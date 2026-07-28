https://sarabic.ae/20260728/إصابة-19-شخصا-بهجوم-شنه-نظام-كييف-على-حافلة-في-شيبيكينو-و6-منهم-بحالة-خطيرة-1115560872.html
إصابة 19 شخصا بهجوم شنه نظام كييف على حافلة في شيبيكينو و6 منهم بحالة خطيرة
إصابة 19 شخصا بهجوم شنه نظام كييف على حافلة في شيبيكينو و6 منهم بحالة خطيرة
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، ألكسندر شوفاييف، اليوم الثلاثاء، إصابة 19 شخصًا إثر استهداف القوات الأوكرانية حافلة في مدينة شيبيكينو بطائرة... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T07:57+0000
2026-07-28T07:57+0000
2026-07-28T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتب شوفاييف في منشور على منصة "ماكس": "صباح اليوم، استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية حافلة مدنية مرة أخرى في شيبيكينو... أُصيب 19 مدنيًا؛ نُقل 18 منهم على وجه السرعة إلى مستشفى شيبيكينو الإقليمي المركزي". وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن نظام كييف، سعيًا منه للانتقام والتعويض عن انكساراته في خطوط المواجهة، بدأ يشن "حملة مطاردة" للمدنيين.وقالت زاخاروفا على موقع الوزارة الرسمي في تعليق على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة روستوف: "إن هذه الجرائم الوحشية هي دليل آخر على الطبيعة النازية الجديدة لنظام كييف، الذي شن حملة مطاردة ضد السكان المدنيين في محاولة للتعويض عن إخفاقاته المتزايدة على الجبهة، وإظهار قدرته لرعاته الغربيين المتعطشين للدماء على إلحاق الضرر بالأطفال والنساء الروس".وأكدت زاخاروفا أن التزام الصمت إزاء هجمات القوات الأوكرانية ضد روستوف ومقاطعتها، يعد تواطؤاً مع الأنشطة الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين.وقالت زاخاروفا: "إن التزام الصمت حيال هذه الهجمات (هجمات القوات الأوكرانية) لن يعني سوى التواطؤ مع الأنشطة الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين وتشجيعا لجرائمهم الجديدة".
https://sarabic.ae/20260727/الكرملين-الضربات-الأوكرانية-على-السفن-في-بحر-قزوين-خطيرة-للغاية-1115541652.html
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روسيا, العالم
إصابة 19 شخصا بهجوم شنه نظام كييف على حافلة في شيبيكينو و6 منهم بحالة خطيرة
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، ألكسندر شوفاييف، اليوم الثلاثاء، إصابة 19 شخصًا إثر استهداف القوات الأوكرانية حافلة في مدينة شيبيكينو بطائرة مسيرة.
وكتب شوفاييف في منشور على منصة "ماكس": "صباح اليوم، استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية حافلة مدنية مرة أخرى في شيبيكينو... أُصيب 19 مدنيًا؛ نُقل 18 منهم على وجه السرعة إلى مستشفى شيبيكينو الإقليمي المركزي".
وبحسب شوفاييف، فإنه وفقا لتقييم الأطباء، "6 من المصابين في حالة خطيرة. وبعد تقديم الرعاية الطبية، سيتم نقل الجرحى إلى المؤسسات الطبية في بيلغورود، وأنا واثق من أن أطباءنا سيقدمون كل المساعدة اللازمة، وإذا لزم الأمر، سننقل الجرحى إلى مؤسسات طبية فيدرالية".
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن نظام كييف، سعيًا منه للانتقام والتعويض عن انكساراته في خطوط المواجهة، بدأ يشن "حملة مطاردة" للمدنيين
.
وقالت زاخاروفا على موقع الوزارة الرسمي في تعليق على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة روستوف: "إن هذه الجرائم الوحشية هي دليل آخر على الطبيعة النازية الجديدة لنظام كييف، الذي شن حملة مطاردة ضد السكان المدنيين في محاولة للتعويض عن إخفاقاته المتزايدة على الجبهة، وإظهار قدرته لرعاته الغربيين المتعطشين للدماء على إلحاق الضرر بالأطفال والنساء الروس".
وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة الهجمات الإرهابية الوحشية، وندعو جميع الحكومات المسؤولة والمنظمات الدولية المعنية ووسائل الإعلام المستقلة إلى إدانة فظائع كييف في مقاطعة روستوف بشكل واضح وعلني".
وأكدت زاخاروفا أن التزام الصمت إزاء هجمات القوات الأوكرانية ضد روستوف ومقاطعتها، يعد تواطؤاً مع الأنشطة الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين.
وقالت زاخاروفا: "إن التزام الصمت حيال هذه الهجمات (هجمات القوات الأوكرانية) لن يعني سوى التواطؤ مع الأنشطة الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين وتشجيعا لجرائمهم الجديدة".