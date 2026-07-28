https://sarabic.ae/20260728/القبض-على-عصابة-سرقت-بيانات-بنكية-لعشرات-المواطنين-في-مصر-1115570275.html
القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر
القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر
سبوتنيك عربي
بعد تعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في القبض على عصابة استدرجت عشرات المواطنين وسرقت بياناتهم البنكية واستولت على... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T12:52+0000
2026-07-28T12:52+0000
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القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر
سبوتنيك عربي
القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر
نشر المتهمون إعلانات وهمية تضمنت وعودا بالحصول على هدايا وجوائز مقابل التسجيل عبر روابط إلكترونية، استخدمت للوصول إلى بيانات المواطنين البنكية للاستيلاء على أموالهم.وأكد المحامي والخبير القانوني إيهاب سلام، أن جرائم الاحتيال الإلكتروني، تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من أساليب تقليدية إلى وسائل أكثر تعقيدا تستخدم الروابط الإلكترونية والوسائط الرقمية لخداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم.ولفت إلى أن القانون المصري يواجه هذا النوع من الجرائم عبر منظومة تشريعية متكاملة، تشمل قانون العقوبات الذي يجرم النصب والاحتيال، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب قانون تنظيم الاتصالات في حال ارتكاب الجريمة عبر وسائل الاتصال، فضلا عن قانون حماية البيانات الشخصية الذي يجرم الحصول على البيانات الشخصية أو استخدامها بطرق غير مشروعة.وأوضح أن المحتالين يستغلون مناسبات مختلفة، مثل صرف الرواتب أو المواسم والأعياد والبطولات الرياضية، لإرسال رسائل تدعي الفوز بجوائز أو الحصول على عروض خاصة، مستخدمين شعارات وتصميمات تحاكي هوية البنوك أو المؤسسات المالية، ما يدفع بعض الضحايا إلى إدخال بياناتهم البنكية أو الشخصية بمحض إرادتهم.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
بعد تعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في القبض على عصابة استدرجت عشرات المواطنين وسرقت بياناتهم البنكية واستولت على أموالهم، مستغلة ثقة الضحايا في أسماء بنوك وعلامات تجارية معروفة عبر صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
نشر المتهمون إعلانات وهمية تضمنت وعودا بالحصول على هدايا وجوائز مقابل التسجيل عبر روابط إلكترونية، استخدمت للوصول إلى بيانات المواطنين البنكية للاستيلاء على أموالهم.
وزارة الداخلية أجرت تحريات عن الوقائع بعد تقديم بلاغات تفيد بسرقة أموال المواطنين، وتمكنت من ضبط المتهمين الذين عُثر بحوزتهم على 13 هاتفا، تحتوي على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وأكد المحامي والخبير القانوني إيهاب سلام، أن جرائم الاحتيال الإلكتروني
، تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من أساليب تقليدية إلى وسائل أكثر تعقيدا تستخدم الروابط الإلكترونية والوسائط الرقمية لخداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
ولفت إلى أن القانون المصري يواجه هذا النوع من الجرائم عبر منظومة تشريعية متكاملة، تشمل قانون العقوبات الذي يجرم النصب والاحتيال، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب قانون تنظيم الاتصالات في حال ارتكاب الجريمة عبر وسائل الاتصال، فضلا عن قانون حماية البيانات الشخصية الذي يجرم الحصول على البيانات الشخصية أو استخدامها بطرق غير مشروعة.
من جهته، أكد الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي، محمد فتحي، أن معظم عمليات النصب الإلكتروني الحديثة تعتمد على ما يعرف بـ"الهندسة الاجتماعية"، وهي أساليب تقوم على دراسة سلوك الضحية وجمع بياناته الشخصية من مواقع التواصل، ثم استغلالها لإعداد رسائل وروابط احتيالية تبدو موثوقة.
وأوضح أن المحتالين يستغلون مناسبات مختلفة، مثل صرف الرواتب أو المواسم والأعياد والبطولات الرياضية، لإرسال رسائل تدعي الفوز بجوائز أو الحصول على عروض خاصة، مستخدمين شعارات وتصميمات تحاكي هوية البنوك أو المؤسسات المالية
، ما يدفع بعض الضحايا إلى إدخال بياناتهم البنكية أو الشخصية بمحض إرادتهم.