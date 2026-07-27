https://sarabic.ae/20260727/هل-تضرب-الكوارث-الكبرى-الأرض-وفق-دورة-خفية؟-دراسة-تكشف-نمطًا-يتكرر-كل-27-مليون-سنة-1115552234.html
هل تضرب الكوارث الكبرى الأرض وفق دورة خفية؟ دراسة تكشف نمطًا يتكرر كل 27 مليون سنة
هل تضرب الكوارث الكبرى الأرض وفق دورة خفية؟ دراسة تكشف نمطًا يتكرر كل 27 مليون سنة
سبوتنيك عربي
توصل باحثون إلى أدلة جديدة تشير إلى أن أكبر الكوارث الجيولوجية التي شهدها كوكب الأرض، مثل الانقراضات الجماعية والثورات البركانية الهائلة، والتغيرات الحادة في... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T17:56+0000
2026-07-27T17:56+0000
2026-07-27T17:56+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/i/logo/logo-social.png
واعتمدت الدراسة، التي نُشرت في دورية "إيفولفينغ إيرث"، على إعادة تحليل بيانات 89 حدثًا جيولوجيًا وقع خلال آخر 260 مليون سنة، باستخدام أحدث أساليب التأريخ الجيولوجي والتحليل الإحصائي.وأظهرت النتائج وجود نمط دوري واضح يربط بين الانقراضات الجماعية، والثورات البركانية القارية، والتغيرات في مستوى البحار، واضطرابات الغلافين الجوي والمحيطي.كما يناقش البحث فرضيات أخرى، من بينها تأثير حركة النظام الشمسي أثناء دورانه حول مركز مجرة درب التبانة، إلا أن هذه التفسيرات لا تزال تفتقر إلى أدلة مباشرة وتبقى محل جدل علمي.وأكد معدّ الدراسة، الجيولوجي مايكل رامبينو من جامعة نيويورك، أن النتائج لا تعني القدرة على التنبؤ بموعد وقوع كارثة جيولوجية جديدة، وإنما تعزز فرضية وجود إيقاع طويل الأمد يحكم تاريخ الأرض.وشدد على أن الفكرة ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات، خاصة أن السجل الجيولوجي القديم غير مكتمل، وقد تتغير النتائج مع اكتشاف بيانات جديدة.قد تنتقل بين الحيوانات الأليفة والبشر... دراسة تحذر من انتشار "البكتيريا الخارقة"
https://sarabic.ae/20260727/بعد-عقود-من-الحيرة-العلماء-يعثرون-على-مفتاح-لغز-فضة-الشمس-1115548861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
هل تضرب الكوارث الكبرى الأرض وفق دورة خفية؟ دراسة تكشف نمطًا يتكرر كل 27 مليون سنة
توصل باحثون إلى أدلة جديدة تشير إلى أن أكبر الكوارث الجيولوجية التي شهدها كوكب الأرض، مثل الانقراضات الجماعية والثورات البركانية الهائلة، والتغيرات الحادة في المحيطات، قد لا تكون أحداثًا عشوائية، بل تتكرر وفق دورة زمنية تمتد لنحو 27.5 مليون سنة.
واعتمدت الدراسة، التي نُشرت في دورية "إيفولفينغ إيرث"، على إعادة تحليل بيانات 89 حدثًا جيولوجيًا وقع خلال آخر 260 مليون سنة، باستخدام أحدث أساليب التأريخ الجيولوجي والتحليل الإحصائي.
وأظهرت النتائج وجود نمط دوري واضح يربط بين الانقراضات الجماعية، والثورات البركانية القارية، والتغيرات في مستوى البحار، واضطرابات الغلافين الجوي والمحيطي.
ويرى الباحثون أن هذه الأحداث قد تكون استجابة لعمليات عميقة داخل الأرض، مثل التغيرات البطيئة في حركة وشاح الكوكب، والتي قد تؤثر على النشاط البركاني وحركة الصفائح التكتونية والمناخ والتنوع الحيوي عبر ملايين السنين.
كما يناقش البحث فرضيات أخرى، من بينها تأثير حركة النظام الشمسي أثناء دورانه حول مركز مجرة درب التبانة، إلا أن هذه التفسيرات لا تزال تفتقر إلى أدلة مباشرة وتبقى محل جدل علمي.
وأكد معدّ الدراسة، الجيولوجي مايكل رامبينو من جامعة نيويورك، أن النتائج لا تعني القدرة على التنبؤ بموعد وقوع كارثة جيولوجية جديدة، وإنما تعزز فرضية وجود إيقاع طويل الأمد يحكم تاريخ الأرض.
وشدد على أن الفكرة ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات، خاصة أن السجل الجيولوجي القديم غير مكتمل، وقد تتغير النتائج مع اكتشاف بيانات جديدة.