https://sarabic.ae/20260728/إصابة-أكثر-من-50-شخصا-إثر-سلسلة-زلازل-ضربت-محافظة-كوماموتو-اليابانية-1115566548.html
إصابة أكثر من 50 شخصا إثر سلسلة زلازل ضربت محافظة كوماموتو اليابانية
إصابة أكثر من 50 شخصا إثر سلسلة زلازل ضربت محافظة كوماموتو اليابانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من خمسين شخصا إثر زلازل قوية ضربت محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو. 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T10:43+0000
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وذكرت قناة "إن إتش كي" اليابانية، أن نحو عشرة أشخاص أصيبوا في دار المسنين في مدينة هيكاوا.وأشارت القناة إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات الحكومة اليابانية في مركز الأزمات التابع لمكتب رئيس الوزراء عقب الزلزال الذي وقع. وتسبب الزلزال بوقوع حرائق وتدمير منازل وطرق، ولكن لم يتم رصد أي أعطال في عمل محطات الطاقة النووية الواقعة في المنطقة.كما أوضحت أن الهزة الأرضية سُجلت عند أعلى مستوى على السلم الوطني الياباني لقياس شدة الزلازل، المعروف باسم "سلم شيندو".وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان عدم تسجيل أي اختلالات في المنشآت النووية حتى الآن نتيجة الزلزال.
https://sarabic.ae/20260728/تحذير-من-تسونامي-زلزال-بقوة-71-درجة-يضرب-اليابان---1115561631.html
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العالم, زلزال, أخبار اليابان
العالم, زلزال, أخبار اليابان
إصابة أكثر من 50 شخصا إثر سلسلة زلازل ضربت محافظة كوماموتو اليابانية
10:43 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 11:00 GMT 28.07.2026)
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من خمسين شخصا إثر زلازل قوية ضربت محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو.
وذكرت قناة "إن إتش كي" اليابانية، أن نحو عشرة أشخاص أصيبوا في دار المسنين في مدينة هيكاوا.
وأضافت أن زلزالا بقوة 7.1 درجة وقع، في ظهر اليوم الثلاثاء، في منطقة محافظة كوماموتو الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان، كما صدر تحذير من خطر حدوث موجات تسونامي على سواحل أرياكي وياتسوشيرو. ووقع زلزال بقوة 6.1 في أقل من ساعة.
وأشارت القناة إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات الحكومة اليابانية في مركز الأزمات التابع لمكتب رئيس الوزراء عقب الزلزال الذي وقع.
وتسبب الزلزال بوقوع حرائق وتدمير منازل وطرق، ولكن لم يتم رصد أي أعطال في عمل محطات الطاقة النووية الواقعة في المنطقة.
وحسب وسائل الإعلام، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد (3.28 قدم) في أعقاب الزلزال.
كما أوضحت أن الهزة الأرضية سُجلت عند أعلى مستوى على السلم الوطني الياباني لقياس شدة الزلازل، المعروف باسم "سلم شيندو".
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان عدم تسجيل أي اختلالات في المنشآت النووية حتى الآن نتيجة الزلزال.