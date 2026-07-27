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مستشار الأمن القومي العراقي: القبض على خلايا تعمل لصالح أوكرانيا نفذت هجمات داخل البلاد
مستشار الأمن القومي العراقي: القبض على خلايا تعمل لصالح أوكرانيا نفذت هجمات داخل البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار الأمن القومي في العراق قاسم العبودي، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على مجموعة أشخاص يعملون لصالح أوكرانيا قاموا بتنفيذ هجمات ضد منشآت عراقية. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T20:49+0000
2026-07-27T20:49+0000
العراق
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وأضاف العبودي في لقاء تلفزيوني: "هناك تدخل أوكراني في العراق، وهناك جماعات نكتشفها تمارس عمليات قصف محدودة لكنها خلايا لأوكرانيا".وأردف العبودي: "تم إلقاء القبض على مجموعة أشخاص قليلين، واعترفوا أنهم يعملون لصالح أوكرانيا، واستهدفوا بعض المنشآت العراقية بالقصف"، مؤكدًا أن "الملف معقد ويحتاج إلى التحقيق لكي نرمي الاتهام على هذا الطرف أو ذاك".وأردفت مديرة إدارة الشراكة مع أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية تاتيانا دوفغالينكو، في أيار/مايو الماضي، بأن أوكرانيا تدعم بقوة الجماعات الإرهابية في أفريقيا، وأصبحت قاعدة لوجستية لإمداد المسلحين بالأسلحة.وأضافت أن أوكرانيا أصبحت في جوهرها قاعدة لوجستية، تصل من خلالها الأسلحة الغربية إلى أيدي المجرمين والإرهابيين حول العالم.وأكدت دوفغالينكو أن "هذا دليل إضافي على الطبيعة الإرهابية للسلطات الأوكرانية، والنازيين الأوكرانيين الجدد الذين تم تمويلهم من الغرب".الزيدي يوجه بفتح تحقيق في مزاعم انطلاق طائرات مسيرة من العراق لاستهداف السعودية
https://sarabic.ae/20260727/الدفاع-السعودية-تعلن-تدمير-مسيرات-قادمة-من-العراق-حاولت-استهداف-منشآت-بترولية-1115542527.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

مستشار الأمن القومي العراقي: القبض على خلايا تعمل لصالح أوكرانيا نفذت هجمات داخل البلاد

20:49 GMT 27.07.2026
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© MOADH AL-DULAIMI
تابعنا عبر
أعلن مستشار الأمن القومي في العراق قاسم العبودي، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على مجموعة أشخاص يعملون لصالح أوكرانيا قاموا بتنفيذ هجمات ضد منشآت عراقية.
وأضاف العبودي في لقاء تلفزيوني: "هناك تدخل أوكراني في العراق، وهناك جماعات نكتشفها تمارس عمليات قصف محدودة لكنها خلايا لأوكرانيا".
وأردف العبودي: "تم إلقاء القبض على مجموعة أشخاص قليلين، واعترفوا أنهم يعملون لصالح أوكرانيا، واستهدفوا بعض المنشآت العراقية بالقصف"، مؤكدًا أن "الملف معقد ويحتاج إلى التحقيق لكي نرمي الاتهام على هذا الطرف أو ذاك".

وتدعم أوكرانيا الجماعات الإرهابية والمتطرفة في عدد من الدول في أنحاء العالم وتمدهم بالأسلحة، لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأردفت مديرة إدارة الشراكة مع أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية تاتيانا دوفغالينكو، في أيار/مايو الماضي، بأن أوكرانيا تدعم بقوة الجماعات الإرهابية في أفريقيا، وأصبحت قاعدة لوجستية لإمداد المسلحين بالأسلحة.
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وتابعت دوفغالينكو، خلال إحاطة إعلامية، على هامش منتدى الشراكة الروسية الأفريقية في المنتدى الدولي للأمن: إن أجهزة استخبارات نظام كييف تدعم بنشاط الجماعات الإرهابية في أفريقيا، بل إنها تتباهى بعلاقاتها مع المتطرفين، وتزودهم بالأسلحة والطائرات المسيّرة، وتدربهم على استخدامها، وتساعد بتنسيق العمليات الإرهابية.

وأضافت أن أوكرانيا أصبحت في جوهرها قاعدة لوجستية، تصل من خلالها الأسلحة الغربية إلى أيدي المجرمين والإرهابيين حول العالم.

وأشارت الدبلوماسية إلى أنه تم اكتشاف أسلحة قادمة من أوكرانيا، بحوزة جماعات إرهابية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال والسودان وتشاد.

وأكدت دوفغالينكو أن "هذا دليل إضافي على الطبيعة الإرهابية للسلطات الأوكرانية، والنازيين الأوكرانيين الجدد الذين تم تمويلهم من الغرب".
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