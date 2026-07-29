https://sarabic.ae/20260729/إيران-تعلن-تفكيك-أربع-خلايا-عملياتية-لمجموعات-إرهابية-في-جنوب-شرق-البلاد-1115605394.html

إيران تعلن تفكيك أربع خلايا عملياتية لمجموعات "إرهابية" في جنوب شرق البلاد

إيران تعلن تفكيك أربع خلايا عملياتية لمجموعات "إرهابية" في جنوب شرق البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك 4 خلايا عملياتية لمجموعات "إرهابية"، واعتقال 15 إرهابيا آخرين في جنوب شرق البلاد. 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T18:13+0000

2026-07-29T18:13+0000

2026-07-29T18:13+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، عن بيان لوزارة الأمن الإيرانية، أن "منتسبي وزارة الأمن في المديرية العامة للأمن في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد) نفذوا سلسلة عمليات هجومية دفاعية أسفرت عن رصد وتفكيك أربع خلايا منظمة".وأوضح البيان أن "هذه الخلايا تابعة لجماعات إرهابية تكفيرية مرتبطة بأجهزة استخبارات العدو الصهيو-أمريكي، وذلك قبل دخولها البلاد و تنفيذ أي عمل تخريبي".وأضاف أن "القوات الأمنية نفذت سلسلة من العمليات بالمحافظة في مدن زاهدان، تشابهار، إيرانشهر، خاش، تفتان، نيكشهر وقصرقند، وقد أسفرت عن اعتقال 15 شخصا من الأعضاء الرئيسيين لهذه الفرق العملياتية، كما تم ضبط عدد من أسلحة الكلاشينكوف ومصادرتها مع الذخائر المرتبطة بها".وتابع البيان أن "هؤلاء المرتزقة الصهيو- أمريكيون يخططون لتنفيذ مشاريع العدو المتمثلة في زعزعة أمن المحافظة، ومهاجمة البنى التحتية الاقتصادية والخدماتية والقضائية وغيرها".يشار إلى أنه في شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلنت إيران عن تفكيك 4 فرق "إرهابية" أخرى في كمين كوادر وزارة الأمن الايرانية وحافظي أمن المحافظة، مما أسفر عن مقتل شخصين وتوقيف 10 آخرين.وأكد بيان الأمن الإيراني أنه "نظرا لاستمرار محاولات العدو لزعزعة الأمن في المحافظة، فإن الأبعاد المختلفة لهذه الشبكات الإرهابية (من حيث الجهات المرتبطة بها محليا وغير ذلك) لا تزال قيد المزيد من التحقيقات الأمنية".

https://sarabic.ae/20221206/إيران-تعلن-توقيف-10-أشخاص-وتفكيك-خلايا-إرهابية-في-3-محافظات-1070912166.html

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