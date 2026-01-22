https://sarabic.ae/20260122/وزير-الثقافة-المصري-لـ-سبوتنيك-توثيق-التراث-يمثل-أولوية-كبرى-لمصر-1109514104.html

وزير الثقافة المصري لـ "سبوتنيك": توثيق التراث يمثل أولوية كبرى لمصر.. فيديو

قال وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، إن مساعي تسجيل صناعة الفخار في اليونسكو لا يعني أن مصر تمتلكه بل أنها تمارس هذه الحرفة. 22.01.2026, سبوتنيك عربي

وأجاب الوزير على تساؤل "سبوتنيك" حول نموذج قرية تونس للفخار في مصر، وإمكانية تعميمه، بأن الإبداع الفطري يبقى حرا أكثر دون "قولبته" أو تنظيمه وتأطيره ضمن هيئات وزارة الثقافة.وشدد الوزير على أن عمليات التوثيق تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن، وأن مصر تستحق توثيق التراث الشعبي والفلكلور لما تمتلكه من تاريخ كبير يحتاج لجهد كبير في عملية التوثيق.وتابع الوزير في كلمة له خلال ندوة تدشين "أطلس الفخار" للجزء الثالث من الأطالس المصرية، وهو إصدار يوثق تراث الفخار المصري في الحرف والأدب الشعبي، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، أن المأثور الشعبي هو عنصر تم التفاعل معه على مدار فترات زمنية طويلة.وأشار الوزير إلى أنه رغم التطور التكنولوجي الكبير، إلا أن عنصر الفخار حاضر وبقوة في الحياة العصرية المصرية وفي كل المنازل، كما كان عبر التاريخ في حياة المصري القديم، مؤكدا أنه جزء أصيل من حياة المصريين، والحضارة المصرية، وأنه امتداد للطابع المصري عبر التاريخ، بما يحمله من رقة وصلابة وقوة.وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض، حيث تشارك العديد من الدول بأجنحة مميزة في مقدمتها روسيا والسعودية والإمارات، وسلطنة عمان، وعدد من الدول العربية والأوروبية.ويحتفي المعرض في افتتاحه هذا العام بالأديب العالمي نجيب محفوظ باعتباره شخصية الدورة، حيث تتصدر أعماله وإبداعاته عددًا من الفعاليات والحوارات النقدية التي تناقش أثره في الأدب العربي والعالمي، إلى جانب لقاءات تناقش قضايا ثقافية معاصرة.ويشهد اليوم الأول جدول متنوع من الندوات الفكرية، واللقاءات الأدبية، والأمسيات الشعرية، إلى جانب الأنشطة الفنية وفعاليات الطفل، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مصر والعالم العربي والدولي.

