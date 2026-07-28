https://sarabic.ae/20260728/إصابة-19-شخصا-بهجوم-شنه-نظام-كييف-على-حافلة-في-شيبيكينو-و6-منهم-بحالة-خطيرة-1115560872.html

إصابة 19 شخصا بهجوم شنه نظام كييف على حافلة في شيبيكينو و6 منهم بحالة خطيرة

إصابة 19 شخصا بهجوم شنه نظام كييف على حافلة في شيبيكينو و6 منهم بحالة خطيرة

سبوتنيك عربي

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، ألكسندر شوفاييف، اليوم الثلاثاء، إصابة 19 شخصًا إثر استهداف القوات الأوكرانية حافلة في مدينة شيبيكينو بطائرة... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T07:57+0000

2026-07-28T07:57+0000

2026-07-28T07:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وكتب شوفاييف في منشور على منصة "ماكس": "صباح اليوم، استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية حافلة مدنية مرة أخرى في شيبيكينو... أُصيب 19 مدنيًا؛ نُقل 18 منهم على وجه السرعة إلى مستشفى شيبيكينو الإقليمي المركزي". وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن نظام كييف، سعيًا منه للانتقام والتعويض عن انكساراته في خطوط المواجهة، بدأ يشن "حملة مطاردة" للمدنيين.وقالت زاخاروفا على موقع الوزارة الرسمي في تعليق على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة روستوف: "إن هذه الجرائم الوحشية هي دليل آخر على الطبيعة النازية الجديدة لنظام كييف، الذي شن حملة مطاردة ضد السكان المدنيين في محاولة للتعويض عن إخفاقاته المتزايدة على الجبهة، وإظهار قدرته لرعاته الغربيين المتعطشين للدماء على إلحاق الضرر بالأطفال والنساء الروس".وأكدت زاخاروفا أن التزام الصمت إزاء هجمات القوات الأوكرانية ضد روستوف ومقاطعتها، يعد تواطؤاً مع الأنشطة الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين.وقالت زاخاروفا: "إن التزام الصمت حيال هذه الهجمات (هجمات القوات الأوكرانية) لن يعني سوى التواطؤ مع الأنشطة الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين وتشجيعا لجرائمهم الجديدة".

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