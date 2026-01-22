https://sarabic.ae/20260122/الاتحاد-المصري-يحسم-مصير-التوأم-حسن-بشأن-قيادة-الفراعنة-في-كأس-العالم-2026-1109522902.html

الاتحاد المصري يحسم مصير التوأم "حسن" بشأن قيادة "الفراعنة" في كأس العالم 2026

حسم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، اليوم الخميس، الجدل بشأن المدرب الوطني حسام حسن وشقيقه إبراهيم من قيادة منتخب "الفراعنة" في كأس العالم 2026. 22.01.2026, سبوتنيك عربي

ونشر الاتحاد المصري، مساء اليوم الخميس، بيانا جدد من خلاله الثقة في حسام حسن لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، معددا المكاسب التي حققها المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2025 التي نال فيها "الفراعنة" المركز الرابع.وتداولت بعض وسائل الإعلام مؤخرا أنباء بشأن إمكانية إقالة حسام حسن وتعيين مدرب جديد لقيادة المنتخب المصري في مونديال 2026، إلا أن هاني أبو ريدة قد جدد الثقة في التوأم "حسن"، حيث قال: "كلنا ندعم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام وجهازه بالكامل".وأكد أبو ريدة أن "الجهاز الفني على أعتاب مرحلة أقوى وأهم وهي الاستعداد لكأس العالم، ونحن كاتحاد كرة ومجلس إدارة ندعمهم بكل بقوة ونوفر لهم كل الإمكانيات، وهذا دورنا منذ اليوم الأول ولم يتغير".وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "أشكر الجهاز الفني للمنتخب فردا فردا، وكذلك أشكر اللاعبين نظرا للمجهود الكبير والروح القتالية في البطولة".وأضاف هاني أبو ريدة: "الحمد لله، المكاسب كثيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، منها النزول بمعدل الأعمار، وظهور لاعبين جدد، بجانب التأهل لنصف النهائي، واليوم نتحدث عن الاستعداد لكأس العالم، وندعم جهازنا ولاعبينا بكل قوة قبل كأس العالم".وشدد على أن أهداف المنتخب والشعب المصري تتمثل في تحقيق طموحات الجماهير في مستوى أعلى وأقوى، ودور اتحاد كرة القدم توفير كل أجواء ومقومات النجاح، وهناك برنامج إعداد قوى ومميز للمنتخب، بالتنسيق مع حسام حسن.وأفاد أبو ريدة بأن المنتخب المصري سيلعب مباراتين في شهر آذار/مارس مع منتخبي السعودية وإسبانيا، ثم مباراتين في مايو/أيار المقبل.ويشار إلى أن قرعة كأس العالم 2026، قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

