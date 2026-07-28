https://sarabic.ae/20260728/تحذير-من-تسونامي-زلزال-بقوة-71-درجة-يضرب-اليابان---1115561631.html
تحذير من تسونامي... زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب اليابان
تحذير من تسونامي... زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب اليابان
سبوتنيك عربي
أعلن التلفزيون الياباني، اليوم الثلاثاء، أن زلزالًا بلغت قوته 7.1 درجات ضرب جنوب اليابان، ما دفع السلطات إلى إصدار إنذار من احتمال تشكل موجات مد عاتية... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T08:59+0000
2026-07-28T08:59+0000
2026-07-28T08:59+0000
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وحسب وسائل إعلام، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد (3.28 قدم) في أعقاب الزلزال.وذكرت التقارير أن مركز الزلزال يقع في محافظة كوماموتو، فيما أطلقت الحكومة اليابانية تحذيرات طارئة من الزلازل شملت محافظات كوماموتو، ناغازاكي، كاغوشيما، فوكوكا، ساغا، أويتا، ميازاكي، وجميعها تقع في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد.من جانبها، أفادت شركة الكهرباء المحلية "كيوشو" بأن المفاعلات النووية الثلاثة في المنطقة تواصل عملها بصورة طبيعية، دون تسجيل أي تأثيرات ناجمة عن الهزة الأرضية.ولم تعلن السلطات اليابانية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة التطورات وتقييم الوضع في المناطق المتأثرة.وفي أبريل/ نيسان الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.5 درجة جزيرة هونشو شمالي اليابان في المحيط الهادئ بالقرب من محافظتي أوموري وإيواتي. وبلغ أقصى ارتفاع للتسونامي 80 سنتيمترًا بالقرب من محافظة إيواتيه، وشملت أوامر الإجلاء 156,500 شخص في محافظات هوكايدو، وأوموري، وإيواتي، ومياغي، وفوكوشيما.وبلغت أقصى قوة للهزات الأرضية 5 درجات أو أكثر على مقياس القوة المكون من سبع نقاط المستخدم في اليابان. وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.
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أخبار اليابان, زلزال, العالم
أخبار اليابان, زلزال, العالم
تحذير من تسونامي... زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب اليابان
أعلن التلفزيون الياباني، اليوم الثلاثاء، أن زلزالًا بلغت قوته 7.1 درجات ضرب جنوب اليابان، ما دفع السلطات إلى إصدار إنذار من احتمال تشكل موجات مد عاتية "تسونامي".
وحسب وسائل إعلام، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد (3.28 قدم) في أعقاب الزلزال.
كما أوضحت أن الهزة الأرضية سُجلت عند أعلى مستوى على السلم الوطني الياباني لقياس شدة الزلازل، المعروف باسم "سلم شيندو".
وذكرت التقارير أن مركز الزلزال يقع في محافظة كوماموتو، فيما أطلقت الحكومة اليابانية تحذيرات طارئة من الزلازل
شملت محافظات كوماموتو، ناغازاكي، كاغوشيما، فوكوكا، ساغا، أويتا، ميازاكي، وجميعها تقع في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان عدم تسجيل أي اختلالات في المنشآت النووية حتى الآن نتيجة الزلزال.
من جانبها، أفادت شركة الكهرباء المحلية "كيوشو" بأن المفاعلات النووية الثلاثة في المنطقة تواصل عملها بصورة طبيعية، دون تسجيل أي تأثيرات ناجمة عن الهزة الأرضية.
وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مايو/ أيار الماضي مقاطع فيديو لاهتزاز المباني وقطع الأثاث داخل المنازل، خلال زلزال شدته 6.3 درجة ضرب الساحل الشرقي لليابان، اليوم الجمعة.
ولم تعلن السلطات اليابانية
عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة التطورات وتقييم الوضع في المناطق المتأثرة.
12 ديسمبر 2025, 04:44 GMT
وفي أبريل/ نيسان الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.5 درجة جزيرة هونشو شمالي اليابان في المحيط الهادئ بالقرب من محافظتي أوموري وإيواتي. وبلغ أقصى ارتفاع للتسونامي 80 سنتيمترًا بالقرب من محافظة إيواتيه، وشملت أوامر الإجلاء 156,500 شخص في محافظات هوكايدو، وأوموري، وإيواتي، ومياغي، وفوكوشيما.وبلغت أقصى قوة للهزات الأرضية
5 درجات أو أكثر على مقياس القوة المكون من سبع نقاط المستخدم في اليابان. وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.