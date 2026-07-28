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البنتاغون يقوم بمراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا
البنتاغون يقوم بمراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا
سبوتنيك عربي
أعلن كبير استراتيجيي البنتاغون، إلبريدج كولبي، اليوم الثلاثاء، بأن البنتاغون بدأ مراجعة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا، بهدف تسريع عملية نقل مسؤولية الدفاع... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T11:24+0000
2026-07-28T11:24+0000
الجيش الأمريكي
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وكتب كولبي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أعلن وزير الحرب هيغسيث، اليوم عن بدء مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء دفاع الناتو في بروكسل".وأردف كبير استراتيجيي البنتاغون أن "نشر القوات الأمريكية في أوروبا يجب أن يتوافق مع استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2025 واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026".وأعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في حزيران/ يونيو، عن مراجعة مدتها ستة أشهر لانتشار القوات والقواعد الأمريكية في أوروبا لتقييم مواقعها وسهولة الوصول إليها، مشيراً إلى أن بعض حلفاء الولايات المتحدة "سيفشلون" في هذه المراجعة.
https://sarabic.ae/20260706/مصدر-دبلوماسي-أوروبي-الولايات-المتحدة-تنقل-تكاليف-الناتو-إلى-أوروبا-1114979062.html
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الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم

البنتاغون يقوم بمراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا

11:24 GMT 28.07.2026
© AP Photo / Chris Sewardجنود في الجيش الأمريكي
جنود في الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Chris Seward
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أعلن كبير استراتيجيي البنتاغون، إلبريدج كولبي، اليوم الثلاثاء، بأن البنتاغون بدأ مراجعة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا، بهدف تسريع عملية نقل مسؤولية الدفاع عن المنطقة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية.
وكتب كولبي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أعلن وزير الحرب هيغسيث، اليوم عن بدء مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء دفاع الناتو في بروكسل".

وأضاف أن "هذه المراجعة شاملة وتهدف إلى ضمان انتقال الناتو بسرعة وبشكل نهائي نحو نقل المسؤولية الرئيسية عن دفاعه التقليدي إلى أوروبا".

شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
مصدر دبلوماسي أوروبي: الولايات المتحدة تنقل تكاليف الناتو إلى أوروبا
6 يوليو, 02:10 GMT
وأردف كبير استراتيجيي البنتاغون أن "نشر القوات الأمريكية في أوروبا يجب أن يتوافق مع استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2025 واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026".

وأشار كولبي إلى أن البنتاغون سيتخذ خيارات لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، مع مراعاة العوامل الاستراتيجية والجيوسياسية والعسكرية.

وأعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في حزيران/ يونيو، عن مراجعة مدتها ستة أشهر لانتشار القوات والقواعد الأمريكية في أوروبا لتقييم مواقعها وسهولة الوصول إليها، مشيراً إلى أن بعض حلفاء الولايات المتحدة "سيفشلون" في هذه المراجعة.
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