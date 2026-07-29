https://sarabic.ae/20260729/تقنية-مبتكرة-لاصقة-مرنة-لرصد-الجلوكوز-عبر-التعرق-دون-وخز-1115606110.html

تقنية مبتكرة... لاصقة مرنة لرصد الجلوكوز عبر التعرق دون وخز

تقنية مبتكرة... لاصقة مرنة لرصد الجلوكوز عبر التعرق دون وخز

سبوتنيك عربي

طور باحثون من جامعة تومسك التقنية الروسية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين نظامًا مرنًا يُرتدى على الجسم لقياس مستوى الجلوكوز في العرق، ويرسل... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T18:49+0000

2026-07-29T18:49+0000

2026-07-29T18:49+0000

مجتمع

علوم

العالم

روسيا

الصين

السكر

فحص

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083883421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79a82bdeb549dc3a71b18fc27cbd375c.jpg

وكشفت الدراسة أن اللاصقة التجريبية للجلوكوز استجابت في غضون خمس ثوانٍ تقريبًا، وميزته عن العديد من المواد الأخرى الموجودة عادةً في العرق، واحتفظت بجزء كبير من قدرتها على تخزين الطاقة بعد 15000 دورة شحن وثني متكرر. مع ذلك، فقد تم اختبارها حتى الآن على متطوع واحد فقط، ولا تُعد بديلًا لأجهزة قياس نسبة الجلوكوز في الدم المعتمدة.لماذا نقيس الجلوكوز عن طريق العرق؟تُعد مراقبة مستوى الجلوكوز ضرورية لمرضى السكري، ومفيدة في أبحاث التمارين الرياضية والتغذية والتمثيل الغذائي. تتطلب اختبارات الجلوكوز التقليدية عادةً وخز الإصبع لأخذ عينة دم أو إدخال مستشعر صغير تحت الجلد.يمكن لهذه الطرق أن توفر معلومات قيّمة سريريًا، لكنها لا تزال إجراءات جراحية. لذا، يبحث الباحثون إمكانية استخدام العرق والدموع واللعاب وسوائل الجسم الأخرى سهلة الجمع لدعم أساليب مراقبة مستمرة أكثر راحة.يكمن التحدي في أن تركيز الجلوكوز في العرق أقل بكثير من تركيزه في الدم،كما يتأثر مستواه بمعدل التعرق ودرجة حرارة الجلد ومستوى الترطيب وحالة الجلد الموضعية. لذلك، يجب أن يتمتع المستشعر الفعال بحساسية وانتقائية وثبات عاليين، مع الحفاظ على مرونته الكافية ليتحرك مع حركة الجسم.دمج المستشعر ومصدر الطاقةتحتوي العديد من المستشعرات التجريبية القابلة للارتداء على مكونين منفصلين: أحدهما يكشف الإشارة البيولوجية، بينما يقوم الآخر، وهو عبارة عن بطارية أو وحدة طاقة، بتشغيل الدوائر الإلكترونية.قد يؤدي هذا الفصل إلى زيادة سمك الجهاز ووزنه، وبالتالي تقليل راحته، يُعقّد هذا الأمر التصميم أيضًا، إذ يجب أن يظل الجزآن متصلين أثناء تحريك المستخدم للجلد أو شده أو ثنيه.يختلف المكثف الفائق عن البطارية العادية، فهو يخزن الشحنة الكهربائية ويُطلقها بسرعة، ويتحمل دورات شحن متعددة، وغالبًا ما يكون أكثر مقاومة للانحناء من البطاريات الصلبة التقليدية. لا يزال يحتاج إلى مصدر طاقة خارجي للشحن أو حصاد الطاقة، ولكن بمجرد شحنه، يُمكنه تشغيل الإلكترونيات القابلة للارتداء.كيف تكشف المادة الجديدة عن الجلوكوز؟تجمع مادة الاستشعار بين أنابيب الكربون النانوية وصفائح رقيقة للغاية من إطار معدني عضوي قائم على النيكل.في الرقعة التجريبية، توفر الصفائح النانوية المحتوية على النيكل المواقع النشطة كيميائيًا حيث يشارك الجلوكوز في التفاعلات الكهروكيميائية، وتعمل أنابيب الكربون النانوية بعد ذلك على تسريع نقل الإلكترونات الناتجة أثناء هذه التفاعلات.لماذا الانتقائية ضرورية؟يحتوي عرق الإنسان على العديد من المواد الكيميائية التي قد تتداخل مع المستشعر الكهروكيميائي، فقد يبدو الجهاز حساسًا للجلوكوز بينما يستجيب جزئيًا للملح أو اللاكتات أو جزيء آخر.ساعد التحليل المختبري باستخدام مطيافية رامان وحيود الأشعة السينية العلماء على دراسة الروابط الكيميائية وبنية المادة البلورية،وقد حقق المستشعر حساسية بلغت 1896.7 ميكروأمبير لكل ملي مولار لكل سنتيمتر مربع، وأصدر استجابة متوسطة في غضون خمس ثوانٍ تقريبًا.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |

https://sarabic.ae/20251227/اعتراف-رسمي-بنوع-خامس-من-داء-السكري-1108647579.html

https://sarabic.ae/20260701/بدائل-السكر-قد-تخل-بوظائف-الأمعاء-والتمثيل-الغذائي-1114873406.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, العالم, روسيا, الصين, السكر, فحص