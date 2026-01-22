الاتحاد المصري يحسم مصير التوأم "حسن" بشأن قيادة "الفراعنة" في كأس العالم 2026

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
الاتحاد المصري يحسم مصير التوأم "حسن" بشأن قيادة "الفراعنة" في كأس العالم 2026
الاتحاد المصري يحسم مصير التوأم "حسن" بشأن قيادة "الفراعنة" في كأس العالم 2026
الاتحاد المصري يحسم مصير التوأم "حسن" بشأن قيادة "الفراعنة" في كأس العالم 2026

15:06 GMT 22.01.2026
حسم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، اليوم الخميس، الجدل بشأن المدرب الوطني حسام حسن وشقيقه إبراهيم من قيادة منتخب "الفراعنة" في كأس العالم 2026.
ونشر الاتحاد المصري، مساء اليوم الخميس، بيانا جدد من خلاله الثقة في حسام حسن لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، معددا المكاسب التي حققها المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2025 التي نال فيها "الفراعنة" المركز الرابع.
وتداولت بعض وسائل الإعلام مؤخرا أنباء بشأن إمكانية إقالة حسام حسن وتعيين مدرب جديد لقيادة المنتخب المصري في مونديال 2026، إلا أن هاني أبو ريدة قد جدد الثقة في التوأم "حسن"، حيث قال: "كلنا ندعم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام وجهازه بالكامل".
منتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
مجتمع
حسام حسن يكشف حقيقة "تكفل صلاح بنفقات منتخب مصر"
4 يناير, 16:11 GMT
وأكد أبو ريدة أن "الجهاز الفني على أعتاب مرحلة أقوى وأهم وهي الاستعداد لكأس العالم، ونحن كاتحاد كرة ومجلس إدارة ندعمهم بكل بقوة ونوفر لهم كل الإمكانيات، وهذا دورنا منذ اليوم الأول ولم يتغير".
وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "أشكر الجهاز الفني للمنتخب فردا فردا، وكذلك أشكر اللاعبين نظرا للمجهود الكبير والروح القتالية في البطولة".
وأضاف هاني أبو ريدة: "الحمد لله، المكاسب كثيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، منها النزول بمعدل الأعمار، وظهور لاعبين جدد، بجانب التأهل لنصف النهائي، واليوم نتحدث عن الاستعداد لكأس العالم، وندعم جهازنا ولاعبينا بكل قوة قبل كأس العالم".
وشدد على أن أهداف المنتخب والشعب المصري تتمثل في تحقيق طموحات الجماهير في مستوى أعلى وأقوى، ودور اتحاد كرة القدم توفير كل أجواء ومقومات النجاح، وهناك برنامج إعداد قوى ومميز للمنتخب، بالتنسيق مع حسام حسن.
وأفاد أبو ريدة بأن المنتخب المصري سيلعب مباراتين في شهر آذار/مارس مع منتخبي السعودية وإسبانيا، ثم مباراتين في مايو/أيار المقبل.
ويشار إلى أن قرعة كأس العالم 2026، قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.
