https://sarabic.ae/20260727/مع-توسع-العنف-وزيادة-اعتداءات-المستوطنين-خبراء-يحذرون-من-سيناريوهات-خطيرة-في-الضفة-الغربية-1115555658.html

مع توسع العنف وزيادة اعتداءات المستوطنين.. خبراء يحذرون من سيناريوهات خطيرة في الضفة الغربية

مع توسع العنف وزيادة اعتداءات المستوطنين.. خبراء يحذرون من سيناريوهات خطيرة في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

مع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، يحذر المراقبون من انفجار الأوضاع وتصاعدها إلى مستويات خطيرة لا يمكن... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T19:58+0000

2026-07-27T19:58+0000

2026-07-27T19:58+0000

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وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاء قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، بدعوى وقوع هجمات على مواطنين إسرائيليين انطلاقًا منها.وأشار كاتس إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة إصدار تعليمات للجيش باقتحام مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة داخل تلك المخيمات منذ أكثر من عام ونصف، وأن السكان الذين غادروها لم يعودوا إليها.ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، إلى تحرك دولي عاجل لوقف "العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عباس "بعث رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، وإلى الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية".وأكد عباس أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيدا خطيرا نتيجة العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنين، مشيرًا إلى أن "هذه الأحداث أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى تدمير ممتلكات وإحراق منازل وأماكن دينية وأراضٍ زراعية، وشن هجمات على قرى وتجمعات فلسطينية".مآلات خطيرةاعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يتزايد كلما اقتربت الانتخابات، مؤكدا أن هذا الأمر يشكل نذير خطر في ظل شعور اليمين بالخوف من خسارة الانتخابات القادمة، ما يدفعه للتركيز على شن هجوم عنيف وتصعيد الاعتداءات بغرض الحصول على المزيد من الأصوات الانتخابية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أعطى نتنياهو تعليماته للجيش باقتحام المدن الفلسطينية عشية سفره إلى واشنطن، ما منح قواته الضوء الأخضر لممارسة المزيد من العنف، مشيرا إلى أن صمت الإدارة الأمريكية وغياب دور المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعدم قدرتها على التأثير يجعل الاحتلال يتمادى في جرائمه دون أي اكتراث.وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن نتنياهو صرح قبل سفره بأنه سيطلب من الرئيس الأمريكي ترامب عدم المطالبة بالانسحاب من غزة أو لبنان أو سوريا، مما يؤكد وجود نية مسبقة لاستمرار العدوان على المنطقة بأسرها في ظل غياب أي رؤية واضحة لإنهائه.وأضاف الرقب أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باقتحام مدنه أو رفع الراية البيضاء وسيواصل مقاومة الاحتلال، محذرا من خروج الأوضاع في الضفة الغربية عن السيطرة وتصاعدها إلى مستويات خطيرة لا يمكن التنبؤ بمآلاتها، خاصة مع تحول الأحداث من اشتباكات عفوية إلى صراع ديني بسبب اقتحامات المستوطنين المتكررة، وهو ما يجعل معالجة المشهد معقدة للغاية ما لم يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لمغامرات نتنياهو.خطة إسرائيليةمن جانبه قال مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين ثائر أبو عطيوي، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي يدللان على وجود خطة استراتيجية ممنهجة لتحويل الضفة إلى ساحة حرب ومواجهة مفتوحة تسعى إليها حكومة نتنياهو عبر أداة المستوطنين التنفيذية.وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذا المخطط الاستيطاني الاستعماري يهدف إلى تحويل الضفة الغربية إلى نسخة طبق الأصل عن قطاع غزة وجعلها في حالة دمار كامل، تمهيدًا للنزوح والتشريد والتهجير، لافتا إلى أن الاستيلاء بقوة السلاح على الأراضي والعقارات والمنازل والتنكيل بالمواطنين العزل سيأخذ المنطقة نحو سيناريوهات متعددة وفتح مواجهة شاملة تؤدي إلى عدم الاستقرار.وأضاف أبو عطيوي أن السيناريوهات المتوقعة تشمل أيضا تصعيدا مكثفا لإحداث حالة من الفوضى والفلتان للتأثير على السيادة الفلسطينية وإرباك المشهد السياسي الداخلي للمؤسسة الرسمية وجعلها في مهب الرياح، مما يزيد من صعوبة الأزمة وتعقيداتها.واعتبر أن تسارع وتيرة العدوان والتصعيد يأتي ضمن حملة مبرمجة لدعم أطراف بعينها في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لاستمالة أحزاب اليمين المتطرف والناخبين، ورغبة من قيادات الاحتلال وفي مقدمتهم نتنياهو وسموتريتش وبن غفير في البقاء بالحكومة والحفاظ على السلطة.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

https://sarabic.ae/20260727/تصعيد-إسرائيلي-خطير-محاصرة-المنازل-وتوسيع-الاستيطان-شمالي-الضفة-الغربية-1115531191.html

https://sarabic.ae/20260724/نتنياهو-وكاتس-قررنا-البدء-بمسار-لتشريع-بؤر-استيطانية-وإقامة-أخرى-جديدة-بالضفة-الغربية-1115463781.html

https://sarabic.ae/20260611/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-الانتهاكات-بالضفة-بلغت-مستويات-قياسية-وعقوبات-المستوطنين-غير-كافية-1114267691.html

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