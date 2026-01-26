https://sarabic.ae/20260126/اتحاد-الكرة-المصري-يكشف-موعد-انتهاء-عقد-حسام-حسن-1109643838.html
اتحاد الكرة المصري يكشف موعد انتهاء عقد حسام حسن
كشف نائب رئيس اتحاد الكرة المصري خالد الدرندلي، أن عقد حسام حسن، المدير الفني لـ"الفراعنة" مستمر رسميًا مع المنتخب حتى نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم 2026. 26.01.2026
ونقلت صحيفة "الوطن"، ظهر اليوم الاثنين، عن خالد الدرندلي، أن "الاتحاد المصري لكرة القدم يضع الاستقرار الفني في مقدمة أولوياته"، موضحًا أن "عقد التوأم حسن مستمر مع المنتخب المصري حتى نهاية مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، المزمع إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك".وأوضح أن "استمرار حسام حسن، بعد مونديال 2026، يظل خيارا مطروحا بقوة لكنه مرتبط بشكل مباشر بالنتائج، التي يحققها المنتخب والأداء العام خلال البطولة بما يخدم مشروع التطوير طويل المدى للمنتخب الوطني".وأشار الدرندلي إلى أن "حسام حسن يطمح للحصول على أطول فترة إعداد ممكنة قبل خوض منافسات المونديال بهدف تجهيز لاعبي المنتخب المصري بدنيًا وفنيًا بالشكل الأمثل، خاصة في ظل قوة المنتخبات المشاركة في البطولة".وذكر نائب الاتحاد المصري أن "كل هذه المقترحات يتم دراستها حاليا خاصة أن هذه الأمور تم الحديث عنها من قبل وجار مناقشتها في الوقت الراهن، أما ما قاله حسام حسن، بخصوص تقليل عدد اللاعبين المحترفين فهو مجرد اقتراح ولم يتم مناقشته أو اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن".ويشار إلى أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
اتحاد الكرة المصري يكشف موعد انتهاء عقد حسام حسن
كشف نائب رئيس اتحاد الكرة المصري خالد الدرندلي، أن عقد حسام حسن، المدير الفني لـ"الفراعنة" مستمر رسميًا مع المنتخب حتى نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.
ونقلت صحيفة
"الوطن"، ظهر اليوم الاثنين، عن خالد الدرندلي، أن "الاتحاد المصري لكرة القدم يضع الاستقرار الفني في مقدمة أولوياته"، موضحًا أن "عقد التوأم حسن مستمر مع المنتخب المصري حتى نهاية مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، المزمع إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك".
وأوضح أن "استمرار حسام حسن، بعد مونديال 2026، يظل خيارا مطروحا بقوة لكنه مرتبط بشكل مباشر بالنتائج، التي يحققها المنتخب والأداء العام خلال البطولة بما يخدم مشروع التطوير طويل المدى للمنتخب الوطني".
وأشار الدرندلي إلى أن "حسام حسن يطمح للحصول على أطول فترة إعداد ممكنة قبل خوض منافسات المونديال بهدف تجهيز لاعبي المنتخب المصري بدنيًا وفنيًا بالشكل الأمثل، خاصة في ظل قوة المنتخبات المشاركة في البطولة".
وقال الدرندلي: "حسام حسن، يأمل في الحصول على أطول فترة إعداد ممكنة للمنتخب قبل السفر للمشاركة في كأس العالم، طلب أسبوعًا أو عشرة أيام إضافية في المعسكر على أن يبدأ من يوم 5 وحتى 25 أو حتى قبل ذلك في حال وجود إمكانية".
وذكر نائب الاتحاد المصري أن "كل هذه المقترحات يتم دراستها حاليا خاصة أن هذه الأمور تم الحديث عنها من قبل وجار مناقشتها في الوقت الراهن، أما ما قاله حسام حسن، بخصوص تقليل عدد اللاعبين المحترفين فهو مجرد اقتراح ولم يتم مناقشته أو اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن".
ويشار إلى أن منتخب مصر
يتواجد في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.