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مقتل 5 أطفال جراء غارة لنظام كييف استهدفت مركزا سياحيا في مقاطعة زابورجيه
مقتل 5 أطفال جراء غارة لنظام كييف استهدفت مركزا سياحيا في مقاطعة زابورجيه
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، اليوم الاثنين، بمقتل خمسة أطفال في غارة جوية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مركز سياحي في كيريلوفكا، في 25... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T08:45+0000
2026-07-27T08:45+0000
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وكتب باليتسكي على قناته في منصة "ماكس": "منذ عام 2022، فقدت مقاطعة زابوروجيه 17 طفلا؛ وقُتل خمسة آخرون من أبناء القاطعة في 25 تموز/يوليو 2026، نتيجة هجوم عدائي غادر وغير مبرر على الإطلاق على مركز ترفيهي في كيريلوفكا بمنطقة ميليتوبول الإدارية".وجاء في بيان مقر العمليات نُشر على منصة "ماكس": "تواصل القوات الأوكرانية قصفها لبيلغورود. أسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة أشخاص، حيث هاجمت طائرتان مسيرتان منشأة تجارية، وأصيب أحد الأشخاص بشظية في رقبته، ونقله طاقم إسعاف إلى المستشفى الإقليمي وهو في حالة خطيرة".ورداً على ذلك، تُنفذ القوات المسلحة الروسية عمليات يومية، وتشن ضربات منهجية على مصانع عسكرية لتجميع الطائرات المسيّرة، وموانئ تفريغ الأسلحة، وخطوط إمداد العدو.
https://sarabic.ae/20260727/القوات-الروسية-تستهدف-موانئ-أوكرانية-تستخدم-لتوصيل-شحنات-لقوات-كييف---الدفاع-الروسية--1115528109.html
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مقتل 5 أطفال جراء غارة لنظام كييف استهدفت مركزا سياحيا في مقاطعة زابورجيه

08:45 GMT 27.07.2026
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik . Anton Vergun
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تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، اليوم الاثنين، بمقتل خمسة أطفال في غارة جوية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مركز سياحي في كيريلوفكا، في 25 تموز/يوليو.
وكتب باليتسكي على قناته في منصة "ماكس": "منذ عام 2022، فقدت مقاطعة زابوروجيه 17 طفلا؛ وقُتل خمسة آخرون من أبناء القاطعة في 25 تموز/يوليو 2026، نتيجة هجوم عدائي غادر وغير مبرر على الإطلاق على مركز ترفيهي في كيريلوفكا بمنطقة ميليتوبول الإدارية".
كما أفاد مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الاثنين، بإصابة ثلاثة أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية على منشأة تجارية، أحدهم في حالة خطيرة.
الجيش الروسي يستهدف سفينة أوكرانية تحمل إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة ادريسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف موانئ أوكرانية تستخدم لتوصيل شحنات لقوات كييف - وزارة الدفاع
07:33 GMT
وجاء في بيان مقر العمليات نُشر على منصة "ماكس": "تواصل القوات الأوكرانية قصفها لبيلغورود. أسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة أشخاص، حيث هاجمت طائرتان مسيرتان منشأة تجارية، وأصيب أحد الأشخاص بشظية في رقبته، ونقله طاقم إسعاف إلى المستشفى الإقليمي وهو في حالة خطيرة".

الجدير بالذكر أن قوات كييف تتعمد استهداف البنية التحتية المدنية، ما يُسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

ورداً على ذلك، تُنفذ القوات المسلحة الروسية عمليات يومية، وتشن ضربات منهجية على مصانع عسكرية لتجميع الطائرات المسيّرة، وموانئ تفريغ الأسلحة، وخطوط إمداد العدو.
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