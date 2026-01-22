وزير الثقافة المصري لـ "سبوتنيك": توثيق التراث يمثل أولوية كبرى لمصر.. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الثقافة المصري لـ "سبوتنيك": توثيق التراث يمثل أولوية كبرى لمصر.. فيديو
وزير الثقافة المصري لـ "سبوتنيك": توثيق التراث يمثل أولوية كبرى لمصر.. فيديو
سبوتنيك عربي
قال وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، إن مساعي تسجيل صناعة الفخار في اليونسكو لا يعني أن مصر تمتلكه بل أنها تمارس هذه الحرفة. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
وأجاب الوزير على تساؤل "سبوتنيك" حول نموذج قرية تونس للفخار في مصر، وإمكانية تعميمه، بأن الإبداع الفطري يبقى حرا أكثر دون "قولبته" أو تنظيمه وتأطيره ضمن هيئات وزارة الثقافة.وشدد الوزير على أن عمليات التوثيق تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن، وأن مصر تستحق توثيق التراث الشعبي والفلكلور لما تمتلكه من تاريخ كبير يحتاج لجهد كبير في عملية التوثيق.وتابع الوزير في كلمة له خلال ندوة تدشين "أطلس الفخار" للجزء الثالث من الأطالس المصرية، وهو إصدار يوثق تراث الفخار المصري في الحرف والأدب الشعبي، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، أن المأثور الشعبي هو عنصر تم التفاعل معه على مدار فترات زمنية طويلة.وأشار الوزير إلى أنه رغم التطور التكنولوجي الكبير، إلا أن عنصر الفخار حاضر وبقوة في الحياة العصرية المصرية وفي كل المنازل، كما كان عبر التاريخ في حياة المصري القديم، مؤكدا أنه جزء أصيل من حياة المصريين، والحضارة المصرية، وأنه امتداد للطابع المصري عبر التاريخ، بما يحمله من رقة وصلابة وقوة.وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض، حيث تشارك العديد من الدول بأجنحة مميزة في مقدمتها روسيا والسعودية والإمارات، وسلطنة عمان، وعدد من الدول العربية والأوروبية.ويحتفي المعرض في افتتاحه هذا العام بالأديب العالمي نجيب محفوظ باعتباره شخصية الدورة، حيث تتصدر أعماله وإبداعاته عددًا من الفعاليات والحوارات النقدية التي تناقش أثره في الأدب العربي والعالمي، إلى جانب لقاءات تناقش قضايا ثقافية معاصرة.ويشهد اليوم الأول جدول متنوع من الندوات الفكرية، واللقاءات الأدبية، والأمسيات الشعرية، إلى جانب الأنشطة الفنية وفعاليات الطفل، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مصر والعالم العربي والدولي.
وزير الثقافة المصري لـ "سبوتنيك": توثيق التراث يمثل أولوية كبرى لمصر.. فيديو

حصري
قال وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، إن مساعي تسجيل صناعة الفخار في اليونسكو لا يعني أن مصر تمتلكه بل أنها تمارس هذه الحرفة.
وأجاب الوزير على تساؤل "سبوتنيك" حول نموذج قرية تونس للفخار في مصر، وإمكانية تعميمه، بأن الإبداع الفطري يبقى حرا أكثر دون "قولبته" أو تنظيمه وتأطيره ضمن هيئات وزارة الثقافة.
وقال هنو إن قرية تونس للفخار" في الفيوم نموذج يحتذى به في إبراز التراث والمواهب بشكل عفوي وفطري، يرحب بانتشاره بنفس الآليات التي تأسست بها القرية.
وشدد الوزير على أن عمليات التوثيق تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن، وأن مصر تستحق توثيق التراث الشعبي والفلكلور لما تمتلكه من تاريخ كبير يحتاج لجهد كبير في عملية التوثيق.
وتابع الوزير في كلمة له خلال ندوة تدشين "أطلس الفخار" للجزء الثالث من الأطالس المصرية، وهو إصدار يوثق تراث الفخار المصري في الحرف والأدب الشعبي، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، أن المأثور الشعبي هو عنصر تم التفاعل معه على مدار فترات زمنية طويلة.
وأشار الوزير إلى أنه رغم التطور التكنولوجي الكبير، إلا أن عنصر الفخار حاضر وبقوة في الحياة العصرية المصرية وفي كل المنازل، كما كان عبر التاريخ في حياة المصري القديم، مؤكدا أنه جزء أصيل من حياة المصريين، والحضارة المصرية، وأنه امتداد للطابع المصري عبر التاريخ، بما يحمله من رقة وصلابة وقوة.
وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض، حيث تشارك العديد من الدول بأجنحة مميزة في مقدمتها روسيا والسعودية والإمارات، وسلطنة عمان، وعدد من الدول العربية والأوروبية.
ويحتفي المعرض في افتتاحه هذا العام بالأديب العالمي نجيب محفوظ باعتباره شخصية الدورة، حيث تتصدر أعماله وإبداعاته عددًا من الفعاليات والحوارات النقدية التي تناقش أثره في الأدب العربي والعالمي، إلى جانب لقاءات تناقش قضايا ثقافية معاصرة.
ويشهد اليوم الأول جدول متنوع من الندوات الفكرية، واللقاءات الأدبية، والأمسيات الشعرية، إلى جانب الأنشطة الفنية وفعاليات الطفل، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مصر والعالم العربي والدولي.
