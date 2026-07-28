https://sarabic.ae/20260728/منازل-مدمرة-وسيارات-محطمة-إعصار-يضرب-ولاية-ويسكونسن-الأمريكية-بسرعة-180-كم-فيديو--1115573686.html
منازل مدمرة وسيارات محطمة... إعصار يضرب ولاية ويسكونسن الأمريكية بسرعة 180 كم... فيديو
منازل مدمرة وسيارات محطمة... إعصار يضرب ولاية ويسكونسن الأمريكية بسرعة 180 كم... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن إعصارًا شديد الخطورة ضرب منطقتي أبلتون وميناشا في شمال شرق ولاية ويسكونسن، ما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع واسع... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T14:13+0000
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وأشارت إلى أن الإعصار رُصد قرب مدينة ميناشا متحركًا نحو الجنوب الشرقي بسرعة 64 كم/ساعة، واستمر رصده نحو 20 دقيقة قبل أن يتلاشى فوق بحيرة وينيبيغو.وتداول المواطنون مقاطع فيديو تظهر دمارًا كبيرًا في المنشآت والممتلكات داخل المناطق التي ضربها الإعصار، حيث أظهرت المشاهد أحياء مدمرة بالكامل.وأضافت أن العواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف مشترك في مقاطعة أوتاغامي، وأكثر من 12 ألف في مقاطعة وينيبيغو المجاورة.وأوضحت أن مشاهد متداولة وثقت حطامًا متناثرًا على الطرقات السريعة، وأضرارًا بالغة في المنازل والمستودعات جراء الإعصار.
https://sarabic.ae/20260613/إعصار-قوي-يضرب-مقاطعة-تشيليابينسك-الروسية-فيديو-1114317906.html
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العالم, أسرار الطبيعة, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
العالم, أسرار الطبيعة, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
منازل مدمرة وسيارات محطمة... إعصار يضرب ولاية ويسكونسن الأمريكية بسرعة 180 كم... فيديو
ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن إعصارًا شديد الخطورة ضرب منطقتي أبلتون وميناشا في شمال شرق ولاية ويسكونسن، ما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع واسع للتيار الكهربائي.
وأشارت إلى أن الإعصار رُصد قرب مدينة ميناشا متحركًا نحو الجنوب الشرقي بسرعة 64 كم/ساعة، واستمر رصده نحو 20 دقيقة قبل أن يتلاشى فوق بحيرة وينيبيغو.
وتداول المواطنون مقاطع فيديو تظهر دمارًا كبيرًا في المنشآت والممتلكات داخل المناطق التي ضربها الإعصار، حيث أظهرت المشاهد أحياء مدمرة بالكامل.
وقالت شرطة ميناشا، إن فرق الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار ومعالجة مصادر الخطر، مؤكدة أنه لم ترد معلومات مؤكدة عن وفيات أو إصابات.
وأضافت أن العواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف مشترك في مقاطعة أوتاغامي، وأكثر من 12 ألف في مقاطعة وينيبيغو المجاورة.
وأوضحت أن مشاهد متداولة وثقت حطامًا متناثرًا على الطرقات السريعة، وأضرارًا بالغة في المنازل والمستودعات جراء الإعصار.