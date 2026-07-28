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https://sarabic.ae/20260728/تعيين-زين-الدين-زيدان-مدربا-جديدا-لمنتخب-فرنسا-1115562243.html
تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا
تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً جديداً للمنتخب الفرنسي، خلفاً للمدرب ديدييه ديشامب. 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T09:37+0000
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وقدم الاتحاد الفرنسي مدربه الجديد بعد فترة طويلة من الترقب، ليعود زيدان إلى قيادة منتخب بلاده بعد نحو عقدين من ظهوره الأخير كلاعب في نهائي كأس العالم 2006، وبعد 14 عاماً من قيادة ديشامب للجهاز الفني للديوك.ويخلف زيدان، البالغ من العمر 54 عاماً، ديشامب الذي قاد المنتخب الفرنسي منذ عام 2012، وتوج معه بلقب كأس العالم 2018، ووصل إلى نهائي مونديال 2022.ويعود زيدان إلى مقاعد التدريب بعد غياب استمر خمس سنوات منذ رحيله عن ريال مدريد، وسط ترقب كبير لما سيقدمه مع المنتخب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى قائمة زيدان الأولى مع المنتخب الفرنسي، إضافة إلى مباراته الرسمية الأولى التي ستكون أمام تركيا في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
https://sarabic.ae/20220612/هل-رفض-زين-الدين-زيدان-التعاقد-مع-باريس-سان-جيرمان؟-1063499231.html
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أخبار فرنسا , رياضة, منوعات
أخبار فرنسا , رياضة, منوعات

تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا

09:37 GMT 28.07.2026
© AP Photo / Miguel Morenattiمدرب نادي "ريال مدريد"، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020
مدرب نادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Miguel Morenatti
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً جديداً للمنتخب الفرنسي، خلفاً للمدرب ديدييه ديشامب.
وقدم الاتحاد الفرنسي مدربه الجديد بعد فترة طويلة من الترقب، ليعود زيدان إلى قيادة منتخب بلاده بعد نحو عقدين من ظهوره الأخير كلاعب في نهائي كأس العالم 2006، وبعد 14 عاماً من قيادة ديشامب للجهاز الفني للديوك.
ويخلف زيدان، البالغ من العمر 54 عاماً، ديشامب الذي قاد المنتخب الفرنسي منذ عام 2012، وتوج معه بلقب كأس العالم 2018، ووصل إلى نهائي مونديال 2022.
زين الدين زيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
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ويعود زيدان إلى مقاعد التدريب بعد غياب استمر خمس سنوات منذ رحيله عن ريال مدريد، وسط ترقب كبير لما سيقدمه مع المنتخب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى قائمة زيدان الأولى مع المنتخب الفرنسي، إضافة إلى مباراته الرسمية الأولى التي ستكون أمام تركيا في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
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