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https://sarabic.ae/20260729/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يثبت-أسعار-الفائدة-عند-نطاق-35---375-1115607018.html
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند نطاق 3.5 - 3.75%
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند نطاق 3.5 - 3.75%
سبوتنيك عربي
أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند نطاق 3.5 - 3.75%، خلال اجتماع تموز/يوليو. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T19:04+0000
2026-07-29T19:04+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المختصة بتحديد أسعار الفائدة، أن "اللجنة قررت الإبقاء على نطاق سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند 3.5 - 3.75 في المئة... تواصل اللجنة سياستها المتمثلة في الحفاظ على احتياطيات وافرة في النظام المصرفي".وأوضحت أن "التضخم لا يزال مرتفعاً مقارنةً بهدف اللجنة البالغ 2%، ويعكس ذلك جزئياً صدمات العرض التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة، بما في ذلك الطاقة. وستعمل اللجنة على تحقيق استقرار الأسعار".وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى نطاق 3.5 - 3.75 في المئة، خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر 2025، وأبقى على هذا النطاق حتى الآن.كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن، خلال اجتماع أيلول/سبتمبر 2024، خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5 في المئة، في أول قرار باتجاه تخفيف السياسة النقدية منذ عام 2020.وثبّت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق 5.25 - 5.5 في المئة خلال 8 اجتماعات متتالية بين تموز/يوليو 2023 وتموز/يوليو 2024، وهو أعلى مستوى وصلت له أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ عام 2001.يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر عدة زيادات متوالية منذ آذار/مارس 2022 في محاولة لكبح التضخم الذي وصل خلال ذلك العام إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.
https://sarabic.ae/20260729/الاحتياطي-النفطي-الأمريكي-يواصل-التراجع-ويسجل-أدنى-مستوى-منذ-4-عقود-1115603215.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند نطاق 3.5 - 3.75%

19:04 GMT 29.07.2026
© Photo / The official Twitter channel of the Federal Reserve Systemمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© Photo / The official Twitter channel of the Federal Reserve System
تابعنا عبر
أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند نطاق 3.5 - 3.75%، خلال اجتماع تموز/يوليو.
وجاء في بيان للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المختصة بتحديد أسعار الفائدة، أن "اللجنة قررت الإبقاء على نطاق سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند 3.5 - 3.75 في المئة... تواصل اللجنة سياستها المتمثلة في الحفاظ على احتياطيات وافرة في النظام المصرفي".
وذكرت اللجنة أن "النشاط الاقتصادي يشهد نمواً مطرداً رغم حالة عدم اليقين المتزايدة، والتي تُعزى جزئياً إلى الصراع في الشرق الأوسط. ويشهد نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي انتعاشاً قوياً. وقد واكبت الزيادة في فرص العمل نمو القوى العاملة، بينما لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة".
وأوضحت أن "التضخم لا يزال مرتفعاً مقارنةً بهدف اللجنة البالغ 2%، ويعكس ذلك جزئياً صدمات العرض التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة، بما في ذلك الطاقة. وستعمل اللجنة على تحقيق استقرار الأسعار".
وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى نطاق 3.5 - 3.75 في المئة، خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر 2025، وأبقى على هذا النطاق حتى الآن.
مضخات نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
الاحتياطي النفطي الأمريكي يواصل التراجع ويسجل أدنى مستوى منذ 4 عقود
16:12 GMT
كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن، خلال اجتماع أيلول/سبتمبر 2024، خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5 في المئة، في أول قرار باتجاه تخفيف السياسة النقدية منذ عام 2020.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25 - 5.5 في المئة للمرة الأخيرة خلال اجتماع حزيران/يونيو 2023 بعد 11 زيادة متتالية منذ آذار/مارس 2022، وبدأ بتثبيت أسعار الفائدة عند هذا النطاق منذ ذلك الحين وحتى المرة الثامنة خلال اجتماع تموز/يوليو 2024.

وثبّت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق 5.25 - 5.5 في المئة خلال 8 اجتماعات متتالية بين تموز/يوليو 2023 وتموز/يوليو 2024، وهو أعلى مستوى وصلت له أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ عام 2001.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر عدة زيادات متوالية منذ آذار/مارس 2022 في محاولة لكبح التضخم الذي وصل خلال ذلك العام إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.
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