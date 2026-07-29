https://sarabic.ae/20260729/القوات-الروسية-تستهدف-سفينتي-شحن-تنقل-إمدادات-للقوات-الأوكرانية-في-ميناء-يوجني--وزارة-الدفاع-1115601169.html
القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن تنقلان إمدادات للقوات الأوكرانية في ميناء "يوجني"- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن تنقلان إمدادات للقوات الأوكرانية في ميناء "يوجني"- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت سفينتي شحن، تنقلان إمدادات للقوات الأوكرانية في ميناء "يوجني". 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T14:50+0000
2026-07-29T14:50+0000
2026-07-29T15:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "استهدفت قواتنا خلال غارات جوية باستخدام أسلحة دقيقة محمولة جواً وطائرات مسيرة هجومية، سفينتي شحن كانتا تنقلان إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني".وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية واصلت خلال اليوم شن ضربات على الموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية.وقالت الوزارة في بيان: "أسفرت الضربات الجوية بأسلحة عالية الدقة والطائرات المسيرة الهجومية، عن استهداف وتدمير صهريج وقود ومواد تشحيم مخصص للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا".وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية واصلت، خلال اليوم، تنفيذ ضربات استهدفت الموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حررت بلدتي نوفايا- سيش في مقاطعة سومي، وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة لإجراءات حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدة سفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان فإن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت قاربًا غير مأهول للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 قنابل موجهة، و4 صواريخ "نبتون"، و619 طائرة مسيرة أوكرانية".
https://sarabic.ae/20260729/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتين-في-مقاطعة-سومي-وجمهورية-دونيتسك--الدفاع-الروسية-1115588428.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن تنقلان إمدادات للقوات الأوكرانية في ميناء "يوجني"- وزارة الدفاع
14:50 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 15:07 GMT 29.07.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت سفينتي شحن، تنقلان إمدادات للقوات الأوكرانية في ميناء "يوجني".
وجاء في بيان الوزارة: "استهدفت قواتنا خلال غارات جوية باستخدام أسلحة دقيقة محمولة جواً وطائرات مسيرة هجومية، سفينتي شحن كانتا تنقلان إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني".
وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية واصلت خلال اليوم شن ضربات على الموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي استهدف في ميناء أوديسا صهريجًا للوقود مخصصًا للقوات الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان: "أسفرت الضربات الجوية بأسلحة عالية الدقة والطائرات المسيرة الهجومية، عن استهداف وتدمير صهريج وقود ومواد تشحيم مخصص للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا".
وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية واصلت، خلال اليوم، تنفيذ ضربات استهدفت الموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حررت بلدتي نوفايا- سيش في مقاطعة سومي، وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة لإجراءات حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدة سفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على بلدة نوفايا- سيش في مقاطعة سومي".
وبحسب البيان فإن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت قاربًا غير مأهول للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 قنابل موجهة، و4 صواريخ "نبتون"، و619 طائرة مسيرة أوكرانية".