https://sarabic.ae/20251018/تونس-تشهد-إضرابا-عاما-في-البنوك-والمؤسسات-المالية-خلال-نوفمبر-1106149354.html
تونس تشهد إضرابا عاما في البنوك والمؤسسات المالية خلال نوفمبر
تونس تشهد إضرابا عاما في البنوك والمؤسسات المالية خلال نوفمبر
سبوتنيك عربي
أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس، أحمد الجزيري، اليوم الجمعة، عن نية تنفيذ إضراب عام في القطاع يومي 3 و4... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T10:36+0000
2025-10-18T10:36+0000
2025-10-18T10:36+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067960032_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c310478f17cef8d472f62f27061fee52.jpg
وأوضح الجزيري، في تصريحات لإذاعة "الجوهرة إف إم" التونسية، أمس الجمعة، أن البنوك تمثل "قاطرة الاقتصاد الوطني وعموده الفقري"، داعيا السلطات إلى فتح حوار جاد لتطبيق القوانين.واعتبر أن بعض القوانين، مثل الفصل 412 من المجلة التجارية المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على القروض، طُبقت على جميع المواطنين باستثناء موظفي البنوك، واصفا ذلك بـ"التعسف".وفي ما يتعلق بشركات التأمين، فقد أشار أحمد الجزيري في تصريحاته إلى أن المفاوضات مع الطرف المقابل كانت في مراحلها الأخيرة قبل أن تتوقف فجأة دون مبرر، مؤكدا أن الإضراب قد يتم تعليقه في حال التوصل إلى اتفاق قبل موعده المحدد.
https://sarabic.ae/20250821/يلوحون-بالإضراب-عن-الطعام-حاملو-شهادة-الدكتوراة-في-تونس-يعتصمون-طلبا-للعمل-1103999776.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067960032_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d60d2f5f7991cf04857131495c02f56d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
تونس تشهد إضرابا عاما في البنوك والمؤسسات المالية خلال نوفمبر
أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس، أحمد الجزيري، اليوم الجمعة، عن نية تنفيذ إضراب عام في القطاع يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين القثاني المقبل، احتجاجا على ما وصفه بـ"الاحتقان داخل القطاع والظروف الصعبة للموظفين".
وأوضح الجزيري، في تصريحات لإذاعة
"الجوهرة إف إم" التونسية، أمس الجمعة، أن البنوك تمثل "قاطرة الاقتصاد الوطني وعموده الفقري"، داعيا السلطات إلى فتح حوار جاد لتطبيق القوانين.
واعتبر أن بعض القوانين، مثل الفصل 412 من المجلة التجارية المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على القروض، طُبقت على جميع المواطنين باستثناء موظفي البنوك، واصفا ذلك بـ"التعسف".
وفي ما يتعلق بشركات التأمين، فقد أشار أحمد الجزيري في تصريحاته إلى أن المفاوضات مع الطرف المقابل كانت في مراحلها الأخيرة قبل أن تتوقف فجأة دون مبرر، مؤكدا أن الإضراب قد يتم تعليقه في حال التوصل إلى اتفاق قبل موعده المحدد.