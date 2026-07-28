https://sarabic.ae/20260728/مهندسون-روس-يطورون-محركًا-بلازميًا-على-وقود-الكريبتون-للأقمار-الصغيرة-1115572182.html
مهندسون روس يطورون محركا بلازميا يعمل بوقود "الكريبتون" للأقمار الصغيرة
مهندسون روس يطورون محركا بلازميا يعمل بوقود "الكريبتون" للأقمار الصغيرة
سبوتنيك عربي
ذكر مطورون من معهد موسكو للطيران، ومعهد موسكو للفيزياء والتقنية، أنهم طوروا محركًا بلازميًا صغير القدرة يعمل على "الكريبتون". 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T13:38+0000
2026-07-28T13:38+0000
2026-07-28T13:42+0000
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وأشاروا إلى أن الوقود الجديد أرخص بخمس إلى عشر مرات من الزينون ومتوفر بكميات أكبر، ما سيسمح بتقليل تكلفة إنشاء مجموعات الأقمار الصناعية المتعددة.وأضاف أن التحول إلى "الكريبتون" يمثل تحديًا تقنيًا بسبب ارتفاع طاقة تأينه، لكن الحاجة إلى مجموعات منخفضة التكلفة تدفع إلى تطوير حلول جديدة.وأوضح أن محركات مماثلة تُستخدم بالفعل في أقمار "Starlink"، وأن النموذج الأولي يُصنع حاليًا في معهد موسكو للطيران ضمن برنامج عقد العلوم والتقنيات في روسيا.
https://sarabic.ae/20260726/انفصال-مركبة-سويوز-إم-إس-28-التي-تقل-رائدي-فضاء-روسيين-عن-محطة-الفضاء-الدولية-فيديو-1115510442.html
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العالم, روسيا, الفضاء, علوم
العالم, روسيا, الفضاء, علوم
مهندسون روس يطورون محركا بلازميا يعمل بوقود "الكريبتون" للأقمار الصغيرة
13:38 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 13:42 GMT 28.07.2026)
ذكر مطورون من معهد موسكو للطيران، ومعهد موسكو للفيزياء والتقنية، أنهم طوروا محركًا بلازميًا صغير القدرة يعمل على "الكريبتون".
وأشاروا إلى أن الوقود الجديد أرخص بخمس إلى عشر مرات من الزينون ومتوفر بكميات أكبر، ما سيسمح بتقليل تكلفة إنشاء مجموعات الأقمار الصناعية المتعددة.
وقال ألكسندر بوغاتي، مدير المشروع، إن المحرك مصمم للعمل 7 سنوات، بعمر تشغيلي لا يقل عن 7.5 ألف ساعة، مع إمكانية إعادة التشغيل عدة مرات.
وأضاف أن التحول إلى "الكريبتون" يمثل تحديًا تقنيًا بسبب ارتفاع طاقة تأينه، لكن الحاجة إلى مجموعات منخفضة التكلفة تدفع إلى تطوير حلول جديدة.
وأوضح أن محركات مماثلة تُستخدم بالفعل في أقمار "Starlink"، وأن النموذج الأولي يُصنع حاليًا في معهد موسكو للطيران ضمن برنامج عقد العلوم والتقنيات في روسيا.