https://sarabic.ae/20260729/روسيا-تبدأ-إنتاج-مستحضر-دوائي-مبتكر-للكشف-المبكر-عن-سرطان-الدماغ-1115593349.html

روسيا تبدأ إنتاج مستحضر دوائي مبتكر للكشف المبكر عن سرطان الدماغ

روسيا تبدأ إنتاج مستحضر دوائي مبتكر للكشف المبكر عن سرطان الدماغ

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الإعلامي لمؤسسة "تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي" الروسية، أن مركز الطب النووي في جمهورية بورياتيا شرقي روسي، بدأ بإنتاج دواء مبتكر للكشف المبكر... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T11:48+0000

2026-07-29T11:48+0000

2026-07-29T11:48+0000

روسيا

الصحة

مجتمع

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وجاء في بيان للمكتب: "حقق مركز الطب النووي في أولان أودي (عاصمة الجمهورية) إنجازًا مهمًا، حيث بدأ إنتاج دواء "فلوروإيثيل تيروسين" المبتكر لتشخيص أورام الدماغ باستخدام التصوير المقطعي. وتُجرى فحوصات باستخدام هذا الدواء مجانًا ضمن نظام التأمين الصحي الإلزامي".وبموجب الاتفاقية، يضم المركز مجمعًا للـ"سيكلوترون"، ومختبرًا للكيمياء الإشعاعية، ومختبرًا لمراقبة الجودة. كما تم تجهيز قسم التشخيص الإشعاعي بأجهزة التصوير المقطعي بالإصدار الـ"بوزيتروني"- التصوير المقطعي المحوسب (PET/CT)، ما يسمح بمعالجة أكثر من 40 مريضًا يوميًا.

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