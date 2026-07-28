https://sarabic.ae/20260728/موسكو-هجوم-كييف-على-سفينة-إيرانية-عمل-عدواني-وهي-تسعى-لتوسيع-النطاق-الجغرافي-لعملياتها-الإرهابية-1115576998.html
موسكو: هجوم كييف على سفينة إيرانية عمل عدواني وهي تسعى لتوسيع النطاق الجغرافي لعملياتها الإرهابية
موسكو: هجوم كييف على سفينة إيرانية عمل عدواني وهي تسعى لتوسيع النطاق الجغرافي لعملياتها الإرهابية
سبوتنيك عربي
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هجوم نظام كييف على سفينة تجارية إيرانية تحمل شحنة مدنية في بحر قزوين يعد عملا عدوانيا ينتهك القانون الدولي. 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T16:43+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: إن "هجوم نظام كييف على سفينة تجارية إيرانية أبحرت من" أستراخان" وتحمل شحنة مدنية، عمل عدواني ينتهك القانون الدولي".وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "هذا الهجوم الجديد على السفن المدنية يثبت أن هناك تهديدا واضحا للأمن الإقليمي لدول بحر قزوين".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أفادت بوقت سابق بأن أوكرانيا شنّت هجوماً عسكرياً على سفينة تجارية إيرانية يوم السبت 25 تموز/يوليو، ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. وأكدت طهران أنها تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الأوكراني.
https://sarabic.ae/20260725/إيران-تحمل-نظام-كييف-مسؤولية-مغامرة-زيلينسكي-بالهجوم-على-سفينة-إيرانية-1115503901.html
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إيران, أخبار إيران, كييف, الخارجية الروسية, موسكو, روسيا, العالم
إيران, أخبار إيران, كييف, الخارجية الروسية, موسكو, روسيا, العالم
موسكو: هجوم كييف على سفينة إيرانية عمل عدواني وهي تسعى لتوسيع النطاق الجغرافي لعملياتها الإرهابية
16:43 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 16:46 GMT 28.07.2026)
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هجوم نظام كييف على سفينة تجارية إيرانية تحمل شحنة مدنية في بحر قزوين يعد عملا عدوانيا ينتهك القانون الدولي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: إن "هجوم نظام كييف على سفينة تجارية إيرانية أبحرت من" أستراخان" وتحمل شحنة مدنية، عمل عدواني ينتهك القانون الدولي".
وأضافت زاخاروفا: "مثل هذه التصرفات الإجرامية، تؤكد رغبة نظام كييف الواضحة بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياتها الإرهابية".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "هذا الهجوم الجديد على السفن المدنية
يثبت أن هناك تهديدا واضحا للأمن الإقليمي لدول بحر قزوين".
وشدّدت زاخاروفا على أن بحر قزوين يجب أن يظل منطقة سلام وحسن جوار وتعاون، خالية من أي حوادث عسكرية.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أفادت بوقت سابق بأن أوكرانيا شنّت هجوماً عسكرياً على سفينة تجارية إيرانية
يوم السبت 25 تموز/يوليو، ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. وأكدت طهران أنها تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الأوكراني.