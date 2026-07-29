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رسميا.. "الأهلي" المصري يعلن التعاقد مع الجزائري منصف بعقد لثلاثة مواسم
رسميا.. "الأهلي" المصري يعلن التعاقد مع الجزائري منصف بعقد لثلاثة مواسم
سبوتنيك عربي
أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده رسميًا مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T09:02+0000
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وقال النادي الأهلي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن رئيس قطاع التعاقدات عصام سراج الدين توجه إلى كرواتيا، وأنهى جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بإتمام الصفقة، بالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. ويواصل الأهلي تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات، بعدما أعلن في وقت سابق التعاقد مع المهاجم المغربي، سفيان بنجديدة، قادمًا من المغرب الفاسي بعقد لمدة ثلاثة مواسم، إلى جانب ضم ثنائي إنبي، أقطاي عبدالله وعلي محمود، بعقد يمتد لخمسة مواسم.
https://sarabic.ae/20260423/بعد-فوز-الزمالك-على-بيراميدز-ماذا-يحتاج-النادي-الأهلي-للتتويج-بالدوري-المصري؟--1112823762.html
https://sarabic.ae/20260725/الاتحاد-المصري-يعلن-عن-الأندية-الممثلة-لمصر-في-دوري-أبطال-أفريقيا-والكونفدرالية-1115498793.html
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن

رسميا.. "الأهلي" المصري يعلن التعاقد مع الجزائري منصف بعقد لثلاثة مواسم

09:02 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 09:05 GMT 29.07.2026)
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingeyكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingey
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أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده رسميًا مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
وقال النادي الأهلي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن رئيس قطاع التعاقدات عصام سراج الدين توجه إلى كرواتيا، وأنهى جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بإتمام الصفقة، بالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2026
بعد فوز الزمالك على بيراميدز.. ماذا يحتاج النادي الأهلي للتتويج بالدوري المصري؟
23 أبريل, 21:02 GMT

وبحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الانتقال بقرار إلى الأهلي نحو 3 ملايين يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت تصل إلى 500 ألف يورو لصالح نادي دينامو زغرب.

النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
مجتمع
الاتحاد المصري يعلن عن الأندية الممثلة لمصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
25 يوليو, 15:07 GMT
ويواصل الأهلي تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات، بعدما أعلن في وقت سابق التعاقد مع المهاجم المغربي، سفيان بنجديدة، قادمًا من المغرب الفاسي بعقد لمدة ثلاثة مواسم، إلى جانب ضم ثنائي إنبي، أقطاي عبدالله وعلي محمود، بعقد يمتد لخمسة مواسم.
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