https://sarabic.ae/20260729/خبير-في-الشأن-الإقليمي-إيران-انتقلت-من-استراتيجية-الرد-إلى-المبادرة-بالهجوم--1115604998.html
خبير في الشأن الإقليمي: إيران انتقلت من استراتيجية الرد إلى المبادرة بالهجوم
خبير في الشأن الإقليمي: إيران انتقلت من استراتيجية الرد إلى المبادرة بالهجوم
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الفلسطيني في الشأن الإقليمي، الدكتور نزار نزال، من جنين، أن "الانسجام واضح بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية بعيدة... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T17:21+0000
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ورأى نزال، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "التصريحات الأميركية تشكل جزءا أصيلا من التكتيك الأميركي في ما يتعلق بطبيعة تعاطي الطرفين مع الحلفاء في المنطقة"، وأكد أن "الهدف الأساسي لكليهما هو إسقاط النظام في إيران، وهو ما يعجزان عن تحقيقه، ولذلك تريد الولايات المتحدة انخراط حلف الناتو ودول الخليج والدول الوازنة في الحرب".وأشار الخبير الفلسطيني إلى "وجود تحضيرات لعملية عسكرية برية محدودة ضد المنشآت النووية بهدف الاستحواذ على 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%"، واعتبر أنه "في حال تعذر ذلك، فإن الحرب ستكون شاملة ومفتوحة بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول حلف الناتو".وأكد أن "الحديث عن مقايضة بين الملف الأمريكي-الإيراني وإطلاق يد إسرائيل في لبنان وغزة غير دقيق"، واعتبر أن "أي انسحاب من غزة أو سوريا أو لبنان بعد السيطرة عليها سيعني انهيار حزب الليكود وخروج نتنياهو مهزوما من المشهد السياسي". وأضاف أن "الولايات المتحدة تريد نتنياهو رئيسا للوزراء، لكنها لا تريد البيئة السياسية التي تحيط به، لأنها لا تنظر إلى المصالح الأميركية كما ينظر إليها نتنياهو"،وأشار إلى أن "كيفية تجاوز نتنياهو لملف الانتخابات في إسرائيل شكلت أحد الملفات الأساسية خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، إلى جانب الملف الإيراني، وهو ما يرجح الدخول في حرب مفتوحة مع إيران لإدخال إسرائيل في حالة طوارئ وتجنب إجراء انتخابات لا تصب في مصلحته".ولفت نزال إلى أن "إيران تعتمد استراتيجية جديدة تقوم على عدم انتظار الضربات الأمريكية، وإنما المبادرة بالهجوم"، وأشار إلى أنه لا يستبعد "حشدا عسكريا بريا إيرانيا للدخول إلى شمال العراق والكويت، بهدف القضاء على المعارضين للنظام الإيراني".
https://sarabic.ae/20260729/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-القاعدة-الجوية-للجيش-الأمريكي-في-الأردن-1115583859.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل
خبير في الشأن الإقليمي: إيران انتقلت من استراتيجية الرد إلى المبادرة بالهجوم
حصري
أكد الخبير الفلسطيني في الشأن الإقليمي، الدكتور نزار نزال، من جنين، أن "الانسجام واضح بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى الخاصة بالملف الإيراني، رغم التصريحات التي توحي بوجود خلافات أمريكية – إسرائيلية حول هذا الملف".
ورأى نزال، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "التصريحات الأميركية تشكل جزءا أصيلا من التكتيك الأميركي في ما يتعلق بطبيعة تعاطي الطرفين مع الحلفاء في المنطقة"، وأكد أن "الهدف الأساسي لكليهما هو إسقاط النظام في إيران، وهو ما يعجزان عن تحقيقه، ولذلك تريد الولايات المتحدة انخراط حلف الناتو ودول الخليج والدول الوازنة في الحرب".
واعتبر أن "هدف زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، هو البحث في كيفية إنشاء تحالف دولي ضد إيران من أجل إسقاط النظام في طهران، التي استطاعت تحويل الصراع العسكري إلى صراع على الجغرافيا والطاقة ومخرجات الحرب"، وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لن تقبل بالتفاوض مع الإيرانيين على مخرجات الحرب، وليس على الأهداف التي اندلعت الحرب من أجلها".
وأشار الخبير الفلسطيني إلى "وجود تحضيرات لعملية عسكرية برية محدودة ضد المنشآت النووية بهدف الاستحواذ على 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%"، واعتبر أنه "في حال تعذر ذلك، فإن الحرب ستكون شاملة ومفتوحة بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول حلف الناتو".
وأكد أن "الحديث عن مقايضة بين الملف الأمريكي-الإيراني وإطلاق يد إسرائيل في لبنان وغزة غير دقيق"، واعتبر أن "أي انسحاب من غزة أو سوريا أو لبنان بعد السيطرة عليها سيعني انهيار حزب الليكود وخروج نتنياهو مهزوما من المشهد السياسي".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تريد نتنياهو رئيسا للوزراء، لكنها لا تريد البيئة السياسية التي تحيط به، لأنها لا تنظر إلى المصالح الأميركية كما ينظر إليها نتنياهو"،وأشار إلى أن "كيفية تجاوز نتنياهو لملف الانتخابات في إسرائيل شكلت أحد الملفات الأساسية خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، إلى جانب الملف الإيراني، وهو ما يرجح الدخول في حرب مفتوحة مع إيران لإدخال إسرائيل في حالة طوارئ وتجنب إجراء انتخابات لا تصب في مصلحته".
وقال إن "إسرائيل، وليس الولايات المتحدة، هي التي تتحكم بملفات الشرق الأوسط"، وأوضح أن "الإشكالية التي يعاني منها الجمهوريون في الانتخابات النصفية تتمثل في الاقتصاد، وأن الحرب على إيران غيرت طبيعة الوضع الاقتصادي الأمريكي، ولا سيما في حال إغلاق مضيق باب المندب".
ولفت نزال إلى أن "إيران تعتمد استراتيجية جديدة تقوم على عدم انتظار الضربات الأمريكية، وإنما المبادرة بالهجوم"، وأشار إلى أنه لا يستبعد "حشدا عسكريا بريا إيرانيا للدخول إلى شمال العراق والكويت، بهدف القضاء على المعارضين للنظام الإيراني".