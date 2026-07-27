https://sarabic.ae/20260727/روسيا-نعمل-على-ضمان-معاقبة-جميع-المسؤولين-عن-مقتل-الأطفال-جراء-ممارسات-نظام-كييف-1115542089.html
روسيا: نعمل على ضمان معاقبة جميع المسؤولين عن مقتل الأطفال جراء ممارسات نظام كييف
روسيا: نعمل على ضمان معاقبة جميع المسؤولين عن مقتل الأطفال جراء ممارسات نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستعمل جاهدة لضمان نيل جميع المسؤولين عن معاناة ومقتل الأطفال جراء تصرفات... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T12:45+0000
2026-07-27T12:45+0000
2026-07-27T12:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية
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وصرحت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "سنعمل على ضمان أن ينال كل من هو مسؤول عن آلام الأطفال ومعاناتهم ومقتلهم العقاب الذي يستحقه".وأضافت زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن هجمات القوات الأوكرانية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 24 تموز/يوليو، أسفرت عن مقتل 86 شخصًا وإصابة 409 آخرين.وكشفت زاخاروفا، أن القوات الأوكرانية واصلت خلال الفترة المذكورة هجماتها على المناطق الروسية، حيث أسفر قصف صاروخي في 24 تموز/يوليو، استهدف إحدى المنشآت في مقاطعة كيروف، وفقًا للبيانات الأولية، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين.وقالت زاخاروفا إن: "إحصاءات الجريمة التي يرتكبها نظام كييف الدموي مروعة. هم يستهدفون الأطفال عمدًا".كما هاجمت طائرات مسيرة في 18 و20 تموز/يوليو حافلات ركاب في مقاطعة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل طفل و4 نساء، وإصابة 27 شخصًا بينهم مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا.بوتين: العقوبات الغربية على روسيا تضر بمن يفرضونها في المقام الأول
https://sarabic.ae/20260725/الخارجية-الروسية-كييف-تنتقم-من-المدنيين-مع-تكبدها-هزيمة-عسكرية-1115501358.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية
روسيا: نعمل على ضمان معاقبة جميع المسؤولين عن مقتل الأطفال جراء ممارسات نظام كييف
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستعمل جاهدة لضمان نيل جميع المسؤولين عن معاناة ومقتل الأطفال جراء تصرفات نظام كييف العقاب المستحق.
وصرحت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "سنعمل على ضمان أن ينال كل من هو مسؤول عن آلام الأطفال ومعاناتهم ومقتلهم العقاب الذي يستحقه".
ونوّهت زاخاروفا، إلى أن الجانب الروسي يواصل تسليط الضوء على جرائم الحرب التي "يرتكبها" نظام كييف بدعم كامل مما يسمى بالجزء التقدمي المعين ذاتيًا من المجتمع الدولي.
وأضافت زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن هجمات القوات الأوكرانية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 24 تموز/يوليو، أسفرت عن مقتل 86 شخصًا وإصابة 409 آخرين.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: في الفترة من 15 إلى 24 تموز/يوليو، تعرض 495 شخصًا لهجمات من قبل مسلحي القوات الأوكرانية. قُتل 86 شخصا بينهم 6 أطفال، وأصيب 409 آخرين بينهم 12 طفلاً.
وكشفت زاخاروفا، أن القوات الأوكرانية واصلت خلال الفترة المذكورة هجماتها على المناطق الروسية، حيث أسفر قصف صاروخي في 24 تموز/يوليو، استهدف إحدى المنشآت في مقاطعة كيروف، وفقًا للبيانات الأولية، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين.
وقالت زاخاروفا إن: "إحصاءات الجريمة التي يرتكبها نظام كييف الدموي مروعة. هم يستهدفون الأطفال عمدًا".
مشيرةً إلى أنه "في الغرب يغضون الطرف عن هذا الأمر، لكنه (بالنسبة لهم في الغرب) ورقة رابحة بالفعل. هم لا يغضون الطرب فحسب، بل يشجعون ذلك بكل الوسائل الممكنة من خلال تزويدهم (كييف) بالأسلحة، ونقل موارد متزايدة باستمرار، ومن خلال الدعم السياسي والإعلامي".
كما هاجمت طائرات مسيرة في 18 و20 تموز/يوليو حافلات ركاب في مقاطعة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل طفل و4 نساء، وإصابة 27 شخصًا بينهم مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا.