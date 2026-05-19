إيران تعلن تفكيك 4 خلايا "إرهابية" جنوب شرقي البلاد

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تعلن تفكيك 4 خلايا "إرهابية" جنوب شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك 4 خلايا إرهابية وصفتها بأنها "تحت التوجيه المباشر للعدو الأمريكي الصهيوني"، في محافظة سيستان... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
إيران تعلن تفكيك 4 خلايا "إرهابية" جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك 4 خلايا إرهابية وصفتها بأنها "تحت التوجيه المباشر للعدو الأمريكي الصهيوني"، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، عن بيان للوزارة، أن القوات الاستخبارية في محافظة سيستان وبلوشستان تمكنت، عبر إجراءات معقدة ومنسقة، من تحديد هوية 4 خلايا إرهابية تابعة "للعدو الأمريكي والصهيوني"، واعتقال 19 عنصرا من المرتزقة لهذه الشبكات الإرهابية.
وأوضحت الوزارة الإيرانية أن "هؤلاء كانوا تحت التوجيه المباشر لأجهزة الاستخبارات التابعة للعدو الصهيوني أو الجماعات المنضوية فيها، وذلك قبل تنفيذ أي أعمال إرهابية وتخريبية".
وأسفرت الضربة الأمنية التي استهدفت مخابئ العناصر الإرهابية، عن ضبط كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك: رشاش دوشكا، وقاذفتي "آر بي جي 7" مع 7 قذائف خاصة بهما، وبندقية أمريكية من طراز "إم 4"، و5 بنادق "كلاشنيكوف"، و6 مسدسات، وكمية كبيرة من الذخائر والطلقات الخاصة بالأسلحة المذكورة، وكاميرتين عسكريتين، وأجهزة تعدين العملات الرقمية وأنواع مختلفة من الأسلحة البيضاء.
وأشار بيان وزارة الأمن الإيرانية أن "معظم المرتزقة كانوا من حملة الجنسيات الأجنبية، الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية التكفيرية المتمركزة في الدول المجاورة وبعد تلقيهم تدريبات عسكرية دخلوا البلاد وكانوا يعتزمون تنفیذ أعمال تخريبية واغتيالات وعمليات إرهابية أخرى في منطقة جنوب شرقي البلاد".
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الأمن القومي في إيران، الشهر الماضي، تفكيك شبكة منظمة قالت إنها كانت تنشط في جمع وإرسال معلومات حساسة إلى جهات معادية داخل البلاد.
وأوضحت في بيان لها أن عمليات استخبارية وأمنية واسعة النطاق أسفرت عن تحديد الشبكة وضبط عناصرها، إذ تم توقيف 50 شخصا بتهمة "التعاون مع العدو" عبر تزويده بإحداثيات ومعلومات عن مواقع حساسة تشمل منشآت وبنية تحتية ونقاط تفتيش ومواقع انتشار قوات أمنية.
وأشار البيان إلى أن المتهمين قاموا بإرسال بيانات عن مواقع ثابتة ومتحركة، ما أسهم في تسهيل تنفيذ عمليات وصفها بالاستهدافية ضد تلك المواقع، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
