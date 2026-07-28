https://sarabic.ae/20260728/الحكومة-الإيرانية-تعلن-مقتل-350-موظفا-حكوميا-خلال-الحرب-الأمريكية-1115561489.html
الحكومة الإيرانية تعلن مقتل 350 موظفا حكوميا خلال الحرب الأمريكية
الحكومة الإيرانية تعلن مقتل 350 موظفا حكوميا خلال الحرب الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن الحرب مع الولايات المتحدة تسببت في تعطّل مطار بوشهر، إلى جانب خسائر بشرية واقتصادية، مشيرة إلى أن... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T08:40+0000
2026-07-28T08:40+0000
2026-07-28T08:40+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg
وأضافت مهاجراني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن نحو 350 موظفًا حكوميًا قُتلوا أثناء أداء مهامهم خلال الحرب مع الولايات المتحدة.وأوضحت أن إيران فقدت نحو 230 مليون متر مكعب من طاقتها الإنتاجية للغاز جراء الحرب، مؤكدة أن الأضرار طالت عدداً من القطاعات الحيوية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260728/إيران-والسعودية-وعمان-يؤكدون-ضرورة-دفع-الجهود-الدبلوماسية-المشتركة-لإرساء-الاستقرار-في-المنطقة-1115560676.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c9f21351ae915f25d61bd0a48d1b2d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الحكومة الإيرانية تعلن مقتل 350 موظفا حكوميا خلال الحرب الأمريكية
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن الحرب مع الولايات المتحدة تسببت في تعطّل مطار بوشهر، إلى جانب خسائر بشرية واقتصادية، مشيرة إلى أن الهجمات أثرت على قطاع الطاقة في البلاد.
وأضافت مهاجراني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن نحو 350 موظفًا حكوميًا قُتلوا أثناء أداء مهامهم خلال الحرب مع الولايات المتحدة.
وأوضحت أن إيران فقدت نحو 230 مليون متر مكعب من طاقتها الإنتاجية للغاز جراء الحرب، مؤكدة أن الأضرار طالت عدداً من القطاعات الحيوية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي
هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.