https://sarabic.ae/20260729/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يثبت-أسعار-الفائدة-عند-نطاق-35---375-1115607018.html

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند نطاق 3.5 - 3.75%

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند نطاق 3.5 - 3.75%

سبوتنيك عربي

أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند نطاق 3.5 - 3.75%، خلال اجتماع تموز/يوليو. 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T19:04+0000

2026-07-29T19:04+0000

2026-07-29T19:04+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء في بيان للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المختصة بتحديد أسعار الفائدة، أن "اللجنة قررت الإبقاء على نطاق سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند 3.5 - 3.75 في المئة... تواصل اللجنة سياستها المتمثلة في الحفاظ على احتياطيات وافرة في النظام المصرفي".وأوضحت أن "التضخم لا يزال مرتفعاً مقارنةً بهدف اللجنة البالغ 2%، ويعكس ذلك جزئياً صدمات العرض التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة، بما في ذلك الطاقة. وستعمل اللجنة على تحقيق استقرار الأسعار".وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى نطاق 3.5 - 3.75 في المئة، خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر 2025، وأبقى على هذا النطاق حتى الآن.كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن، خلال اجتماع أيلول/سبتمبر 2024، خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5 في المئة، في أول قرار باتجاه تخفيف السياسة النقدية منذ عام 2020.وثبّت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق 5.25 - 5.5 في المئة خلال 8 اجتماعات متتالية بين تموز/يوليو 2023 وتموز/يوليو 2024، وهو أعلى مستوى وصلت له أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ عام 2001.يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر عدة زيادات متوالية منذ آذار/مارس 2022 في محاولة لكبح التضخم الذي وصل خلال ذلك العام إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.

https://sarabic.ae/20260729/الاحتياطي-النفطي-الأمريكي-يواصل-التراجع-ويسجل-أدنى-مستوى-منذ-4-عقود-1115603215.html

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