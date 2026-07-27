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الكرملين: تصرفات أوكرانيا تجاه إيران عدوانية
الكرملين: تصرفات أوكرانيا تجاه إيران عدوانية
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، تحركات نظام كييف ضد إيران بأنها عدوانية. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T16:09+0000
2026-07-27T16:42+0000
روسيا
الكرملين
إيران
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول موقف الكرملين من العلاقات بين إيران وأوكرانيا: "هذه تحركات عدوانية؛ فنظام كييف يهاجم دولاً عديدة، سبق أن هاجم نظام كييف جمهورية ألمانيا الاتحادية، مفجرًا منشأة حيوية للبنية التحتية للطاقة، والآن، هاجم إيران، مستهدفاً سفينة إيرانية".وأكد بيسكوف، اليوم الاثنين تعليقًا على الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية، بأن إيران دولة ذات سيادة تدافع بحزم عن حقوقها وتمتلك القدرة اللازمة.وأضاف أن نظام كييف هاجم أيضاً كازاخستان، مستهدفاً شركة كازاخستانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت سابقًا، عن قيام أوكرانيا بهجوم عسكري على سفينة تجارية إيرانية في 25 تموز/يوليو، ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر.وأعلن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، اليوم الاثنين، أن منشآته تعمل بشكل طبيعي، وأن هناك ناقلتين يتم شحنهما في الميناء البحري.وكان المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة الكازاخستانية قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن الاتحاد استأنف استقبال النفط من الشاحنين وعمليات شحنه عبر الميناء البحري في نوفوروسيسك.الكرملين: لا توجد أي تفاصيل محددة بشأن "هدنة جوية" محتملة
https://sarabic.ae/20260727/الكرملين-الضربات-الأوكرانية-على-السفن-في-بحر-قزوين-خطيرة-للغاية-1115541652.html
https://sarabic.ae/20260726/الخارجية-الروسية-السياسة-الأوروبية-النووية-تهدد-بمواجهة-مباشرة-بين-القوى-النووية--1115506115.html
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روسيا, الكرملين, إيران
روسيا, الكرملين, إيران

الكرملين: تصرفات أوكرانيا تجاه إيران عدوانية

16:09 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 16:42 GMT 27.07.2026)
© Sputnik . Vladimir Baranov / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik . Vladimir Baranov
/
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وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، تحركات نظام كييف ضد إيران بأنها عدوانية.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول موقف الكرملين من العلاقات بين إيران وأوكرانيا: "هذه تحركات عدوانية؛ فنظام كييف يهاجم دولاً عديدة، سبق أن هاجم نظام كييف جمهورية ألمانيا الاتحادية، مفجرًا منشأة حيوية للبنية التحتية للطاقة، والآن، هاجم إيران، مستهدفاً سفينة إيرانية".
وأكد بيسكوف، اليوم الاثنين تعليقًا على الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية، بأن إيران دولة ذات سيادة تدافع بحزم عن حقوقها وتمتلك القدرة اللازمة.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
الكرملين: الضربات الأوكرانية على السفن في بحر قزوين خطيرة للغاية
12:18 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين بشأن الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية: إيران دولة ذات سيادة وحازمة جدًا في الدفاع عن حقوقها، وتمتلك القدرة اللازمة لذلك.
وأضاف أن نظام كييف هاجم أيضاً كازاخستان، مستهدفاً شركة كازاخستانية.
وأشار بيسكوف إلى أن "كازاخستان شريكة في ملكية كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، أليس هذا هجوماً على الدولة؟ في الماضي، كان هذا يُعد ذريعة للحرب".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
الخارجية الروسية: السياسة الأوروبية النووية تهدد بمواجهة مباشرة بين القوى النووية
أمس, 03:58 GMT
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت سابقًا، عن قيام أوكرانيا بهجوم عسكري على سفينة تجارية إيرانية في 25 تموز/يوليو، ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر.
وأعلن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، اليوم الاثنين، أن منشآته تعمل بشكل طبيعي، وأن هناك ناقلتين يتم شحنهما في الميناء البحري.
وكان المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة الكازاخستانية قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن الاتحاد استأنف استقبال النفط من الشاحنين وعمليات شحنه عبر الميناء البحري في نوفوروسيسك.
الكرملين: لا توجد أي تفاصيل محددة بشأن "هدنة جوية" محتملة
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