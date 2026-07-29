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رسميا.. "الأهلي" المصري يعلن التعاقد مع الجزائري منصف بعقد لثلاثة مواسم
رسميا.. "الأهلي" المصري يعلن التعاقد مع الجزائري منصف بعقد لثلاثة مواسم
سبوتنيك عربي
أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده رسميًا مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال النادي الأهلي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن رئيس قطاع التعاقدات عصام سراج الدين توجه إلى كرواتيا، وأنهى جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بإتمام الصفقة، بالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. ويواصل الأهلي تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات، بعدما أعلن في وقت سابق التعاقد مع المهاجم المغربي، سفيان بنجديدة، قادمًا من المغرب الفاسي بعقد لمدة ثلاثة مواسم، إلى جانب ضم ثنائي إنبي، أقطاي عبدالله وعلي محمود، بعقد يمتد لخمسة مواسم.
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
رسميا.. "الأهلي" المصري يعلن التعاقد مع الجزائري منصف بعقد لثلاثة مواسم
09:02 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 09:05 GMT 29.07.2026)
أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده رسميًا مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
وقال النادي
الأهلي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن رئيس قطاع التعاقدات عصام سراج الدين توجه إلى كرواتيا، وأنهى جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بإتمام الصفقة، بالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
وبحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الانتقال بقرار إلى الأهلي نحو 3 ملايين يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت تصل إلى 500 ألف يورو لصالح نادي دينامو زغرب.
ويواصل الأهلي
تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات، بعدما أعلن في وقت سابق التعاقد مع المهاجم المغربي، سفيان بنجديدة، قادمًا من المغرب الفاسي بعقد لمدة ثلاثة مواسم، إلى جانب ضم ثنائي إنبي، أقطاي عبدالله وعلي محمود، بعقد يمتد لخمسة مواسم.