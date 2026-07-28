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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
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بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
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نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
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كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
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بين بيروت والقاهرة
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عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
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الحدث من سبوتنيك
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فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
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عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
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منازل مدمرة وسيارات محطمة... إعصار يضرب ولاية ويسكونسن الأمريكية بسرعة 180 كم... فيديو
منازل مدمرة وسيارات محطمة... إعصار يضرب ولاية ويسكونسن الأمريكية بسرعة 180 كم... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن إعصارًا شديد الخطورة ضرب منطقتي أبلتون وميناشا في شمال شرق ولاية ويسكونسن، ما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع واسع... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T14:13+0000
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وأشارت إلى أن الإعصار رُصد قرب مدينة ميناشا متحركًا نحو الجنوب الشرقي بسرعة 64 كم/ساعة، واستمر رصده نحو 20 دقيقة قبل أن يتلاشى فوق بحيرة وينيبيغو.وتداول المواطنون مقاطع فيديو تظهر دمارًا كبيرًا في المنشآت والممتلكات داخل المناطق التي ضربها الإعصار، حيث أظهرت المشاهد أحياء مدمرة بالكامل.وأضافت أن العواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف مشترك في مقاطعة أوتاغامي، وأكثر من 12 ألف في مقاطعة وينيبيغو المجاورة.وأوضحت أن مشاهد متداولة وثقت حطامًا متناثرًا على الطرقات السريعة، وأضرارًا بالغة في المنازل والمستودعات جراء الإعصار.
https://sarabic.ae/20260613/إعصار-قوي-يضرب-مقاطعة-تشيليابينسك-الروسية-فيديو-1114317906.html
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العالم, أسرار الطبيعة, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
العالم, أسرار الطبيعة, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو

منازل مدمرة وسيارات محطمة... إعصار يضرب ولاية ويسكونسن الأمريكية بسرعة 180 كم... فيديو

14:13 GMT 28.07.2026
© AP Photo / Matias Delacroixيشق السكان طريقهم عبر أكوام الحطام في أعقاب إعصار ميليسا في بلاك ريفر، جامايكا، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
يشق السكان طريقهم عبر أكوام الحطام في أعقاب إعصار ميليسا في بلاك ريفر، جامايكا، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
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ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن إعصارًا شديد الخطورة ضرب منطقتي أبلتون وميناشا في شمال شرق ولاية ويسكونسن، ما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع واسع للتيار الكهربائي.
وأشارت إلى أن الإعصار رُصد قرب مدينة ميناشا متحركًا نحو الجنوب الشرقي بسرعة 64 كم/ساعة، واستمر رصده نحو 20 دقيقة قبل أن يتلاشى فوق بحيرة وينيبيغو.
وتداول المواطنون مقاطع فيديو تظهر دمارًا كبيرًا في المنشآت والممتلكات داخل المناطق التي ضربها الإعصار، حيث أظهرت المشاهد أحياء مدمرة بالكامل.

وقالت شرطة ميناشا، إن فرق الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار ومعالجة مصادر الخطر، مؤكدة أنه لم ترد معلومات مؤكدة عن وفيات أو إصابات.

إعصار فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
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إعصار قوي يضرب مقاطعة تشيليابينسك الروسية... فيديو
13 يونيو, 13:56 GMT
وأضافت أن العواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف مشترك في مقاطعة أوتاغامي، وأكثر من 12 ألف في مقاطعة وينيبيغو المجاورة.
وأوضحت أن مشاهد متداولة وثقت حطامًا متناثرًا على الطرقات السريعة، وأضرارًا بالغة في المنازل والمستودعات جراء الإعصار.
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