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https://sarabic.ae/20260728/الكرملين-نظام-كييف-يواصل-أنشطته-الإرهابية-ويعمل-باستمرار-على-توسيع-جغرافيتها-1115562539.html
الكرملين: نظام كييف يواصل أنشطته الإرهابية ويعمل باستمرار على توسيع جغرافيتها
الكرملين: نظام كييف يواصل أنشطته الإرهابية ويعمل باستمرار على توسيع جغرافيتها
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف يواصل توسيع نطاق أنشطته الإرهابية باستمرار. 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T09:59+0000
2026-07-28T09:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى أن نظام كييف يواصل أنشطته الإرهابية، وبالنظر إلى الماضي، نجد أنه يوسع نطاقها باستمرار".وأضاف بيسكوف أن أنشطة كييف الإرهابية تؤكد ضرورة نجاح العملية العسكرية الخاصة وإتمامها.وأكد بيسكوف أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية مستمرة وفعّالة.وفي معرض تعليقه على موضوع الاتصالات الروسية الأمريكية بشأن التسوية الأوكرانية، قال بيسكوف: "فيما يتعلق بالمسار الأوكراني، فإن الاتصالات مستمرة، وقد كانت مستمرة".وأكد بيسكوف أن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن عملية السلام الأوكرانية، بل إنهم ببساطة طرحوا قضايا معروفة وذات أولوية تتطلب معالجة.مستشار الأمن القومي العراقي: القبض على خلايا تعمل لصالح أوكرانيا نفذت هجمات داخل البلاد
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين

الكرملين: نظام كييف يواصل أنشطته الإرهابية ويعمل باستمرار على توسيع جغرافيتها

09:59 GMT 28.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف يواصل توسيع نطاق أنشطته الإرهابية باستمرار.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى أن نظام كييف يواصل أنشطته الإرهابية، وبالنظر إلى الماضي، نجد أنه يوسع نطاقها باستمرار".
وأضاف بيسكوف أن أنشطة كييف الإرهابية تؤكد ضرورة نجاح العملية العسكرية الخاصة وإتمامها.

وأوضح بيسكوف: "إن نطاق أنشطة نظام كييف الإرهابية يتسع، وهذا يؤكد مجدداً ضرورة نجاح العملية العسكرية الخاصة وإتمامها".

وأكد بيسكوف أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية مستمرة وفعّالة.
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
الكرملين: تصرفات أوكرانيا تجاه إيران عدوانية
أمس, 16:09 GMT
وفي معرض تعليقه على موضوع الاتصالات الروسية الأمريكية بشأن التسوية الأوكرانية، قال بيسكوف: "فيما يتعلق بالمسار الأوكراني، فإن الاتصالات مستمرة، وقد كانت مستمرة".
وأكد بيسكوف أن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن عملية السلام الأوكرانية، بل إنهم ببساطة طرحوا قضايا معروفة وذات أولوية تتطلب معالجة.
مستشار الأمن القومي العراقي: القبض على خلايا تعمل لصالح أوكرانيا نفذت هجمات داخل البلاد
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