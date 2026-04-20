إجلاء 156 ألف شخص في اليابان بسبب زلزال عنيف
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "كيودو" للأنباء، نقلاً عن إدارة الإطفاء، أنه تم إصدار أوامر إجلاء لأكثر من 156 ألف شخص في اليابان عقب زلزال بلغت قوته 7.5 درجة. 20.04.2026, سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بلغت قوته 7.5 درجة جزيرة هونشو شمالي اليابان في المحيط الهادئ بالقرب من محافظتي أوموري وإيواتي. وبلغ أقصى ارتفاع للتسونامي 80 سنتيمترًا بالقرب من محافظة إيواتيه.وشملت أوامر الإجلاء 156,500 شخص في محافظات هوكايدو، وأوموري، وإيواتي، ومياغي، وفوكوشيما.وبلغت أقصى قوة للهزات الأرضية 5 درجات أو أكثر على مقياس القوة المكون من سبع نقاط المستخدم في اليابان. وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.وتواصل السلطات اليابانية مراقبة الوضع عن كثب، مع استمرار الاستعدادات لمواجهة أي تطورات جديدة، خاصة في ظل احتمالية حدوث هزات ارتدادية أو ارتفاع في مستوى أمواج البحر.
https://sarabic.ae/20260420/خطوط-نحو-تركيا-وسوريا-هل-يفتح-العراق-أبواب-المتوسط؟--1112709372.html
