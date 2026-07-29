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إعلام: "أنصار الله" قد تفرض رسوما على السفن مقابل العبور في البحر الأحمر
إعلام: "أنصار الله" قد تفرض رسوما على السفن مقابل العبور في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية تدرس فرض رسوم على السفن التجارية مقابل المرور في جنوب البحر الأحمر. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت وسائل الإعلام أن "أنصار الله" تبحث إمكانية فرض رسوم على السفن التجارية التي تمر عبر الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، ولكن لم يتم تحديد توقيت هذا الإجراء بعد.وأفادت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الثلاثاء، بأن قواتها "نفذت عملية عسكرية استهدفت السفينة النفطية السعودية إن سي سي غزال".وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان، إن "السفينة خالفت قرار حظر الملاحة البحرية، الذي تفرضه الجماعة على السعودية، ولم تستجب للنداءات التحذيرية.
https://sarabic.ae/20260728/الخارجية-اليمنية-تتهم-أنصار-الله-بالسعي-لنقل-نموذج-هرمز-إلى-باب-المندب-1115559672.html
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أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, مضيق باب المندب
أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, مضيق باب المندب
إعلام: "أنصار الله" قد تفرض رسوما على السفن مقابل العبور في البحر الأحمر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية تدرس فرض رسوم على السفن التجارية مقابل المرور في جنوب البحر الأحمر.
وذكرت وسائل الإعلام أن "أنصار الله" تبحث إمكانية فرض رسوم على السفن التجارية التي تمر عبر الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، ولكن لم يتم تحديد توقيت هذا الإجراء بعد.
وأعلنت "أنصار الله"، في وقت سابق، أنه تم فرض حصار على السعودية ردًا على قصف مطار صنعاء، ونتيجة لذلك انخفضت حركة السفن التجارية في مضيق باب المندب بـ56%.
وأفادت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الثلاثاء، بأن قواتها "نفذت عملية عسكرية استهدفت السفينة النفطية السعودية إن سي سي غزال".
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان، إن "السفينة خالفت قرار حظر الملاحة البحرية، الذي تفرضه الجماعة على السعودية، ولم تستجب للنداءات التحذيرية.