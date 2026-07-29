https://sarabic.ae/20260729/رسميا-الأهلي-المصري-يعلن-التعاقد-مع-الجزائري-منصف-بعقد-لثلاثة-مواسم-1115588177.html

رسميا.. "الأهلي" المصري يعلن التعاقد مع الجزائري منصف بعقد لثلاثة مواسم

رسميا.. "الأهلي" المصري يعلن التعاقد مع الجزائري منصف بعقد لثلاثة مواسم

سبوتنيك عربي

أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده رسميًا مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم. 29.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال النادي الأهلي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن رئيس قطاع التعاقدات عصام سراج الدين توجه إلى كرواتيا، وأنهى جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بإتمام الصفقة، بالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. ويواصل الأهلي تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات، بعدما أعلن في وقت سابق التعاقد مع المهاجم المغربي، سفيان بنجديدة، قادمًا من المغرب الفاسي بعقد لمدة ثلاثة مواسم، إلى جانب ضم ثنائي إنبي، أقطاي عبدالله وعلي محمود، بعقد يمتد لخمسة مواسم.

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