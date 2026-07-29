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https://sarabic.ae/20260729/روسيا-تبدأ-إنتاج-مستحضر-دوائي-مبتكر-للكشف-المبكر-عن-سرطان-الدماغ-1115593349.html
روسيا تبدأ إنتاج مستحضر دوائي مبتكر للكشف المبكر عن سرطان الدماغ
روسيا تبدأ إنتاج مستحضر دوائي مبتكر للكشف المبكر عن سرطان الدماغ
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي لمؤسسة "تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي" الروسية، أن مركز الطب النووي في جمهورية بورياتيا شرقي روسي، بدأ بإنتاج دواء مبتكر للكشف المبكر... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T11:48+0000
2026-07-29T11:48+0000
روسيا
الصحة
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وجاء في بيان للمكتب: "حقق مركز الطب النووي في أولان أودي (عاصمة الجمهورية) إنجازًا مهمًا، حيث بدأ إنتاج دواء "فلوروإيثيل تيروسين" المبتكر لتشخيص أورام الدماغ باستخدام التصوير المقطعي. وتُجرى فحوصات باستخدام هذا الدواء مجانًا ضمن نظام التأمين الصحي الإلزامي".وبموجب الاتفاقية، يضم المركز مجمعًا للـ"سيكلوترون"، ومختبرًا للكيمياء الإشعاعية، ومختبرًا لمراقبة الجودة. كما تم تجهيز قسم التشخيص الإشعاعي بأجهزة التصوير المقطعي بالإصدار الـ"بوزيتروني"- التصوير المقطعي المحوسب (PET/CT)، ما يسمح بمعالجة أكثر من 40 مريضًا يوميًا.
https://sarabic.ae/20260727/هل-تضرب-الكوارث-الكبرى-الأرض-وفق-دورة-خفية؟-دراسة-تكشف-نمطًا-يتكرر-كل-27-مليون-سنة-1115552234.html
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روسيا, الصحة
روسيا, الصحة

روسيا تبدأ إنتاج مستحضر دوائي مبتكر للكشف المبكر عن سرطان الدماغ

11:48 GMT 29.07.2026
© Photo / x.comسرطان الدماغ
سرطان الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© Photo / x.com
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أفاد المكتب الإعلامي لمؤسسة "تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي" الروسية، أن مركز الطب النووي في جمهورية بورياتيا شرقي روسي، بدأ بإنتاج دواء مبتكر للكشف المبكر عن سرطان الدماغ.
وجاء في بيان للمكتب: "حقق مركز الطب النووي في أولان أودي (عاصمة الجمهورية) إنجازًا مهمًا، حيث بدأ إنتاج دواء "فلوروإيثيل تيروسين" المبتكر لتشخيص أورام الدماغ باستخدام التصوير المقطعي. وتُجرى فحوصات باستخدام هذا الدواء مجانًا ضمن نظام التأمين الصحي الإلزامي".
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كما أفاد المكتب الإعلامي بأن "المشروع الاستثماري يُنفذ بموجب اتفاقية مع مؤسسة تنمية الشرق الأقصى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.4 مليار روبل، تشمل منحة مالية قدرها 400 مليون روبل من الدعم الرئاسي الموحد".

وبموجب الاتفاقية، يضم المركز مجمعًا للـ"سيكلوترون"، ومختبرًا للكيمياء الإشعاعية، ومختبرًا لمراقبة الجودة. كما تم تجهيز قسم التشخيص الإشعاعي بأجهزة التصوير المقطعي بالإصدار الـ"بوزيتروني"- التصوير المقطعي المحوسب (PET/CT)، ما يسمح بمعالجة أكثر من 40 مريضًا يوميًا.
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