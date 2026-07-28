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القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر

القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر

سبوتنيك عربي

بعد تعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في القبض على عصابة استدرجت عشرات المواطنين وسرقت بياناتهم البنكية واستولت على... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T12:52+0000

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القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر سبوتنيك عربي القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر

نشر المتهمون إعلانات وهمية تضمنت وعودا بالحصول على هدايا وجوائز مقابل التسجيل عبر روابط إلكترونية، استخدمت للوصول إلى بيانات المواطنين البنكية للاستيلاء على أموالهم.وأكد المحامي والخبير القانوني إيهاب سلام، أن جرائم الاحتيال الإلكتروني، تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من أساليب تقليدية إلى وسائل أكثر تعقيدا تستخدم الروابط الإلكترونية والوسائط الرقمية لخداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم.ولفت إلى أن القانون المصري يواجه هذا النوع من الجرائم عبر منظومة تشريعية متكاملة، تشمل قانون العقوبات الذي يجرم النصب والاحتيال، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب قانون تنظيم الاتصالات في حال ارتكاب الجريمة عبر وسائل الاتصال، فضلا عن قانون حماية البيانات الشخصية الذي يجرم الحصول على البيانات الشخصية أو استخدامها بطرق غير مشروعة.وأوضح أن المحتالين يستغلون مناسبات مختلفة، مثل صرف الرواتب أو المواسم والأعياد والبطولات الرياضية، لإرسال رسائل تدعي الفوز بجوائز أو الحصول على عروض خاصة، مستخدمين شعارات وتصميمات تحاكي هوية البنوك أو المؤسسات المالية، ما يدفع بعض الضحايا إلى إدخال بياناتهم البنكية أو الشخصية بمحض إرادتهم.

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