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أمريكا والسعودية تعلنان تنفيذ ضربات مشتركة ضد "أهداف تابعة لموالين لإيران في العراق"
أمريكا والسعودية تعلنان تنفيذ ضربات مشتركة ضد "أهداف تابعة لموالين لإيران في العراق"
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "القوات الأمريكية، بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية، نفذت في 28 يوليو/تموز ضربات وصفتها بـ"الدقيقة"... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن "الضربات استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة في شرق العراق"، مضيفة أن العملية جاءت رداً على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيرة نسبت تنفيذها إلى الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الـ72 الماضية، واستهدفت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية.وأضافت أن "الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية لم تحقق أهدافها"، مؤكدة أن "الضربات تمثل رداً على ما وصفته بالتهديدات المتواصلة".وأشار البيان، إلى أنه "بين فبراير/ شباط، وأبريل/ نيسان 2026، شهد العراق أكثر من 600 محاولة هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية"، واتهم ميليشيات موالية لإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.ودعت القيادة المركزية الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي وصفتها بالموالية له إلى وقف الهجمات، محذرة من أن استمرارها سيؤدي إلى مزيد من الردود العسكرية الأمريكية.م️ن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تنفيذ ضربات نوعية ضد أهداف تابعة للميليشيات بالعراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، إن العملية جاءت استكمالاً لبيانين سابقين أفادا بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت عدداً من الطائرات المسيّرة التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.️وأضاف المالكي، أن تلك الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات موالية لإيران، موضحا أن الضربات استهدفت مواقع لتلك الجماعات المرتبطة بالهجمات على المنشآت النفطية السعودية.️وأكد أن العملية جاءت استناداً إلى حق المملكة في الدفاع عن النفس، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي اعتداء تتعرض له، وفق ما جاء في البيان.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في إحباط هجوم جديد استهدف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، بعد اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضح اللواء المالكي أن هذه "المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، مؤكدًا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت أمس الإثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة قالت إنها قادمة من الأراضي العراقية، مشيرة إلى أنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, السعودية, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أمريكا والسعودية تعلنان تنفيذ ضربات مشتركة ضد "أهداف تابعة لموالين لإيران في العراق"
00:47 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 00:49 GMT 29.07.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "القوات الأمريكية، بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية، نفذت في 28 يوليو/تموز ضربات وصفتها بـ"الدقيقة" استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لمسلحين موالين لإيران في العراق".
وقالت القيادة المركزية، في بيان لها
، إن "الضربات استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة في شرق العراق"، مضيفة أن العملية جاءت رداً على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيرة نسبت تنفيذها إلى الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الـ72 الماضية، واستهدفت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية.
وأضافت أن "الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية لم تحقق أهدافها"، مؤكدة أن "الضربات تمثل رداً على ما وصفته بالتهديدات المتواصلة".
وأشار البيان، إلى أنه "بين فبراير/ شباط، وأبريل/ نيسان 2026، شهد العراق أكثر من 600 محاولة هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية"، واتهم ميليشيات موالية لإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.
ودعت القيادة المركزية الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي وصفتها بالموالية له إلى وقف الهجمات، محذرة من أن استمرارها سيؤدي إلى مزيد من الردود العسكرية الأمريكية.
م️ن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تنفيذ ضربات نوعية ضد أهداف تابعة للميليشيات بالعراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، إن العملية جاءت استكمالاً لبيانين سابقين أفادا بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت عدداً من الطائرات المسيّرة التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.
️وأضاف المالكي، أن تلك الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات موالية لإيران، موضحا أن الضربات استهدفت مواقع لتلك الجماعات المرتبطة بالهجمات على المنشآت النفطية السعودية.
️وأكد أن العملية جاءت استناداً إلى حق المملكة في الدفاع عن النفس، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي اعتداء تتعرض له، وفق ما جاء في البيان.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في إحباط هجوم جديد استهدف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، بعد اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح اللواء المالكي أن هذه "المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، مؤكدًا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي ،علي فالح الزيدي، وجه الاثنين الماضي، الجهات الأمنية المتخصّصة بالتحقيق في ما جاء ببيان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية، وفقًا لمعلومات الجانب السعودي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت أمس الإثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة قالت إنها قادمة من الأراضي العراقية، مشيرة إلى أنها حاولت استهداف منشآت بترولية
في المنطقتين الشرقية والرياض.