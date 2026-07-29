https://sarabic.ae/20260729/تصويت-برأيك-إلى-أين-يتجه-التصعيد-العسكري-الأخير-على-الساحة-العراقية؟-1115601648.html
تصويت... برأيك إلى أين يتجه التصعيد العسكري الأخير على الساحة العراقية؟
تصويت... برأيك إلى أين يتجه التصعيد العسكري الأخير على الساحة العراقية؟
سبوتنيك عربي
يشهد العراق تصعيدًا عسكريًا متسارعًا أعاد إلى الواجهة المخاوف من اتساع دائرة المواجهة، وذلك بعد أن نفذت القوات الأمريكية، بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية،... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T15:36+0000
2026-07-29T15:36+0000
2026-07-29T15:36+0000
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العراق
السعودية
تصعيد عسكري
استطلاعات الرأي
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ويثير هذا التصعيد تساؤلات بشأن تطورات الأحداث خلال الفترة المقبلة، فهناك من يرى أنها تمثل مؤشرًا خطيرًا قد يقود إلى مواجهة شاملة في المنطقة، خاصة إذا استمرت العمليات العسكرية وتراجعت فرص الحلول السياسية والدبلوماسية، بينما يحذر آخرون من أن أي خطأ في الحسابات قد يدفع المنطقة بأسرها إلى مرحلة أكثر اضطرابًا.وبين هذين السيناريوهين، يذهب فريق آخر إلى أن مستقبل التصعيد سيظل مرهونًا بالتفاهمات الإقليمية والدولية، إذ قد تسهم أي تفاهمات جديدة في احتواء التوتر أو إعادة رسم قواعد الاشتباك.برأيك، إلى أين يتجه التصعيد العسكري الأخير على الساحة العراقية؟أمريكا والسعودية تعلنان تنفيذ ضربات مشتركة ضد "أهداف تابعة لموالين لإيران في العراق"الزيدي يوجه بفتح تحقيق في مزاعم انطلاق طائرات مسيرة من العراق لاستهداف السعودية
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العراق, السعودية, تصعيد عسكري, استطلاعات الرأي, опросы
العراق, السعودية, تصعيد عسكري, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك إلى أين يتجه التصعيد العسكري الأخير على الساحة العراقية؟
يشهد العراق تصعيدًا عسكريًا متسارعًا أعاد إلى الواجهة المخاوف من اتساع دائرة المواجهة، وذلك بعد أن نفذت القوات الأمريكية، بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية، ضربات داخل الأراضي العراقية.
ويثير هذا التصعيد تساؤلات بشأن تطورات الأحداث خلال الفترة المقبلة، فهناك من يرى أنها تمثل مؤشرًا خطيرًا قد يقود إلى مواجهة شاملة في المنطقة، خاصة إذا استمرت العمليات العسكرية وتراجعت فرص الحلول السياسية والدبلوماسية، بينما يحذر آخرون من أن أي خطأ في الحسابات قد يدفع المنطقة بأسرها إلى مرحلة أكثر اضطرابًا.
في المقابل، يرجح مراقبون استمرار الضربات المتبادلة ضمن سقف محدد، بحيث تبقى العمليات العسكرية أداة للضغط المتبادل دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، خصوصًا مع حرص مختلف الأطراف على تجنب كلفة مواجهة واسعة قد يصعب احتواؤها.
وبين هذين السيناريوهين، يذهب فريق آخر إلى أن مستقبل التصعيد سيظل مرهونًا بالتفاهمات الإقليمية والدولية، إذ قد تسهم أي تفاهمات جديدة في احتواء التوتر أو إعادة رسم قواعد الاشتباك.
برأيك، إلى أين يتجه التصعيد العسكري الأخير على الساحة العراقية؟