إيران تعلن تفكيك 4 خلايا "إرهابية" جنوب شرقي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك 4 خلايا إرهابية وصفتها بأنها "تحت التوجيه المباشر للعدو الأمريكي الصهيوني"، في محافظة سيستان... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T14:01+0000

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، عن بيان للوزارة، أن القوات الاستخبارية في محافظة سيستان وبلوشستان تمكنت، عبر إجراءات معقدة ومنسقة، من تحديد هوية 4 خلايا إرهابية تابعة "للعدو الأمريكي والصهيوني"، واعتقال 19 عنصرا من المرتزقة لهذه الشبكات الإرهابية.وأوضحت الوزارة الإيرانية أن "هؤلاء كانوا تحت التوجيه المباشر لأجهزة الاستخبارات التابعة للعدو الصهيوني أو الجماعات المنضوية فيها، وذلك قبل تنفيذ أي أعمال إرهابية وتخريبية".وأسفرت الضربة الأمنية التي استهدفت مخابئ العناصر الإرهابية، عن ضبط كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك: رشاش دوشكا، وقاذفتي "آر بي جي 7" مع 7 قذائف خاصة بهما، وبندقية أمريكية من طراز "إم 4"، و5 بنادق "كلاشنيكوف"، و6 مسدسات، وكمية كبيرة من الذخائر والطلقات الخاصة بالأسلحة المذكورة، وكاميرتين عسكريتين، وأجهزة تعدين العملات الرقمية وأنواع مختلفة من الأسلحة البيضاء.وأشار بيان وزارة الأمن الإيرانية أن "معظم المرتزقة كانوا من حملة الجنسيات الأجنبية، الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية التكفيرية المتمركزة في الدول المجاورة وبعد تلقيهم تدريبات عسكرية دخلوا البلاد وكانوا يعتزمون تنفیذ أعمال تخريبية واغتيالات وعمليات إرهابية أخرى في منطقة جنوب شرقي البلاد".وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الأمن القومي في إيران، الشهر الماضي، تفكيك شبكة منظمة قالت إنها كانت تنشط في جمع وإرسال معلومات حساسة إلى جهات معادية داخل البلاد.وأوضحت في بيان لها أن عمليات استخبارية وأمنية واسعة النطاق أسفرت عن تحديد الشبكة وضبط عناصرها، إذ تم توقيف 50 شخصا بتهمة "التعاون مع العدو" عبر تزويده بإحداثيات ومعلومات عن مواقع حساسة تشمل منشآت وبنية تحتية ونقاط تفتيش ومواقع انتشار قوات أمنية.وأشار البيان إلى أن المتهمين قاموا بإرسال بيانات عن مواقع ثابتة ومتحركة، ما أسهم في تسهيل تنفيذ عمليات وصفها بالاستهدافية ضد تلك المواقع، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

