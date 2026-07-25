https://sarabic.ae/20260725/الاتحاد-المصري-يعلن-عن-الأندية-الممثلة-لمصر-في-دوري-أبطال-أفريقيا-والكونفدرالية-1115498793.html
الاتحاد المصري يعلن عن الأندية الممثلة لمصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
الاتحاد المصري يعلن عن الأندية الممثلة لمصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، اعتماد مشاركة فريقي الزمالك وبيراميدز في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا، وفريقي الأهلي وزد في بطولة... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T15:07+0000
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ونشر اتحاد الكرة المصري، اليوم السبت، بيانا رسميا، أوضح من خلاله أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الرياضي 2026 / 2027.وأكد الاتحاد أنه تقرر تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي، وطارق أبوالعينين، وحمادة الشربيني، لتحديد بنود تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، على أن تعرض اللجنة ما تتوصل إليه من بنود على هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد.في وقت أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تقرر تعيين عصام عبد الفتاح، رئيسا للجنة الحكام للموسم الرياضي 2026 / 2027، وتعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم.فيما تمت الموافقة على مذكرة الأمين العام بشأن دعم الأندية الجماهيرية، ونسبة البث التلفزيوني، وجوائز المسابقات للموسم الرياضي 2026 / 2027، مع الموافقة على لائحة الجهاز الطبي للفرق والمنتخبات، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل.
https://sarabic.ae/20260126/اتحاد-الكرة-المصري-يكشف-موعد-انتهاء-عقد-حسام-حسن-1109643838.html
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مصر, منتخب مصر الوطني, الأخبار, رياضة
مصر, منتخب مصر الوطني, الأخبار, رياضة
الاتحاد المصري يعلن عن الأندية الممثلة لمصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، اعتماد مشاركة فريقي الزمالك وبيراميدز في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا، وفريقي الأهلي وزد في بطولة الكونفدرالية.
ونشر اتحاد الكرة المصري، اليوم السبت، بيانا رسميا، أوضح من خلاله أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الرياضي 2026 / 2027.
وأكد الاتحاد أنه تقرر تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي، وطارق أبوالعينين، وحمادة الشربيني، لتحديد بنود تجديد التعاقد مع حسام حسن
، المدير الفني للمنتخب المصري، على أن تعرض اللجنة ما تتوصل إليه من بنود على هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد.
في وقت أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تقرر تعيين عصام عبد الفتاح، رئيسا للجنة الحكام للموسم الرياضي 2026 / 2027، وتعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم
.
فيما تمت الموافقة على مذكرة الأمين العام بشأن دعم الأندية الجماهيرية، ونسبة البث التلفزيوني، وجوائز المسابقات للموسم الرياضي 2026 / 2027، مع الموافقة على لائحة الجهاز الطبي للفرق والمنتخبات، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل.