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وصرحت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "سنعمل على ضمان أن ينال كل من هو مسؤول عن آلام الأطفال ومعاناتهم ومقتلهم العقاب الذي يستحقه".وأضافت زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن هجمات القوات الأوكرانية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 24 تموز/يوليو، أسفرت عن مقتل 86 شخصًا وإصابة 409 آخرين.وكشفت زاخاروفا، أن القوات الأوكرانية واصلت خلال الفترة المذكورة هجماتها على المناطق الروسية، حيث أسفر قصف صاروخي في 24 تموز/يوليو، استهدف إحدى المنشآت في مقاطعة كيروف، وفقًا للبيانات الأولية، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين.وقالت زاخاروفا إن: "إحصاءات الجريمة التي يرتكبها نظام كييف الدموي مروعة. هم يستهدفون الأطفال عمدًا".كما هاجمت طائرات مسيرة في 18 و20 تموز/يوليو حافلات ركاب في مقاطعة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل طفل و4 نساء، وإصابة 27 شخصًا بينهم مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا.بوتين: العقوبات الغربية على روسيا تضر بمن يفرضونها في المقام الأول

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