اتحاد الكرة المصري يكشف موعد انتهاء عقد حسام حسن

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
اتحاد الكرة المصري يكشف موعد انتهاء عقد حسام حسن
اتحاد الكرة المصري يكشف موعد انتهاء عقد حسام حسن
اتحاد الكرة المصري يكشف موعد انتهاء عقد حسام حسن

© AP Photo / Matilde Campodonico حسام حسن مدرب المصري
حسام حسن مدرب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
كشف نائب رئيس اتحاد الكرة المصري خالد الدرندلي، أن عقد حسام حسن، المدير الفني لـ"الفراعنة" مستمر رسميًا مع المنتخب حتى نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.
ونقلت صحيفة "الوطن"، ظهر اليوم الاثنين، عن خالد الدرندلي، أن "الاتحاد المصري لكرة القدم يضع الاستقرار الفني في مقدمة أولوياته"، موضحًا أن "عقد التوأم حسن مستمر مع المنتخب المصري حتى نهاية مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، المزمع إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك".
وأوضح أن "استمرار حسام حسن، بعد مونديال 2026، يظل خيارا مطروحا بقوة لكنه مرتبط بشكل مباشر بالنتائج، التي يحققها المنتخب والأداء العام خلال البطولة بما يخدم مشروع التطوير طويل المدى للمنتخب الوطني".
منتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
مجتمع
حسام حسن يكشف حقيقة "تكفل صلاح بنفقات منتخب مصر"
4 يناير, 16:11 GMT
وأشار الدرندلي إلى أن "حسام حسن يطمح للحصول على أطول فترة إعداد ممكنة قبل خوض منافسات المونديال بهدف تجهيز لاعبي المنتخب المصري بدنيًا وفنيًا بالشكل الأمثل، خاصة في ظل قوة المنتخبات المشاركة في البطولة".

وقال الدرندلي: "حسام حسن، يأمل في الحصول على أطول فترة إعداد ممكنة للمنتخب قبل السفر للمشاركة في كأس العالم، طلب أسبوعًا أو عشرة أيام إضافية في المعسكر على أن يبدأ من يوم 5 وحتى 25 أو حتى قبل ذلك في حال وجود إمكانية".

وذكر نائب الاتحاد المصري أن "كل هذه المقترحات يتم دراستها حاليا خاصة أن هذه الأمور تم الحديث عنها من قبل وجار مناقشتها في الوقت الراهن، أما ما قاله حسام حسن، بخصوص تقليل عدد اللاعبين المحترفين فهو مجرد اقتراح ولم يتم مناقشته أو اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن".
ويشار إلى أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
